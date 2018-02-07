По данным агентства, Россия намеренно переориентировала поставки более качественной нефти в Китай, так как из-за соглашения в рамках ОПЕК+ не может нарастить добычу на малосернистых залежах в Сибири. Падение качества нефти на европейском рынке может привести к снижению спроса на российскую нефть и падению цен на российскую марку — Европа будет искать альтернативного поставщика для своих нефтеперерабатывающих заводов.
«Россия сейчас большую часть своей легкой нефти направляет в Китай, чтобы обеспечить приоритетные поставки по соглашению ОПЕК+, а уж европейским покупателям — что осталось», — утверждает источник агентства.
Представители Минэнерго России и госкомпании «Транснефть» признают ухудшение качества нефти, однако уверяют, что оно не выходит за рамки ГОСТа: максимальное содержание серы не превышает 1,8 процента, а плотность находится в приемлемом диапазоне. Однако представители европейских потребителей утверждают, что россияне лукавят — с начала 2018 года превышение серы в составе российской нефти выросло в среднем на 0,15 процента в сравнении с 2017 годом, до 1,81-1,85 процента.
Превышение нормативов по уровню серы в нефти подтвердили, например, в польской компании PKN Orlen. «Мы наблюдали изменение качества Urals, главным образом из-за повышенного содержания серы. Это важный вопрос в контексте нашего будущего сотрудничества с российскими партнерами», — сообщил агентству вице-президент компании Мирослав Кочальский.
Reuters отмечает, что соглашение ОПЕК+ для России — однозначный приоритет, однако от этого далеко не в восторге многие российские производители.
Beigsies ar to, ka ES nepirks krievu naftu! Un tas būs ļoti labi! Krievu sūdus ES nevajag!« ответить
Ja, ja es esmu istajs debīls un tapec, ko es gribu, to es rakstu.« ответить
как и ваши шпроты в ЕС не надо ))) а ты прочитал статью что в ЕС просто отдают что осталось )) так что не хотите не берите, ты кстате от российского газа отказался и отапливаешь дровами, да? от транзита отказался? ну транзит и так скоро закроют« ответить
Каким дровами? Кизяком!!« ответить
Kāda sūda gāze, mūsu jaunā projekta ēkā to nelieto, ēdienu gatavo ar Elektrolux iebūvēto elektrolīti.« ответить
Не нравится, не покупайте.« ответить
Россия никому и ничего не навязывает, в последнее время она стала только предлагать.
Готовьтесь к повышению цен на бензин.« ответить
еропа взвыв на лисапеды пересядет...и "умные дома"начнёт топить углём...« ответить
vezde gde bil satana ostaetsa zapah seri.« ответить
znacit satana ljubit seru. vot Rossija i postaralas ctob satanu obespecitj po bolse seroi.
))))