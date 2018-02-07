Россия оставила Европу без качественной нефти в угоду Китаю(9)

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Виталий Вавилкин
20:50 06.02.2018
Экономика / Макроэкономика

Качество российской нефти не удовлетворило европейских потребителей — они жалуются на резкий рост содержания серы в составе нефти марки Urals. Параллельно Россия увеличила поставки более качественной нефти в Китай. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, Россия намеренно переориентировала поставки более качественной нефти в Китай, так как из-за соглашения в рамках ОПЕК+ не может нарастить добычу на малосернистых залежах в Сибири. Падение качества нефти на европейском рынке может привести к снижению спроса на российскую нефть и падению цен на российскую марку — Европа будет искать альтернативного поставщика для своих нефтеперерабатывающих заводов.

 

«Россия сейчас большую часть своей легкой нефти направляет в Китай, чтобы обеспечить приоритетные поставки по соглашению ОПЕК+, а уж европейским покупателям — что осталось», — утверждает источник агентства.

 

Представители Минэнерго России и госкомпании «Транснефть» признают ухудшение качества нефти, однако уверяют, что оно не выходит за рамки ГОСТа: максимальное содержание серы не превышает 1,8 процента, а плотность находится в приемлемом диапазоне. Однако представители европейских потребителей утверждают, что россияне лукавят — с начала 2018 года превышение серы в составе российской нефти выросло в среднем на 0,15 процента в сравнении с 2017 годом, до 1,81-1,85 процента.

 

Превышение нормативов по уровню серы в нефти подтвердили, например, в польской компании PKN Orlen. «Мы наблюдали изменение качества Urals, главным образом из-за повышенного содержания серы. Это важный вопрос в контексте нашего будущего сотрудничества с российскими партнерами», — сообщил агентству вице-президент компании Мирослав Кочальский.

 

Reuters отмечает, что соглашение ОПЕК+ для России — однозначный приоритет, однако от этого далеко не в восторге многие российские производители.

 

 

Lenta.ru / Фото
Комментарии (9)
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Latviešu patriots 20:59 06:02:2018

Beigsies ar to, ka ES nepirks krievu naftu! Un tas būs ļoti labi! Krievu sūdus ES nevajag!

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Latviešu patriots 21:03 06:02:2018

Ja, ja es esmu istajs debīls un tapec, ko es gribu, to es rakstu.

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to-Latviešu patriots 20:59 06:02:2018 21:06 06:02:2018

как и ваши шпроты в ЕС не надо ))) а ты прочитал статью что в ЕС просто отдают что осталось )) так что не хотите не берите, ты кстате от российского газа отказался и отапливаешь дровами, да? от транзита отказался? ну транзит и так скоро закроют

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22 21:16 06:02:2018

Каким дровами? Кизяком!!

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Latviešu patriots 22:33 06:02:2018

Kāda sūda gāze, mūsu jaunā projekta ēkā to nelieto, ēdienu gatavo ar Elektrolux iebūvēto elektrolīti.

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Да какая разница где и как. 21:02 06:02:2018

Не нравится, не покупайте.
Россия никому и ничего не навязывает, в последнее время она стала только предлагать.

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Парко 21:11 06:02:2018

Готовьтесь к повышению цен на бензин.

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ПЕДУАРДАМ 21:46 06:02:2018

еропа взвыв на лисапеды пересядет...и "умные дома"начнёт топить углём...

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Janka 22:20 06:02:2018

vezde gde bil satana ostaetsa zapah seri.
znacit satana ljubit seru. vot Rossija i postaralas ctob satanu obespecitj po bolse seroi.
))))

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Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

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