Несмотря на отстранение сборной России от участия в Зимних Олимпийских играх, под нейтральным флагом в Пхёнчхан поедут соревноваться ни много ни мало 169 российских спортсменов. И хотя российский триколор не будет развеваться на спортивных аренах, Владимир Путин «может похвастаться» тем, что отправляет на Олимпиаду третью по количеству спортсменов делегацию после США и Канады, сообщает спортивный раздел канала France Info.
От России в Южную Корею едут лыжники, биатлонисты, бобслеисты, саночники, кёрлингисты, а также фигуристы, конькобежцы, скелетонисты, сноубордисты и даже мужская и женская сборные по хоккею. Для сравнения — Франция отправляет на Олимпиаду 108 спортсменов.
В Олимпийских играх в Сочи в 2014 году принимали участие 232 спортсменов из России, и страна-хозяйка Олимпиады тогда заняла лидирующую позицию по количеству медалей. Но с тех пор 13 спортсменов лишились своих медалей из-за применения допинга. Все 169 российских спортсменов, которые отправятся в Южную Корею соревноваться под нейтральным флагом, были отобраны после тщательного анализа проб. Недавно Спортивный арбитражный суд оправдал 15 российских спортсменов, упомянутых в докладах комиссий Макларена и Освальда. Это решение, как пишет французское издание, было отвергнуто МОК.
Тем не менее российских флаг и гимн не будут представлены на Олимпиаде. Российские спортсмены будут выступать с логотипом «олимпийские спортсмены из России» и дефилировать под олимпийским флагом. Также, когда российский спортсмен бует получать золотую медаль, будет звучать олимпийский гимн, сообщает France Info.
Uz 800 000 iedzīvotāju tikai viens sportists, saglabājot šādu proporciju Latvija sūtītu 2,5 sportistus. Pat olimpiādē mēs redzam , kāda Krievija ir nabadzīga un pagrimusi valsts un pat bez karoga. Latvija ir 15 reizes bagātāka par raššu.« ответить
После Олимпиады подсчитаем медальки. Если отталкиваться от ваших пропорций, то у Латвии из должно быть поболее.)))))« ответить
Это то же самое, что сказать - экс мама, экс папа, экс ребенок.((((« ответить
Надо МОК проверить на допинг!« ответить