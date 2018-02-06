Россия отправляет на Олимпиаду одну из крупнейших команд(4)

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Анатолий Тарасов
14:31 06.02.2018
Спорт / Олимпиада

Несмотря на отстранение сборной России от участия в Зимних Олимпийских играх, под нейтральным флагом в Пхёнчхан поедут соревноваться 169 российских спортсменов, сообщает France Info.

Несмотря на отстранение сборной России от участия в Зимних Олимпийских играх, под нейтральным флагом в Пхёнчхан поедут соревноваться ни много ни мало 169 российских спортсменов. И хотя российский триколор не будет развеваться на спортивных аренах, Владимир Путин «может похвастаться» тем, что отправляет на Олимпиаду третью по количеству спортсменов делегацию после США и Канады, сообщает спортивный раздел канала France Info.

 

От России в Южную Корею едут лыжники, биатлонисты, бобслеисты, саночники, кёрлингисты, а также фигуристы, конькобежцы, скелетонисты, сноубордисты и даже мужская и женская сборные по хоккею. Для сравнения — Франция отправляет на Олимпиаду 108 спортсменов.

 

В Олимпийских играх в Сочи в 2014 году принимали участие 232 спортсменов из России, и страна-хозяйка Олимпиады тогда заняла лидирующую позицию по количеству медалей. Но с тех пор 13 спортсменов лишились своих медалей из-за применения допинга. Все 169 российских спортсменов, которые отправятся в Южную Корею соревноваться под нейтральным флагом, были отобраны после тщательного анализа проб. Недавно Спортивный арбитражный суд оправдал 15 российских спортсменов, упомянутых в докладах комиссий Макларена и Освальда. Это решение, как пишет французское издание, было отвергнуто МОК.

 

Тем не менее российских флаг и гимн не будут представлены на Олимпиаде. Российские спортсмены будут выступать с логотипом «олимпийские спортсмены из России» и дефилировать под олимпийским флагом. Также, когда российский спортсмен бует получать золотую медаль, будет звучать олимпийский гимн, сообщает France Info.

RT / Фото
Комментарии (4)
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Экс русская 14:50 06:02:2018

Uz 800 000 iedzīvotāju tikai viens sportists, saglabājot šādu proporciju Latvija sūtītu 2,5 sportistus. Pat olimpiādē mēs redzam , kāda Krievija ir nabadzīga un pagrimusi valsts un pat bez karoga. Latvija ir 15 reizes bagātāka par raššu.

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Ню,ню 14:55 06:02:2018

После Олимпиады подсчитаем медальки. Если отталкиваться от ваших пропорций, то у Латвии из должно быть поболее.)))))

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И ник у вас противненький 14:57 06:02:2018

Это то же самое, что сказать - экс мама, экс папа, экс ребенок.((((

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дарина 15:42 06:02:2018

Надо МОК проверить на допинг!

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Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии (1)

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