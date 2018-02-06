Несмотря на отстранение сборной России от участия в Зимних Олимпийских играх, под нейтральным флагом в Пхёнчхан поедут соревноваться 169 российских спортсменов, сообщает France Info.

Несмотря на отстранение сборной России от участия в Зимних Олимпийских играх, под нейтральным флагом в Пхёнчхан поедут соревноваться ни много ни мало 169 российских спортсменов. И хотя российский триколор не будет развеваться на спортивных аренах, Владимир Путин «может похвастаться» тем, что отправляет на Олимпиаду третью по количеству спортсменов делегацию после США и Канады, сообщает спортивный раздел канала France Info.

От России в Южную Корею едут лыжники, биатлонисты, бобслеисты, саночники, кёрлингисты, а также фигуристы, конькобежцы, скелетонисты, сноубордисты и даже мужская и женская сборные по хоккею. Для сравнения — Франция отправляет на Олимпиаду 108 спортсменов.

В Олимпийских играх в Сочи в 2014 году принимали участие 232 спортсменов из России, и страна-хозяйка Олимпиады тогда заняла лидирующую позицию по количеству медалей. Но с тех пор 13 спортсменов лишились своих медалей из-за применения допинга. Все 169 российских спортсменов, которые отправятся в Южную Корею соревноваться под нейтральным флагом, были отобраны после тщательного анализа проб. Недавно Спортивный арбитражный суд оправдал 15 российских спортсменов, упомянутых в докладах комиссий Макларена и Освальда. Это решение, как пишет французское издание, было отвергнуто МОК.

Тем не менее российских флаг и гимн не будут представлены на Олимпиаде. Российские спортсмены будут выступать с логотипом «олимпийские спортсмены из России» и дефилировать под олимпийским флагом. Также, когда российский спортсмен бует получать золотую медаль, будет звучать олимпийский гимн, сообщает France Info.