Согласно заявлению Пентагона, на опубликованном видео запечатлены перехваты самолетов Су-30 ВМФ РФ в международном воздушном пространстве в районе Прибалтики 23 ноября и 13 декабря 2017 года. Отмечается, что на перехват российских самолетов (и в ноябре, и в декабре их было по два) вылетали американские истребители F-15, которые сейчас размещаются на авиабазе Шяуляй в Литве.
Видеосъемка велась видеокамерами, установленными на крыльях F-15. В обоих случаях «перехват был начат, поскольку российские самолеты не транслировали соответствующие коды, запрашиваемые авиадиспетчером, и не имели полетного листа», поясняется в сообщении американского военного ведомства.
Как заявили в Минобороны РФ, полеты российских истребителей Су-30СМ 23 ноября и 13 декабря 2017 года были учебно-тренировочными и проходили над нейтральными водами Балтики. В ведомстве подчеркнули, что маршрут полетов истребителей был согласован с органами управления воздушным движением и осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, пишет РБК со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций военного министерства РФ.
Там добавили, что в ходе совершения полетов самолеты F-15 НАТО приблизились на безопасное расстояние к российским истребителям, после чего поменяли курс и удалились.
Yankee go home!« ответить
натовские лживые мрази получат по зубам, если хоть на сантиметр пересекут границу России« ответить
Выродков россии надо сбивать..« ответить
чем сбивать босота собрался? салом? нищеброд бомжатский« ответить
Эти хохло-быдло "вани" настолько тупые, что двух слов связать не могут, поэтому этих уродов ваньков не надо брать в голову. Эти уроды не достойны внимания.« ответить
ты ,недоносок, вообще глохни !« ответить
Летчики россии самые тупые и ничтожные в мире..какая страна такие и летчики..« ответить
Жги Ванятка!Дятел ты наш сказочный!« ответить
иванятко, пиши ыще, а то без премии останешься.« ответить
Российские военные хороши когда 200 едут домой.,тогда они самые лучшие..за 200 россии« ответить
Krievija kā vienmēr melo. Cik tipiski..« ответить
за то Омериканцы сполошную правду говорят, пол мира бомбят полная Европа беженцев из за пиндосов« ответить
Muļķības un pārspīlējumi.« ответить
Ведь он у нас гуру по вопросам России.))))« ответить
patriot,Слышишь,ты гудрайс,ты посмотри что вы с Латвией сделали?ты что слепой?Россия ему плохо делает.Вы вообще когда нибудь очнëтесь от своей гордыни и нацизма.Взрастили на свою голову "особую нацию".Отмазали вас от Нюрбергского процеса,вот плжалуйста,сами виноваты.Повыползали все в коричневом,раздухарились,еще и в патриоты себя записали.Курам на смех.Мне жалко тебя патриот,тебе нечем гордиться,тем чем ты гордишься,надо стыдиться.Одно утешает что вы меньшинство« ответить