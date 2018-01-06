Россия ответила на американское видео о защите стран Балтии от Су-30(28)

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Виталий Вавилкин
16:11 06.01.2018
В мире / Война

В Минобороны РФ прокомментировали видео перехвата российских истребителей Су-30 над Балтикой, которое накануне опубликовало Минобороны США.

Согласно заявлению Пентагона, на опубликованном видео запечатлены перехваты самолетов Су-30 ВМФ РФ в международном воздушном пространстве в районе Прибалтики 23 ноября и 13 декабря 2017 года. Отмечается, что на перехват российских самолетов (и в ноябре, и в декабре их было по два) вылетали американские истребители F-15, которые сейчас размещаются на авиабазе Шяуляй в Литве.

 

Видеосъемка велась видеокамерами, установленными на крыльях F-15. В обоих случаях «перехват был начат, поскольку российские самолеты не транслировали соответствующие коды, запрашиваемые авиадиспетчером, и не имели полетного листа», поясняется в сообщении американского военного ведомства.

 

Как заявили в Минобороны РФ, полеты российских истребителей Су-30СМ 23 ноября и 13 декабря 2017 года были учебно-тренировочными и проходили над нейтральными водами Балтики. В ведомстве подчеркнули, что маршрут полетов истребителей был согласован с органами управления воздушным движением и осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, пишет РБК со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций военного министерства РФ.

 

Там добавили, что в ходе совершения полетов самолеты F-15 НАТО приблизились на безопасное расстояние к российским истребителям, после чего поменяли курс и удалились.

NEWSru.com / Фото
Комментарии (28)
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народ 16:28 06:01:2018

Yankee go home!

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ин-на 17:15 06:01:2018

натовские лживые мрази получат по зубам, если хоть на сантиметр пересекут границу России

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ваня 16:44 06:01:2018

Выродков россии надо сбивать..

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Александр Шерстобитов 16:58 06:01:2018

чем сбивать босота собрался? салом? нищеброд бомжатский

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хохло-холопам игнор! 17:55 06:01:2018

Эти хохло-быдло "вани" настолько тупые, что двух слов связать не могут, поэтому этих уродов ваньков не надо брать в голову. Эти уроды не достойны внимания.

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ване 18:00 06:01:2018

ты ,недоносок, вообще глохни !

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ваня 16:46 06:01:2018

Летчики россии самые тупые и ничтожные в мире..какая страна такие и летчики..

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aleks 17:06 06:01:2018

Жги Ванятка!Дятел ты наш сказочный!

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Вести 16:56 06:01:2018

иванятко, пиши ыще, а то без премии останешься.

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ваня 17:31 06:01:2018

Российские военные хороши когда 200 едут домой.,тогда они самые лучшие..за 200 россии

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Latviešu patriots 16:57 06:01:2018

Krievija kā vienmēr melo. Cik tipiski..

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Александр Шерстобитов 17:02 06:01:2018

за то Омериканцы сполошную правду говорят, пол мира бомбят полная Европа беженцев из за пиндосов

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Latviešu patriots 17:08 06:01:2018

Muļķības un pārspīlējumi.

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Не, ну если поцреотсс говорит, значит так и есть 18:17 06:01:2018

Ведь он у нас гуру по вопросам России.))))

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Справедливый 21:39 06:01:2018

patriot,Слышишь,ты гудрайс,ты посмотри что вы с Латвией сделали?ты что слепой?Россия ему плохо делает.Вы вообще когда нибудь очнëтесь от своей гордыни и нацизма.Взрастили на свою голову "особую нацию".Отмазали вас от Нюрбергского процеса,вот плжалуйста,сами виноваты.Повыползали все в коричневом,раздухарились,еще и в патриоты себя записали.Курам на смех.Мне жалко тебя патриот,тебе нечем гордиться,тем чем ты гордишься,надо стыдиться.Одно утешает что вы меньшинство

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12

Мнение
Sergey_resize-col15
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