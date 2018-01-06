В Минобороны РФ прокомментировали видео перехвата российских истребителей Су-30 над Балтикой, которое накануне опубликовало Минобороны США.

Согласно заявлению Пентагона, на опубликованном видео запечатлены перехваты самолетов Су-30 ВМФ РФ в международном воздушном пространстве в районе Прибалтики 23 ноября и 13 декабря 2017 года. Отмечается, что на перехват российских самолетов (и в ноябре, и в декабре их было по два) вылетали американские истребители F-15, которые сейчас размещаются на авиабазе Шяуляй в Литве.

Видеосъемка велась видеокамерами, установленными на крыльях F-15. В обоих случаях «перехват был начат, поскольку российские самолеты не транслировали соответствующие коды, запрашиваемые авиадиспетчером, и не имели полетного листа», поясняется в сообщении американского военного ведомства.

Как заявили в Минобороны РФ, полеты российских истребителей Су-30СМ 23 ноября и 13 декабря 2017 года были учебно-тренировочными и проходили над нейтральными водами Балтики. В ведомстве подчеркнули, что маршрут полетов истребителей был согласован с органами управления воздушным движением и осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, пишет РБК со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций военного министерства РФ.

Там добавили, что в ходе совершения полетов самолеты F-15 НАТО приблизились на безопасное расстояние к российским истребителям, после чего поменяли курс и удалились.