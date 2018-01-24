Российский порт Усть-Луга, благодаря строительству новых терминалов и сортировочной станции, перехватывает инициативу у прибалтийских портов, заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, слова которого приводит сайт губернатора и правительства региона.

«Ленинградская область выполняет поручение президента РФ Владимира Путина об усилении российской транспортно-логистической инфраструктуры в отечественной акватории Балтийского моря. Опережающее развитие современного порта Усть-Луга, строительство новых терминалов, а также уникальной сортировочной железнодорожной станции позволяет перехватить инициативу у прибалтийских портовиков», — заявил Дрозденко.

По данным администрации морских портов Балтийского моря, грузооборот порта Усть-Луга в январе-декабре 2017 года составил 103 миллиона 294 тысячи тонн, что на 11% превысило показатель 2016 года.

Порт Усть-Луга — самый крупный и глубоководный порт на Балтике, включая страны Балтии и Финляндию. Порт, заложенный в 2000 году, на сегодняшний день объединяет 12 терминалов, индустриальный парк, железнодорожную сортировочную станцию и целый город для сотрудников. Он способен принимать и обрабатывать 20 видов различных грузов, включая контейнерные поставки.

Морской торговый порт Усть-Луга (МТП Усть-Луга) в 2018 году планирует сосредоточиться на перевалке навалочных и генеральных грузов, постепенно выводя из своей номенклатуры грузы ро-ро. Еще около 2 миллионов тонн в грузообороте МТП Усть-Луга в 2018 году составит перевалка минеральных удобрений. Также терминал продолжит перевалку металла и крупногабаритных труб. В среднесрочной перспективе МТП Усть-Луга намерен построить специализированный угольный комплекс мощностью порядка 15 миллионов тонн в год.

Порты Латвии лишились значительного объема грузов из-за намерения России развивать собственную инфраструктуру на Балтике, а также увеличивать провозную способность железной дороги Ленинградской области. Страны Балтии ищут другие грузы, которые могли бы заместить российские и компенсировать значительный спад прибыли. Один из перспективных вариантов — транзит грузов из стран Азии, в особенности из Китая, в рамках проекта «Новый шелковый путь».

В начале октября 2017 года в Латвию прибыл первый контейнерный поезд с грузом пищевых добавок из Китая. Новый маршрут контейнерного поезда Урумчи — Алтынколь — Рига — Роттердам был организован при сотрудничестве китайских, казахских, российских и латвийских железных дорог.

Кроме того, Латвия надеется встроиться в коридор «Север — Юг» между Индией и Северной Европой. В конце декабря в Риге побывало руководство иранской логистической компании Railway Transportation Co, в рамках визита в рамках с LDz Loģistika был подписан меморандум о сотрудничестве, предусматривающий совместную работу по подготовке и тестированию новых маршрутов из Индии и Ирана.