«Ленинградская область выполняет поручение президента РФ Владимира Путина об усилении российской транспортно-логистической инфраструктуры в отечественной акватории Балтийского моря. Опережающее развитие современного порта Усть-Луга, строительство новых терминалов, а также уникальной сортировочной железнодорожной станции позволяет перехватить инициативу у прибалтийских портовиков», — заявил Дрозденко.
По данным администрации морских портов Балтийского моря, грузооборот порта Усть-Луга в январе-декабре 2017 года составил 103 миллиона 294 тысячи тонн, что на 11% превысило показатель 2016 года.
Порт Усть-Луга — самый крупный и глубоководный порт на Балтике, включая страны Балтии и Финляндию. Порт, заложенный в 2000 году, на сегодняшний день объединяет 12 терминалов, индустриальный парк, железнодорожную сортировочную станцию и целый город для сотрудников. Он способен принимать и обрабатывать 20 видов различных грузов, включая контейнерные поставки.
Морской торговый порт Усть-Луга (МТП Усть-Луга) в 2018 году планирует сосредоточиться на перевалке навалочных и генеральных грузов, постепенно выводя из своей номенклатуры грузы ро-ро. Еще около 2 миллионов тонн в грузообороте МТП Усть-Луга в 2018 году составит перевалка минеральных удобрений. Также терминал продолжит перевалку металла и крупногабаритных труб. В среднесрочной перспективе МТП Усть-Луга намерен построить специализированный угольный комплекс мощностью порядка 15 миллионов тонн в год.
Порты Латвии лишились значительного объема грузов из-за намерения России развивать собственную инфраструктуру на Балтике, а также увеличивать провозную способность железной дороги Ленинградской области. Страны Балтии ищут другие грузы, которые могли бы заместить российские и компенсировать значительный спад прибыли. Один из перспективных вариантов — транзит грузов из стран Азии, в особенности из Китая, в рамках проекта «Новый шелковый путь».
В начале октября 2017 года в Латвию прибыл первый контейнерный поезд с грузом пищевых добавок из Китая. Новый маршрут контейнерного поезда Урумчи — Алтынколь — Рига — Роттердам был организован при сотрудничестве китайских, казахских, российских и латвийских железных дорог.
Кроме того, Латвия надеется встроиться в коридор «Север — Юг» между Индией и Северной Европой. В конце декабря в Риге побывало руководство иранской логистической компании Railway Transportation Co, в рамках визита в рамках с LDz Loģistika был подписан меморандум о сотрудничестве, предусматривающий совместную работу по подготовке и тестированию новых маршрутов из Индии и Ирана.
Усть Луг замерзает..это повысит цену на услуги« ответить
На усуги ты цену поднимешь,что бы качественную смазку купить.« ответить
дурень ты слабоумный и жертва пропаганды« ответить
...сказал, что сложная ледовая обстановка в Усть-Луге в зимний период – это миф. «Говорить о незамерзающих портах в этой части Балтийского моря смешно - все порты замерзают, так что мы ничем не отличаемся, например, от портов Эстонии», - сказал он
от Усть-луги до эстонского порта Силламяэ 50 км. до таллинского порта 250 км. причем ровно на запад, а не на север.« ответить
с какого хрена он будет более холодным, чем эстонские порты?
Ты просто тупой как пробка. И все твои коменты - это мысли маленького слабоумного обиженного жизнью гаденыша. ты - полный неудачник. протираешь штаны, сидя за компом и строча злобные каменты. наверное денег нет, девчонки не дают... да,да...все так.
Финский залив« ответить
На акватории Финского залива неподвижный лед установился узкой полосой шириной до 3 км в Невской губе вдоль южного побережья, на Сестрорецкой отмели, в Ермиловском заливе и бухтах Желтая, Дубковая, Мелалахти, узкой полосой вдоль южного побережья залива от южного крыла дамбы до маяка Шепелевский и в финских шхерах. Припай также образовался в Выборгском заливе до широты острова Крепыш. Толщина льда составляет до 10-15 см.
Усть Луг замерзает и это повысит цену на твои услуги (смазка и согрев).« ответить
Усть Луг замерзает и это повысит цену на твои услуги (на смазку и сугрев)« ответить
При достижении толщины сплошного ледового покрова 10-15 см на акватории порта и на подходах к нему устанавливаются следующие ограничения по режиму ледового плавания:« ответить
Не допускаются к плаванию во льдах все маломерные суда и барже-буксирные составы;
Суда без ледового класса допускаются к плаванию во льдах только под проводкой ледокола;
Суда с ледовым классом Ice1 и выше допускаются к плаванию во льдах самостоятельно или под проводкой ледокола.
А нам не нужны порты.« ответить
Ване и таким как он кроме задници и языка ничего больше не нужно.« ответить
Рубль упал, перевалка грузов стала стоить вдвое дороже, есть смысл вкладывать в свои порты, оно окупится, заодно можно и второго зайца убить, якобы это прибалтам "за притеснение русских", и прочую лабуду, подзатянувший по этой причине поясок патриот-лохотрат, будет тоже доволен.« ответить
Россия без санкции даст им просратся.))))) лесов почти не осталось, ЕС скоро не будет спонсировать, народ последнии свалит из работяг вместе с молодежью, НАТО не чем будет содержать , может и эти хабалы свалят. Ведь долги миллиардные набранные у МВФ ДАЖЕ ПЕРЕЗАЛОЖИТЬ НЕ ЧЕМ БУДЕТ. Все как в Укропии. Суппер.« ответить