Российские герб, речь, флаги, футболки — всего этого, несмотря на допинговый скандал, на Олимпийских играх в Южной Корее будет в избытке, пишет Tegszeitung.

Герб, флаги, футболки — на зимних Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее российские государственные регалии будут повсюду, пишет немецкая газета Tageszeitung. «Абсолютно легально и несмотря на допинговый скандал».

В феврале в Пхёнчхане будут говорить по-русски, продолжает автор статьи Андреас Рюттенауэр. Более 200 спортсменов из России всё же выйдут на старт олимпийских соревнований: единственное отличие — «они будут немного по-другому одеты».

«Можно ли это назвать настоящим наказанием для российских атлетов за многолетний систематический допинг, об этом ещё долго будут дискутировать. Несомненно одно — русские идут», — констатирует журналист Tageszeitung.

Приехать на зимнюю Олимпиаду в Южную Корею имеют право и российские болельщики. Требования к одежде, которые Международный олимпийский комитет (МОК) ввёл для атлетов, на них не распространяются. В местах проведения соревнований «категорически разрешены» и российские флаги, подчёркивает Андреас Рюттенауэр.

Кроме того, в Канныне, в пешей доступности от Олимпийского парка, откроется Дом российского болельщика. «Развиваться на крышах флаги России будут и там», — предупреждает автор статьи.

«Тот, кто в феврале в Пхёнчхане отправится в Дом российского болельщика на поиски осознания, угрызений совести и стыда, там их не найдёт, — убеждён журналист немецкой газеты. — Признание вины не было частью сделки, которая, как можно предположить, стоит за наказанием русских».