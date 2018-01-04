Герб, флаги, футболки — на зимних Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее российские государственные регалии будут повсюду, пишет немецкая газета Tageszeitung. «Абсолютно легально и несмотря на допинговый скандал».
В феврале в Пхёнчхане будут говорить по-русски, продолжает автор статьи Андреас Рюттенауэр. Более 200 спортсменов из России всё же выйдут на старт олимпийских соревнований: единственное отличие — «они будут немного по-другому одеты».
«Можно ли это назвать настоящим наказанием для российских атлетов за многолетний систематический допинг, об этом ещё долго будут дискутировать. Несомненно одно — русские идут», — констатирует журналист Tageszeitung.
Приехать на зимнюю Олимпиаду в Южную Корею имеют право и российские болельщики. Требования к одежде, которые Международный олимпийский комитет (МОК) ввёл для атлетов, на них не распространяются. В местах проведения соревнований «категорически разрешены» и российские флаги, подчёркивает Андреас Рюттенауэр.
Кроме того, в Канныне, в пешей доступности от Олимпийского парка, откроется Дом российского болельщика. «Развиваться на крышах флаги России будут и там», — предупреждает автор статьи.
«Тот, кто в феврале в Пхёнчхане отправится в Дом российского болельщика на поиски осознания, угрызений совести и стыда, там их не найдёт, — убеждён журналист немецкой газеты. — Признание вины не было частью сделки, которая, как можно предположить, стоит за наказанием русских».
adnim slovam nedacelaveki« ответить
Слава России!!!Слава её Народу Победителю!Слава её Армии и Флоту!!!Слава её Президенту Пyтину!!!« ответить
Натренированных "болелщиков" тоже пошлют?« ответить
съезди и проверь , если денег у тебя нищеброда хватит и хватит сил унести от них ноги.« ответить
Так считаешь, что пошлют?« ответить
99% ватного стада считают нейтральных спортсменов предателями, посмотрите гавкающие федеральные ток-шоу« ответить
А ты глист не только читаешь, еще и телек смотришь!« ответить
Россия всегда плевала в сторону западных второсортных ублюдков.« ответить
Русское быдло даже на третьий сорт не тянет..« ответить