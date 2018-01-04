Россия плевала на допинговый скандал(10)

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Анатолий Тарасов
08:37 04.01.2018
Спорт / Олимпиада

Российские герб, речь, флаги, футболки — всего этого, несмотря на допинговый скандал, на Олимпийских играх в Южной Корее будет в избытке, пишет Tegszeitung.

Герб, флаги, футболки — на зимних Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее российские государственные регалии будут повсюду, пишет немецкая газета Tageszeitung. «Абсолютно легально и несмотря на допинговый скандал».

 

В феврале в Пхёнчхане будут говорить по-русски, продолжает автор статьи Андреас Рюттенауэр. Более 200 спортсменов из России всё же выйдут на старт олимпийских соревнований: единственное отличие — «они будут немного по-другому одеты».

 

«Можно ли это назвать настоящим наказанием для российских атлетов за многолетний систематический допинг, об этом ещё долго будут дискутировать. Несомненно одно — русские идут», — констатирует журналист Tageszeitung.

 

Приехать на зимнюю Олимпиаду в Южную Корею имеют право и российские болельщики. Требования к одежде, которые Международный олимпийский комитет (МОК) ввёл для атлетов, на них не распространяются. В местах проведения соревнований «категорически разрешены» и российские флаги, подчёркивает Андреас Рюттенауэр.

 

Кроме того, в Канныне, в пешей доступности от Олимпийского парка, откроется Дом российского болельщика. «Развиваться на крышах флаги России будут и там», — предупреждает автор статьи.

 

«Тот, кто в феврале в Пхёнчхане отправится в Дом российского болельщика на поиски осознания, угрызений совести и стыда, там их не найдёт, — убеждён журналист немецкой газеты. — Признание вины не было частью сделки, которая, как можно предположить, стоит за наказанием русских».

RT / Фото
Комментарии (10)
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narod 08:43 04:01:2018

adnim slovam nedacelaveki

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Buca Лanтuя 09:05 04:01:2018

Слава России!!!Слава её Народу Победителю!Слава её Армии и Флоту!!!Слава её Президенту Пyтину!!!

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ИвАн 09:12 04:01:2018

Натренированных "болелщиков" тоже пошлют?

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ха 09:20 04:01:2018

съезди и проверь , если денег у тебя нищеброда хватит и хватит сил унести от них ноги.

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ИвАн 09:38 04:01:2018

Так считаешь, что пошлют?

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П у т и н 09:23 04:01:2018

99% ватного стада считают нейтральных спортсменов предателями, посмотрите гавкающие федеральные ток-шоу

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CCCP 09:43 04:01:2018

А ты глист не только читаешь, еще и телек смотришь!

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dave 09:45 04:01:2018

Россия всегда плевала в сторону западных второсортных ублюдков.

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ваня 10:09 04:01:2018

Русское быдло даже на третьий сорт не тянет..

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12

Мнение
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Павел Кириллов
02.01.2018

Белочка с ружьем. Особенности национальной охоты. (7)

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