Россия победила в четвертьфинале ЧЕ по мини-футболу(1)

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Анатолий Тарасов
10:56 06.02.2018
Спорт / Футбол

Игрок сборной России по мини-футболу Эдер Лима заявил, что команда в предстоящем полуфинальном матче чемпионата Европы сыграет еще сильнее, чем в четвертьфинале турнира.

Сборная России в понедельник в матче 1/4 финала чемпионата Европы обыграла хозяев турнира команду Словении со счетом 2:0, а Эдер Лима стал автором победного гола. В полуфинале россияне сыграют с победителем матча между сборными Португалии и Азербайджана.

 

«Рад, что забил, но еще больше рад за команду. Наши матчи в группе получились не такими хорошими, как мы ожидали. Но сегодня мы прибавили, и я рассчитываю, что мы сделаем это еще раз в полуфинале», — цитирует Эдера Лиму сайт УЕФА.

РИА Новости / Фото
Комментарии (1)
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Этто 12:10 06:02:2018

Россия вперёд!

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Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии (1)

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