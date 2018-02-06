Игрок сборной России по мини-футболу Эдер Лима заявил, что команда в предстоящем полуфинальном матче чемпионата Европы сыграет еще сильнее, чем в четвертьфинале турнира.

Сборная России в понедельник в матче 1/4 финала чемпионата Европы обыграла хозяев турнира команду Словении со счетом 2:0, а Эдер Лима стал автором победного гола. В полуфинале россияне сыграют с победителем матча между сборными Португалии и Азербайджана.

«Рад, что забил, но еще больше рад за команду. Наши матчи в группе получились не такими хорошими, как мы ожидали. Но сегодня мы прибавили, и я рассчитываю, что мы сделаем это еще раз в полуфинале», — цитирует Эдера Лиму сайт УЕФА.