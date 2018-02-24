Представители российской делегации в Парламентской Ассамблее ОБСЕ (ПА ОБСЕ) под руководством вице-спикера Госдумы Петра Толстого провели переговоры с верховным комиссаром ОБСЕ по вопросам нацменьшинств Ламберто Заньером, призвав к уходу от двойных стандартов при защите интересов нацменьшинств в странах Балтии и на Украине.

«На протяжении последних 20 лет проблемы, связанные с русскими в странах Балтии, оставались вне внимания европейских организаций, во всяком случае, на это успешно закрывались глаза», — сказал в ходе встречи Толстой, слова которого приводит его пресс-служба.

Он добавил, что недопустимо защищать права, например, только венгров и не обращать внимания на 15 миллионов русских, которые пострадают от принятия украинского закона об образовании. «Хочу напомнить, что и гражданская война на Украине разгорелась именно из-за вопроса о языке», — добавил Толстой.

Заньер сообщил, что крайне обеспокоен этим законом и направил письма в Министерство образования Украины и Государственную телевизионную компанию, так как такая политика лишила национальные меньшинства возможности иметь даже отдельные программы на своих родных языках. «Вчера я был в Страсбурге и обсуждал эти вопросы в Совете Европы, в том числе в рамках Венецианской комиссии. Я заручился их поддержкой и знаю, что и Совет Европы, и Венецианская комиссия будут и дальше работать над этим вопросом», — заверил Заньер.

Верховный комиссар затронул тему нарушения прав национальных меньшинств в Прибалтике. Он выразил озабоченность дискриминационными по отношению к русскому языку законами в Латвии, а также законом об участниках Второй мировой войны, который приравнивает к таковым членов латышского легиона «Ваффен СС».

«К счастью, верховный комиссар прекрасно понимает, что в принятии закона об образовании на Украине есть политическая подоплека и она превалирует над всем остальным. По словам г-на Заньера, во время его визита на Украину ему пытались объяснить причины принятия такого закона: якобы Россия ведет против Украины войну, а русские на Украине, чтобы доказать, что они украинцы, должны выучить язык. Почему русские должны доказывать, что они украинцы, не совсем понятно. Само это утверждение уже является дискриминационным по отношению к 1/3 украинского общества», — сказал Толстой по итогам встречи.