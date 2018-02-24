«На протяжении последних 20 лет проблемы, связанные с русскими в странах Балтии, оставались вне внимания европейских организаций, во всяком случае, на это успешно закрывались глаза», — сказал в ходе встречи Толстой, слова которого приводит его пресс-служба.
Он добавил, что недопустимо защищать права, например, только венгров и не обращать внимания на 15 миллионов русских, которые пострадают от принятия украинского закона об образовании. «Хочу напомнить, что и гражданская война на Украине разгорелась именно из-за вопроса о языке», — добавил Толстой.
Заньер сообщил, что крайне обеспокоен этим законом и направил письма в Министерство образования Украины и Государственную телевизионную компанию, так как такая политика лишила национальные меньшинства возможности иметь даже отдельные программы на своих родных языках. «Вчера я был в Страсбурге и обсуждал эти вопросы в Совете Европы, в том числе в рамках Венецианской комиссии. Я заручился их поддержкой и знаю, что и Совет Европы, и Венецианская комиссия будут и дальше работать над этим вопросом», — заверил Заньер.
Верховный комиссар затронул тему нарушения прав национальных меньшинств в Прибалтике. Он выразил озабоченность дискриминационными по отношению к русскому языку законами в Латвии, а также законом об участниках Второй мировой войны, который приравнивает к таковым членов латышского легиона «Ваффен СС».
«К счастью, верховный комиссар прекрасно понимает, что в принятии закона об образовании на Украине есть политическая подоплека и она превалирует над всем остальным. По словам г-на Заньера, во время его визита на Украину ему пытались объяснить причины принятия такого закона: якобы Россия ведет против Украины войну, а русские на Украине, чтобы доказать, что они украинцы, должны выучить язык. Почему русские должны доказывать, что они украинцы, не совсем понятно. Само это утверждение уже является дискриминационным по отношению к 1/3 украинского общества», — сказал Толстой по итогам встречи.
Sūdzaties kam gribat, tik un tā viss notiks kā Latvieši nolēmuši!« ответить
Тупой летинь. Если здесь не будет русских, то русским ракетчикам здесь жалеть будет некого.« ответить
Все неприятности, которые будут ждать Латвию приведут к тому, что над всей её территорией будет витать вуаль грусти с посыпанной пеплом головой.« ответить
Вопрос только в одном, на сколь долгое время хватит запасов пепла.
Jā,atklāsies,ka saskaņā ar Ženēvas konvenciju, civilokupantiem un viņu pēcnācējiem,jau 1990.gadā,bija jāatstāj Latvijas Republika!!!« ответить
Латышский нацизм должен быть осуждён в Гааге.« ответить
Русским Латвии, а также российским, политикам глупо рассчитывать на помощь в этом вопросе ОБСЕ или других европейских структур Они не помогут, т к. не могут пойти против консолидированной западной политики в отношении России и русских. Запад объявил России войну. А на войне как на войне. Россия на удар должна отвечать ударом, а то и двумя. Экономическими, дипломатическими мерами, а также операциями спецслужб. Другого пути нет.« ответить
Вечно ноющая чемоданная армия привезенная комунягами в балтийские респуболики из захолустных дыр!« ответить
Я не понимаю какие права животным нужны в прибалтике??все недовольные вогзал соссия« ответить
здохни .« ответить