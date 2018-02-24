Россия подняла в ОБСЕ вопрос об ущемлении прав русских в странах Балтии(19)

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Виталий Вавилкин
22:15 23.02.2018
В мире / Россия

Представители российской делегации в Парламентской Ассамблее ОБСЕ (ПА ОБСЕ) под руководством вице-спикера Госдумы Петра Толстого провели переговоры с верховным комиссаром ОБСЕ по вопросам нацменьшинств Ламберто Заньером, призвав к уходу от двойных стандартов при защите интересов нацменьшинств в странах Балтии и на Украине.

«На протяжении последних 20 лет проблемы, связанные с русскими в странах Балтии, оставались вне внимания европейских организаций, во всяком случае, на это успешно закрывались глаза», — сказал в ходе встречи Толстой, слова которого приводит его пресс-служба.

 

Он добавил, что недопустимо защищать права, например, только венгров и не обращать внимания на 15 миллионов русских, которые пострадают от принятия украинского закона об образовании. «Хочу напомнить, что и гражданская война на Украине разгорелась именно из-за вопроса о языке», — добавил Толстой.

 

Заньер сообщил, что крайне обеспокоен этим законом и направил письма в Министерство образования Украины и Государственную телевизионную компанию, так как такая политика лишила национальные меньшинства возможности иметь даже отдельные программы на своих родных языках. «Вчера я был в Страсбурге и обсуждал эти вопросы в Совете Европы, в том числе в рамках Венецианской комиссии. Я заручился их поддержкой и знаю, что и Совет Европы, и Венецианская комиссия будут и дальше работать над этим вопросом», — заверил Заньер.

 

Верховный комиссар затронул тему нарушения прав национальных меньшинств в Прибалтике. Он выразил озабоченность дискриминационными по отношению к русскому языку законами в Латвии, а также законом об участниках Второй мировой войны, который приравнивает к таковым членов латышского легиона «Ваффен СС».

 

«К счастью, верховный комиссар прекрасно понимает, что в принятии закона об образовании на Украине есть политическая подоплека и она превалирует над всем остальным. По словам г-на Заньера, во время его визита на Украину ему пытались объяснить причины принятия такого закона: якобы Россия ведет против Украины войну, а русские на Украине, чтобы доказать, что они украинцы, должны выучить язык. Почему русские должны доказывать, что они украинцы, не совсем понятно. Само это утверждение уже является дискриминационным по отношению к 1/3 украинского общества», — сказал Толстой по итогам встречи.

 

RIA Novosti/Scanpix / Фото
Комментарии (19)
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Latviešu patriots 22:28 23:02:2018

Sūdzaties kam gribat, tik un tā viss notiks kā Latvieši nolēmuši!

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Факир 07:33 24:02:2018

Тупой летинь. Если здесь не будет русских, то русским ракетчикам здесь жалеть будет некого.

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Знак Зодиака 22:44 23:02:2018

Все неприятности, которые будут ждать Латвию приведут к тому, что над всей её территорией будет витать вуаль грусти с посыпанной пеплом головой.
Вопрос только в одном, на сколь долгое время хватит запасов пепла.

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Kursis 01:54 24:02:2018

Jā,atklāsies,ka saskaņā ar Ženēvas konvenciju, civilokupantiem un viņu pēcnācējiem,jau 1990.gadā,bija jāatstāj Latvijas Republika!!!

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Гражданская позиция 23:02 23:02:2018

Латышский нацизм должен быть осуждён в Гааге.

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реалист 23:19 23:02:2018

Русским Латвии, а также российским, политикам глупо рассчитывать на помощь в этом вопросе ОБСЕ или других европейских структур Они не помогут, т к. не могут пойти против консолидированной западной политики в отношении России и русских. Запад объявил России войну. А на войне как на войне. Россия на удар должна отвечать ударом, а то и двумя. Экономическими, дипломатическими мерами, а также операциями спецслужб. Другого пути нет.

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Fric 00:11 24:02:2018

Вечно ноющая чемоданная армия привезенная комунягами в балтийские респуболики из захолустных дыр!

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ваня 01:13 24:02:2018

Я не понимаю какие права животным нужны в прибалтике??все недовольные вогзал соссия

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сл 06:58 24:02:2018

здохни .

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123

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (20)