Россия поможет Латвии в экономике и культуре(9)

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Герман Бергер
22:35 22.02.2018
Политика / Политики

Латвии и России необходимо расширять диалог, продолжать развивать взаимовыгодное сотрудничество, налаживать культурные и гуманитарные связи, к такой договоренности в ходе встречи пришли посол Латвии в России Марис Риекстиньш с Губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавчено.

Георгий Полтавченко отметил, что торгово-экономические отношения между Латвией и Санкт-Петербургом динамично развиваются. В 2017 году взаимный товарооборот увеличился на 71% по сравнению с 2016 годом и составил более 490 миллионов долларов США.

 

Как сообщил в своём Twitter латвийский дипломат, в ходе беседы обсуждались вопросы развития двусторонних связей между Санкт-Петербургом и Латвией.

 

 

«Рад конструктивной встрече с Губернатором Санкт-Петербурга Г.Полтавченко. Обоюдный интерес к дальнейшему сотрудничеству в области экономики и культуры. Спасибо за поздравления с юбилеем 100-летия независимости Латвии!», — написал Риекстиньш.

 

Также Риекстиньш встретился с Губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, с которым состоялся обмен мнениями, каким образом налаживать деловые и культурные контакты.

 

«Сегодня встреча с Губернатором Ленинградской области А.Дрозденко. Положительный обмен взглядами и обоюдный интерес к дальшему межрегиональному сотрудничеству. Хорошие перспективы в области туризма, машиностроения, коммунального хозяйства а также культурных обменов», — написал посол.

 

Губернатор поздравил Мариса Риекстиньша с назначением на должность Посла Латвийской Республики в России и пожелал ему успехов в дипломатической службе, пишет gov.spb.ru.

 

Сегодня идет совместная работа по укреплению взаимодействия по разным направлениям. В том числе в сфере туризма, градостроительства, здравоохранения, фармацевтики, реставрации памятников, инновационных технологий.

 

Георгий Полтавченко предложил партнерам из Латвии принять участие в Петербургском Партнериате малого и среднего бизнеса «Санкт-Петербург – регионы России и зарубежья». На специальном стенде они смогут представить свои предложения для петербургских и российских коллег.

 

Георгий Полтавченко отметил, что торгово-экономические отношения между Латвией и Санкт-Петербургом динамично развиваются.В 2017 году взаимный товарооборот увеличился на 71% по сравнению с 2016 годом и составил более 490 миллионов долларов США.

 

Также большое внимание уделяется укреплению культурных, гуманитарных связей. Хорошей традицией стало проведение Дней Риги в Санкт-Петербурге и Дней Санкт-Петербурга в Риге. Уже два года театр «Балтийский дом» с успехом проводит новогодние концерты «Петербургская сказка» для детей российских соотечественников в Риге. «В Латвии проживает много наших соотечественников, поэтому развитие гуманитарных связей имеет для нас особенное значение», – сказал губернатор. Он выразил признательность всем рижанам за теплый прием и большой интерес к петербургским мероприятиям.

 

Георгий Полтавченко и Марис Риекстиньш выразили общее мнение в необходимости дальнейшего расширения диалога, развития взаимовыгодного сотрудничества.

 

В этом году Латвия отмечает 100-летие независимости. Георгий Полтавченко поздравил посла, всех жителей Латвии с этим юбилеем.

mixnews.lv / Фото
Комментарии (9)
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Ivan 22:55 22:02:2018

:))) Чушь голимая.

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Вот так потомощнички! 23:01 22:02:2018

Эти, уж, точно, помогут! Особенно, с культурой и экономикой... где у самих- ПОЛНЫЙ 3,14...

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janka 23:27 22:02:2018

a pocemu Riekstins na svoem "oficialnom feisbuke" piset po russki?
kogda Ushakov delal toze samoe na nego srazu napali padalsciki iz jazikovogo gestapo.

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неко несапроту! 00:21 23:02:2018

Рунгайна кунгс несен патейца ка криевием нау некадас културас. Я хотел сказать что банкирс Рунгайнис сказал, что у России нет культура. А они будут нам помогать? Неко несапроту...

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098 00:56 23:02:2018

на морде лица рунгайниса интеллект вообще не просматривается!!! В зоопарке его место!

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099. 01:35 23:02:2018

A, gde vy, neuvazhaemyj, tut uzreli Rungainis'a? Ili- Rungainis ili Riekstiņš- dlja vam podobnyh, odno i to že? Tak skazatj, slyšal zvon, da... Glavnoe- povjakatj na stranu, vas prijutivšuju!

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Latviešu patriots 01:37 23:02:2018

Nedod Dievs krievu palīdzību! Labāk atomkarš!

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РККА+ 04:16 23:02:2018

С точки зрения России и русской культуры у племён, населяющих берега Западной Двины, культуры нет вообще ни какой.
Это белокожие папруасы, аборигены, язычники, которые примитивно пытаются подражать цивилизованным людям.
Ни каких норм гигиены, моральной, научной или художественной культуры они не проявляют. Склонны к воровству.
Финансовые средства доверять нельзя !

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12

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (20)

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