Латвии и России необходимо расширять диалог, продолжать развивать взаимовыгодное сотрудничество, налаживать культурные и гуманитарные связи, к такой договоренности в ходе встречи пришли посол Латвии в России Марис Риекстиньш с Губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавчено.

Георгий Полтавченко отметил, что торгово-экономические отношения между Латвией и Санкт-Петербургом динамично развиваются. В 2017 году взаимный товарооборот увеличился на 71% по сравнению с 2016 годом и составил более 490 миллионов долларов США.

Как сообщил в своём Twitter латвийский дипломат, в ходе беседы обсуждались вопросы развития двусторонних связей между Санкт-Петербургом и Латвией.

«Рад конструктивной встрече с Губернатором Санкт-Петербурга Г.Полтавченко. Обоюдный интерес к дальнейшему сотрудничеству в области экономики и культуры. Спасибо за поздравления с юбилеем 100-летия независимости Латвии!», — написал Риекстиньш.

Также Риекстиньш встретился с Губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, с которым состоялся обмен мнениями, каким образом налаживать деловые и культурные контакты.

«Сегодня встреча с Губернатором Ленинградской области А.Дрозденко. Положительный обмен взглядами и обоюдный интерес к дальшему межрегиональному сотрудничеству. Хорошие перспективы в области туризма, машиностроения, коммунального хозяйства а также культурных обменов», — написал посол.

Губернатор поздравил Мариса Риекстиньша с назначением на должность Посла Латвийской Республики в России и пожелал ему успехов в дипломатической службе, пишет gov.spb.ru.

Сегодня идет совместная работа по укреплению взаимодействия по разным направлениям. В том числе в сфере туризма, градостроительства, здравоохранения, фармацевтики, реставрации памятников, инновационных технологий.

Георгий Полтавченко предложил партнерам из Латвии принять участие в Петербургском Партнериате малого и среднего бизнеса «Санкт-Петербург – регионы России и зарубежья». На специальном стенде они смогут представить свои предложения для петербургских и российских коллег.

Георгий Полтавченко отметил, что торгово-экономические отношения между Латвией и Санкт-Петербургом динамично развиваются.В 2017 году взаимный товарооборот увеличился на 71% по сравнению с 2016 годом и составил более 490 миллионов долларов США.

Также большое внимание уделяется укреплению культурных, гуманитарных связей. Хорошей традицией стало проведение Дней Риги в Санкт-Петербурге и Дней Санкт-Петербурга в Риге. Уже два года театр «Балтийский дом» с успехом проводит новогодние концерты «Петербургская сказка» для детей российских соотечественников в Риге. «В Латвии проживает много наших соотечественников, поэтому развитие гуманитарных связей имеет для нас особенное значение», – сказал губернатор. Он выразил признательность всем рижанам за теплый прием и большой интерес к петербургским мероприятиям.

Георгий Полтавченко и Марис Риекстиньш выразили общее мнение в необходимости дальнейшего расширения диалога, развития взаимовыгодного сотрудничества.

В этом году Латвия отмечает 100-летие независимости. Георгий Полтавченко поздравил посла, всех жителей Латвии с этим юбилеем.