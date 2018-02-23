Георгий Полтавченко отметил, что торгово-экономические отношения между Латвией и Санкт-Петербургом динамично развиваются. В 2017 году взаимный товарооборот увеличился на 71% по сравнению с 2016 годом и составил более 490 миллионов долларов США.
Как сообщил в своём Twitter латвийский дипломат, в ходе беседы обсуждались вопросы развития двусторонних связей между Санкт-Петербургом и Латвией.
«Рад конструктивной встрече с Губернатором Санкт-Петербурга Г.Полтавченко. Обоюдный интерес к дальнейшему сотрудничеству в области экономики и культуры. Спасибо за поздравления с юбилеем 100-летия независимости Латвии!», — написал Риекстиньш.
Также Риекстиньш встретился с Губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, с которым состоялся обмен мнениями, каким образом налаживать деловые и культурные контакты.
«Сегодня встреча с Губернатором Ленинградской области А.Дрозденко. Положительный обмен взглядами и обоюдный интерес к дальшему межрегиональному сотрудничеству. Хорошие перспективы в области туризма, машиностроения, коммунального хозяйства а также культурных обменов», — написал посол.
Губернатор поздравил Мариса Риекстиньша с назначением на должность Посла Латвийской Республики в России и пожелал ему успехов в дипломатической службе, пишет gov.spb.ru.
Сегодня идет совместная работа по укреплению взаимодействия по разным направлениям. В том числе в сфере туризма, градостроительства, здравоохранения, фармацевтики, реставрации памятников, инновационных технологий.
Георгий Полтавченко предложил партнерам из Латвии принять участие в Петербургском Партнериате малого и среднего бизнеса «Санкт-Петербург – регионы России и зарубежья». На специальном стенде они смогут представить свои предложения для петербургских и российских коллег.
Георгий Полтавченко отметил, что торгово-экономические отношения между Латвией и Санкт-Петербургом динамично развиваются.В 2017 году взаимный товарооборот увеличился на 71% по сравнению с 2016 годом и составил более 490 миллионов долларов США.
Также большое внимание уделяется укреплению культурных, гуманитарных связей. Хорошей традицией стало проведение Дней Риги в Санкт-Петербурге и Дней Санкт-Петербурга в Риге. Уже два года театр «Балтийский дом» с успехом проводит новогодние концерты «Петербургская сказка» для детей российских соотечественников в Риге. «В Латвии проживает много наших соотечественников, поэтому развитие гуманитарных связей имеет для нас особенное значение», – сказал губернатор. Он выразил признательность всем рижанам за теплый прием и большой интерес к петербургским мероприятиям.
Георгий Полтавченко и Марис Риекстиньш выразили общее мнение в необходимости дальнейшего расширения диалога, развития взаимовыгодного сотрудничества.
В этом году Латвия отмечает 100-летие независимости. Георгий Полтавченко поздравил посла, всех жителей Латвии с этим юбилеем.
:))) Чушь голимая.« ответить
Эти, уж, точно, помогут! Особенно, с культурой и экономикой... где у самих- ПОЛНЫЙ 3,14...« ответить
a pocemu Riekstins na svoem "oficialnom feisbuke" piset po russki?« ответить
kogda Ushakov delal toze samoe na nego srazu napali padalsciki iz jazikovogo gestapo.
Рунгайна кунгс несен патейца ка криевием нау некадас културас. Я хотел сказать что банкирс Рунгайнис сказал, что у России нет культура. А они будут нам помогать? Неко несапроту...« ответить
на морде лица рунгайниса интеллект вообще не просматривается!!! В зоопарке его место!« ответить
A, gde vy, neuvazhaemyj, tut uzreli Rungainis'a? Ili- Rungainis ili Riekstiņš- dlja vam podobnyh, odno i to že? Tak skazatj, slyšal zvon, da... Glavnoe- povjakatj na stranu, vas prijutivšuju!« ответить
Nedod Dievs krievu palīdzību! Labāk atomkarš!« ответить
С точки зрения России и русской культуры у племён, населяющих берега Западной Двины, культуры нет вообще ни какой.« ответить
Это белокожие папруасы, аборигены, язычники, которые примитивно пытаются подражать цивилизованным людям.
Ни каких норм гигиены, моральной, научной или художественной культуры они не проявляют. Склонны к воровству.
Финансовые средства доверять нельзя !