Россия поставила Украине ракетное оружие(8)

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Владимир Бучельников
20:43 05.02.2018
Техно / Оружие

Россия в 2002 году экспортировала на Украину эталонный образец изделия 78 (ракету Х-35). Впоследствии экземпляр стал основой для создания Киевом первой собственной крылатой ракеты. Фрагмент копии документа в сеть выложила блогер diana_mihailova.

Из представленных материалов следует, что один экземпляр изделия 78 экспортирован ГНПЦ «Звезда-Стрела» в адрес КБ «Луч» в рамках реализации соглашения о производственной и научно-технической кооперации предприятий ОПК, подписанного в 1993 году правительствами Украины и России.

 

Первые испытания украинской крылатой ракеты состоялись 30 января 2018 года. Ракета наземного базирования, как отмечал секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Турчинов, способна поражать наземные и морские цели. «Готов еще один существенный аргумент для сдерживания агрессора», — написал тогда чиновник в Twitter.

 

Военный блог bmpd, который ведут сотрудники московского Центра анализа стратегий и технологий, сообщал, что испытанная Украиной первая собственная крылатая ракета создана КБ «Луч» в рамках ОКР «Нептун» на основе российской противокорабельной ракеты 3М24 комплекса Х-35У.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (8)
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вася 21:31 05:02:2018

афтар тормаз сейчас 2018 год а не 2002 такой сикрет разгласил в тюрьму придатиля

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вопросы 21:40 05:02:2018

Если киевский режим враждебен России, открыто называет её агрессором, то зачем Россия поставляет этому режиму уголь, газ, нефть, делает огромные инвестиции в экономику рушащейся страны. Зачем? Зачем кредитует США на миллиарды за счёт покупки облигаций? Логика непонятна.

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ИвАн 21:42 05:02:2018

у скакуасов на них ни денег ни мозгов

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Ответ 21:53 05:02:2018

Затем, что Россия, несмотря на американские печеньки, надежный партнер.

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Хм 22:16 05:02:2018

Значит Русляндии позарез деньги нужны, Украина, это 40 миллионов населения, и экномика рушаяся в Украине, это сказки для вас, запутлеровских лохов.

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Russija 22:05 05:02:2018

Вот что пишут Украинские националистыс в связи польским законом о «бандеровской идеологии»
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Полтораку следует проработать над вопрос с поставками вооружения украинским гастарбайтерам в Польше.
С одними "колами" полякам ничего не докажешь,а вот с "Малюками","Молотами"; это Да !
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По ходу ЕВРОПЕ уже стоит задуматься, что там происходит в Украинской власти и Прибалтийской )))

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Ага 22:17 05:02:2018

Вот вас щас попросят, чтоб разьяснили.:))

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sledusci zalp po Americe 00:32 06:02:2018

molodci ukrainskije banderovci ot ruskih polucili samoje sovremenoje oruzije

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Мнение
Let_20656763-col15
Павел Кириллов
02.02.2018

Перевести стрелки. Байба Рубеса собралась в политику?  (20)

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