Из представленных материалов следует, что один экземпляр изделия 78 экспортирован ГНПЦ «Звезда-Стрела» в адрес КБ «Луч» в рамках реализации соглашения о производственной и научно-технической кооперации предприятий ОПК, подписанного в 1993 году правительствами Украины и России.
Первые испытания украинской крылатой ракеты состоялись 30 января 2018 года. Ракета наземного базирования, как отмечал секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Турчинов, способна поражать наземные и морские цели. «Готов еще один существенный аргумент для сдерживания агрессора», — написал тогда чиновник в Twitter.
Военный блог bmpd, который ведут сотрудники московского Центра анализа стратегий и технологий, сообщал, что испытанная Украиной первая собственная крылатая ракета создана КБ «Луч» в рамках ОКР «Нептун» на основе российской противокорабельной ракеты 3М24 комплекса Х-35У.
афтар тормаз сейчас 2018 год а не 2002 такой сикрет разгласил в тюрьму придатиля« ответить
Если киевский режим враждебен России, открыто называет её агрессором, то зачем Россия поставляет этому режиму уголь, газ, нефть, делает огромные инвестиции в экономику рушащейся страны. Зачем? Зачем кредитует США на миллиарды за счёт покупки облигаций? Логика непонятна.« ответить
у скакуасов на них ни денег ни мозгов« ответить
Затем, что Россия, несмотря на американские печеньки, надежный партнер.« ответить
Значит Русляндии позарез деньги нужны, Украина, это 40 миллионов населения, и экномика рушаяся в Украине, это сказки для вас, запутлеровских лохов.« ответить
Вот что пишут Украинские националистыс в связи польским законом о «бандеровской идеологии»« ответить
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Полтораку следует проработать над вопрос с поставками вооружения украинским гастарбайтерам в Польше.
С одними "колами" полякам ничего не докажешь,а вот с "Малюками","Молотами"; это Да !
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По ходу ЕВРОПЕ уже стоит задуматься, что там происходит в Украинской власти и Прибалтийской )))
Вот вас щас попросят, чтоб разьяснили.:))« ответить
molodci ukrainskije banderovci ot ruskih polucili samoje sovremenoje oruzije« ответить