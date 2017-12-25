Российская Федерация задействует свои подводные лодки по всему Атлантическому океану, а также «вблизи наших береговых линий», заявил в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
«Россия инвестировала в свой Военно-морской флот значительные средства, особенно в подводные лодки. С 2014 года на вооружение поступили ещё 13 подлодок. Сегодня активность российских подводных лодок достигла своего пика после окончания холодной войны», — подчеркнул генсек НАТО.
По словам Столтенберга, сообщение между союзниками в Европе и Северной Америке оказалось под угрозой. «Мы — трансатлантический блок, и поэтому мы должны быть в состоянии осуществлять переброску войск и техники через Атлантику. Для этого нам нужны безопасные и открытые морские пути», — пояснил глава Североатлантического альянса.
Йенс Столтенберг также напомнил о планах НАТО создать новый командный центр, который в случае конфликта с Россией будет координировать перемещение войск в Европе и обеспечивать безопасность в Атлантическом океане.
Впрочем, генеральный секретарь НАТО признал, что состояние военно-морских сил альянса оставляет желать лучшего. «После окончания холодной войны НАТО сократило военное присутствие на море, особенно это касается борьбы с подводными лодками. Мы меньше тренировались и утратили навыки», — констатировал Йенс Столтенберг.
Так давно пора сотрудничать и покончить с терроризмом и наркотрафиком на планете Земля совместными усилиями.« ответить
Он СТОЛБ ТЕНБЕРГ?« ответить
Подводные лодки это, как снайперы, не знаешь где находятся и откуда пальнут.« ответить
Вот пиндосы и нервничают, опять русские их перехитрили.
Ну да, "ребята" будут проказничать, стёкла бить и старикам подножки ставить, а им даже пальцем погрозить нельзя будет?« ответить
Э нет, теперь видимо так, получаться больше не будет.
Gan NATO Jūras spēki noliks Krieviju pie vietas, nav pirmā reize. Padomijas laikā reizēm bija līdzīgas situācijas, tomēr NATO vienmēr guva virsroku.« ответить
Тебе в статье написали: "что состояние военно-морских сил альянса оставляет желать лучшего. " Кого ты на место поставишь , ты пердь лошадиная ??? :)« ответить
Napoleons nāca..Hitlers...Nato jūras spēki gan jau arī taigā kokus gāzīs, kad viss būs galā..« ответить
Ну,что ушлепок тебя даже твои свинопасы с хутора из Лимбажского р-на на Рождество не позвали,что с утра тут г..ном плюешься?!Наверное хреново быть никому не нужным (кроме копьютера)существом,но выход есть-отнеси копм.в ломбард,на вырученные деньги купи водки,выпей и повессья.« ответить
столтенберг только сеет панику,россияидёт своим путём и на всех ложила большую ,,,,« ответить
ЛатышССкие холуи США в печали !!« ответить