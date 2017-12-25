Россия поставила войска НАТО под угрозу(18)

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Анатолий Тарасов
08:00 25.12.2017
В мире / Евросоюз

Морское сообщение через Атлантику между союзниками по НАТО оказалось под угрозой, заявил в интервью Frankfurter Allgemeine генеральный секретарь Североатлантического альянса. Активность российских подлодок достигла своего пика, тогда как военно-морские силы НАТО «меньше тренировались и утратили навыки».

Российская Федерация задействует свои подводные лодки по всему Атлантическому океану, а также «вблизи наших береговых линий», заявил в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

 

«Россия инвестировала в свой Военно-морской флот значительные средства, особенно в подводные лодки. С 2014 года на вооружение поступили ещё 13 подлодок. Сегодня активность российских подводных лодок достигла своего пика после окончания холодной войны», — подчеркнул генсек НАТО.

 

По словам Столтенберга, сообщение между союзниками в Европе и Северной Америке оказалось под угрозой. «Мы — трансатлантический блок, и поэтому мы должны быть в состоянии осуществлять переброску войск и техники через Атлантику. Для этого нам нужны безопасные и открытые морские пути», — пояснил глава Североатлантического альянса.

 

Йенс Столтенберг также напомнил о планах НАТО создать новый командный центр, который в случае конфликта с Россией будет координировать перемещение войск в Европе и обеспечивать безопасность в Атлантическом океане.

 

Впрочем, генеральный секретарь НАТО признал, что состояние военно-морских сил альянса оставляет желать лучшего. «После окончания холодной войны НАТО сократило военное присутствие на море, особенно это касается борьбы с подводными лодками. Мы меньше тренировались и утратили навыки», — констатировал Йенс Столтенберг.

RT / Фото
Комментарии (18)
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худой мир лучше доброй ссоры 08:07 25:12:2017

Так давно пора сотрудничать и покончить с терроризмом и наркотрафиком на планете Земля совместными усилиями.

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вова 11:31 25:12:2017

Он СТОЛБ ТЕНБЕРГ?

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Чудненько 08:16 25:12:2017

Подводные лодки это, как снайперы, не знаешь где находятся и откуда пальнут.
Вот пиндосы и нервничают, опять русские их перехитрили.

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Forward looking 08:23 25:12:2017

Ну да, "ребята" будут проказничать, стёкла бить и старикам подножки ставить, а им даже пальцем погрозить нельзя будет?
Э нет, теперь видимо так, получаться больше не будет.

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Latviešu patriots 08:55 25:12:2017

Gan NATO Jūras spēki noliks Krieviju pie vietas, nav pirmā reize. Padomijas laikā reizēm bija līdzīgas situācijas, tomēr NATO vienmēr guva virsroku.

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ук 09:23 25:12:2017

Тебе в статье написали: "что состояние военно-морских сил альянса оставляет желать лучшего. " Кого ты на место поставишь , ты пердь лошадиная ??? :)

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Rex 09:42 25:12:2017

Napoleons nāca..Hitlers...Nato jūras spēki gan jau arī taigā kokus gāzīs, kad viss būs galā..

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ASV kolonija patriotam 10:10 25:12:2017

Ну,что ушлепок тебя даже твои свинопасы с хутора из Лимбажского р-на на Рождество не позвали,что с утра тут г..ном плюешься?!Наверное хреново быть никому не нужным (кроме копьютера)существом,но выход есть-отнеси копм.в ломбард,на вырученные деньги купи водки,выпей и повессья.

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нина 13:55 25:12:2017

столтенберг только сеет панику,россияидёт своим путём и на всех ложила большую ,,,,

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НАРОД Латвии 09:22 25:12:2017

ЛатышССкие холуи США в печали !!

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123

Мнение
279021_1b2ec531bb-col15
Павел Кириллов
25.12.2017

Смех массового поражения. Патриоты обратили внимание на российский юмор (1)

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