Морское сообщение через Атлантику между союзниками по НАТО оказалось под угрозой, заявил в интервью Frankfurter Allgemeine генеральный секретарь Североатлантического альянса. Активность российских подлодок достигла своего пика, тогда как военно-морские силы НАТО «меньше тренировались и утратили навыки».

Российская Федерация задействует свои подводные лодки по всему Атлантическому океану, а также «вблизи наших береговых линий», заявил в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Россия инвестировала в свой Военно-морской флот значительные средства, особенно в подводные лодки. С 2014 года на вооружение поступили ещё 13 подлодок. Сегодня активность российских подводных лодок достигла своего пика после окончания холодной войны», — подчеркнул генсек НАТО.

По словам Столтенберга, сообщение между союзниками в Европе и Северной Америке оказалось под угрозой. «Мы — трансатлантический блок, и поэтому мы должны быть в состоянии осуществлять переброску войск и техники через Атлантику. Для этого нам нужны безопасные и открытые морские пути», — пояснил глава Североатлантического альянса.

Йенс Столтенберг также напомнил о планах НАТО создать новый командный центр, который в случае конфликта с Россией будет координировать перемещение войск в Европе и обеспечивать безопасность в Атлантическом океане.

Впрочем, генеральный секретарь НАТО признал, что состояние военно-морских сил альянса оставляет желать лучшего. «После окончания холодной войны НАТО сократило военное присутствие на море, особенно это касается борьбы с подводными лодками. Мы меньше тренировались и утратили навыки», — констатировал Йенс Столтенберг.