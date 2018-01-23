Главнокомандующий курдских Отрядов народной самообороны (YPG) Сипан Хемо заявил, что Россия предала курдов в ситуации с Африном, так как нарушила свои договоренности.

«Россия находится сейчас в союзе с государством-оккупантом – Турцией — и находится на грани войны против нас. В течение двух лет российские силы были в Африне, у нас были некоторые договоренности с Россией, но она предала нас, игнорируя эти соглашения», — приводятся его слова на сайте YPG.

«Отношение к оккупации Африна показало, что Россия оказалась беспринципным государством», — заявил Хемо.

Ранее в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал «освободить Африн от террористов», чтобы граждане Сирии смогли вернуться в свои дома.

До этого стало известно, что Сирийские демократические силы с курдско-арабскими отрядами в составе атаковали на севере Сирии город Азаз, который сирийские вооруженные оппозиционеры использовали в качестве плацдарма для атак на Африн. Кроме того, сирийские курды вытеснили со своей территории турецкие войска и протурецкие группировки боевиков.

В субботу началась операция турецких военных «Оливковая ветвь» против курдов в сирийском Африне, в воскресенье – ее наземная часть.