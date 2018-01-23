«Россия находится сейчас в союзе с государством-оккупантом – Турцией — и находится на грани войны против нас. В течение двух лет российские силы были в Африне, у нас были некоторые договоренности с Россией, но она предала нас, игнорируя эти соглашения», — приводятся его слова на сайте YPG.
«Отношение к оккупации Африна показало, что Россия оказалась беспринципным государством», — заявил Хемо.
Ранее в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал «освободить Африн от террористов», чтобы граждане Сирии смогли вернуться в свои дома.
До этого стало известно, что Сирийские демократические силы с курдско-арабскими отрядами в составе атаковали на севере Сирии город Азаз, который сирийские вооруженные оппозиционеры использовали в качестве плацдарма для атак на Африн. Кроме того, сирийские курды вытеснили со своей территории турецкие войска и протурецкие группировки боевиков.
В субботу началась операция турецких военных «Оливковая ветвь» против курдов в сирийском Африне, в воскресенье – ее наземная часть.
Курды-союзники сшп, с какого хрена Россия им что то должна? Чебуреки совсем берега потеряли.« ответить
Русские могут воевать только с о слабым противником, их "Галактические Воздушные Силы" могут летать и бомбить только противника, который не обладает современными ПВО, слабаки и трусы.« ответить
Расияне воевали в Сирии "пушечным мясом" Асада, бомбя моджахедов с их "калашами" с безопасной высоты, вот и вся "мощь" России, которой бахвалится Путин. с "Томагавками" Трампа облажались из-за "кривизны земли", даже фанерные дроны на Хмейним пропустили, пришлось врать, что все уничтожили якобы.« ответить
Курдам США на фиг не нужны, а США под предлогам заботы о курдах решили там осваиватся и свои базы там оставить , хотя им ни кто не разрешал и не звал. Они совершили терракт у себя пожертвовав 3 тыс американцев 11 сентября, и развязали воину в Ираке с пробиркои с парашком для стирки. Теперь их палкои от туда не выгонишь, как и везде. Но скоро их власть полностью исчезнит и свалят они по домам. Глобализм их разваливается на глазах.« ответить
АНКАРА, 23 января 2018, 07:32 — REGNUM Проведение турецкой военной операции против курдского ополчения в Африне оговаривалось с Москвой, заявил 22 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.« ответить
«Турция не отступится от операции в Африне, и у нее (у Турции) есть соглашение с Россией», — цитирует Эрдогана газета «Йени Шафак».
.Ранее об имевшихся контактах с Москвой о проведении спецоперации «Оливковая ветвь» в Африне сообщил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым. По его словам, военная операция Турции проводится с ведома России и Дамаска.
Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что российские представители находятся в контакте с турецким и сирийским руководством по вопросу операции в Африне.
Россия курдов не бросала. Она постоянно указывала им, что лучшим для них путём решения их национальной проблемы является сближение с Дамаском. Чтобы предотвратить вторжение Турции в Африн, курдским лидерам было достаточно согласиться с провозглашением над этим районом суверенитета центрального правительства. Даже символический ввод туда сирийских пограничников, поддержанный Россией, как это уже было в районе Манбиджа, остановил бы турок. Тем более, что прямой связи между Африном и остальной частью восточной Сирии, контролируемой курдами, нет. Все коммуникации между этим кантоном и главными курдскими силами осуществляются через протяжённую территорию, находящуюся под контролем правительственной Сирийской арабской армии (САА). Даже сейчас, когда курды отвернулись от Дамаска, отклонив все его предложения, САА позволяет им перебрасывать подкрепления в Африн с восточного берега Евфрата. А сирийские государственные власти на международном уровне решительно осуждают вторжение Турции на свою территорию.« ответить
Безрассудное упрямство курдов объясняется просто. Они слишком уверовали во всемогущество и расположение к себе американцев. Пример ещё недавно процветавшего, а ныне утратившего и территории, и значительную долю своего экономического потенциала Иракского Курдистана их, похоже, ничему не научил. Уверенность в наличии поддержки США сирийским курдам придало заявление Пентагона о создании 30-тысячных Пограничных сил в восточной Сирии, основу которых они рассчитывали составить. Дезавуирование этого заявления госсекретарём Тиллерсоном курдов не отрезвило. Они продолжили надеяться на противоречащих самим себе заокеанских союзников. И совершенно напрасно. Пентагоновское заявление сыграло роль главного спускового крючка для Турции, начавшей широкомасштабную «зачистку» Африна. При этом США, фактически спровоцировавшие эту операцию, не только ничего не сделали для её приостановки, но и знали обо всём заранее. Глава Пентагона Джеймс Мэттис в беседе с журналистами сообщил: «У Турции есть законные основания для обеспокоенности по вопросам безопасности. Анкара была предельно открытой и предупредила нас о воздушных ударах». Главное, по его мнению, то, что «американские военнослужащие, находящиеся в регионе, не пострадают от операции ВС Турции в Африне».
Этим всё и объясняется. Пентагону нет дела до интересов курдов. Он преследует в Сирии лишь собственные интересы. Никакой помощи от него курды Африна не дождутся. Командующий Центрального командования вооружённых сил США (CENTCOM) генерал Джозеф Вотел турецкой операции словно не замечает, заявляя, что «военные источники особо не уделяют внимания данной зоне и не осведомлены о планах Анкары». Госдепартамент, правда, выразил озабоченность развитием событий в Африне, но при этом признал «законность» обеспокоенности Турции проблемами своей безопасности как союзника по НАТО и критического партнёра в борьбе с Исламским государством.
холуям дано указание обсуждать в "печать дерьмо качать" о том как "Россия предала курдов" ???« ответить
Тебя за простыни-копипасты "вестям" следовало бы забанить, засрал здесь всё.« ответить
Parasta lieta Krievijai, uzmest vājākos, un baidīties no stiprajiem..« ответить