Из-за проблем со здоровьем сенатор Джон Маккейн не смог присутствовать на Мюнхенской конференции по безопасности, впервые за последние 40 лет, пишет Frankfurter Allgemeine. Но последовательный критик российской политики передал своё послание через жену.

На международной арене сенатор Джон Маккейн заслужил репутацию главного поборника сохранения и укрепления западного альянса, пишет Frankfurter Allgemeine. Мюнхенская конференция по безопасности не раз становилась трибуной для его запоминающихся выступлений. В прошлом году он обратился с вдохновляющей речью к своим слушателям в Германии, призвав их не списывать со счетов США и не утрачивать веру в Запад. «Это было своего рода завещанием с его стороны», — поясняет автор статьи.

Американский сенатор всегда был последователен в своей критике российской политики, продолжает издание. Год назад он открыто выступил против канцлера Германии Ангелы Меркель, отказавшейся поставлять оружие на Украину. В вопросах обороны и безопасности Маккейн — ястреб, убеждённый в том, что миссия США заключается в продвижении демократии во всём мире. «И его не смутило то, что в Ираке этот идеализм привёл к фиаско», — отмечает автор.

В этом году он, несмотря на своё тяжелое заболевание, также хотел принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности, возглавив делегацию конгресса. «Одно это выдаёт непоколебимость взглядов человека», для которого самое худшее — это раскол трансатлантического сообщества. Но по совету врачей он всё же отказался от поездки, впервые за последние 40 лет.

Вместо него в Германию поехала его жена Синди. В своём выступление перед участниками Мюнхенской конференции по безопасности она передала послание мужа. В нём Маккейн объяснил, почему все эти годы он придавал этому мероприятию такое большое значение. «Нет ничего важнее свободы. За её сохранение мы, западные демократии, должны бороться не в одиночку, а сообща, — передала слова мужа Синди. — Альтернатива либерального порядка — это мрачное и холодное место. Поэтому мы — союзники. Я рассчитываю на то, что вы не отступите от этой позиции».