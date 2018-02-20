Россия превратит мир в «мрачное и холодное место»(29)

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Анатолий Тарасов
10:45 20.02.2018
В мире / Политики

Из-за проблем со здоровьем сенатор Джон Маккейн не смог присутствовать на Мюнхенской конференции по безопасности, впервые за последние 40 лет, пишет Frankfurter Allgemeine. Но последовательный критик российской политики передал своё послание через жену.

На международной арене сенатор Джон Маккейн заслужил репутацию главного поборника сохранения и укрепления западного альянса, пишет Frankfurter Allgemeine. Мюнхенская конференция по безопасности не раз становилась трибуной для его запоминающихся выступлений. В прошлом году он обратился с вдохновляющей речью к своим слушателям в Германии, призвав их не списывать со счетов США и не утрачивать веру в Запад. «Это было своего рода завещанием с его стороны», — поясняет автор статьи.

 

Американский сенатор всегда был последователен в своей критике российской политики, продолжает издание. Год назад он открыто выступил против канцлера Германии Ангелы Меркель, отказавшейся поставлять оружие на Украину. В вопросах обороны и безопасности Маккейн — ястреб, убеждённый в том, что миссия США заключается в продвижении демократии во всём мире. «И его не смутило то, что в Ираке этот идеализм привёл к фиаско», — отмечает автор.

 

В этом году он, несмотря на своё тяжелое заболевание, также хотел принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности, возглавив делегацию конгресса. «Одно это выдаёт непоколебимость взглядов человека», для которого самое худшее — это раскол трансатлантического сообщества. Но по совету врачей он всё же отказался от поездки, впервые за последние 40 лет.

 

Вместо него в Германию поехала его жена Синди. В своём выступление перед участниками Мюнхенской конференции по безопасности она передала послание мужа. В нём Маккейн объяснил, почему все эти годы он придавал этому мероприятию такое большое значение. «Нет ничего важнее свободы. За её сохранение мы, западные демократии, должны бороться не в одиночку, а сообща, — передала слова мужа Синди. — Альтернатива либерального порядка — это мрачное и холодное место. Поэтому мы — союзники. Я рассчитываю на то, что вы не отступите от этой позиции». 

RT / Фото
Комментарии (29)
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Эваонокак... 10:51 20:02:2018

Заболел болезный...

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еу 11:57 20:02:2018

Если подохнет наконец, отпраздную обязательно

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прокурор 14:55 20:02:2018

этого рептилоида, за те военные преступления которые он сволочь совершал против мирного населения ВЬЕТНАМА, надо посадить его старой Ж..О..П..О..Й на электрический стул, потому, что дурка для этого барана будет как амнистия.

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Grisa 17:45 20:02:2018

neusto sdox pidorg?????

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Латвию уже превратила 10:53 20:02:2018

Лет, этак , 20 - 25 назад.

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Голос из России 10:58 20:02:2018

1) "Холодное и мрачное место" - это по Фрейду. Видимо "старпёр" Маккейн ТАМ посидел в своё время у вьетнамцев в плену. ПРИМИТИВНЫЙ разум ещё осознал, что сбит был РУССКИМ изделием. Отсюда ДЕГЕНЕРАТИВНАЯ "застревающая акцентуация" и ТУПАЯ логика: я , "несчастный" , пострадал от русских - значит русские представляют зло. Жалкий маразматик и пилотишко до сих пор пытается ВОНЯТЬ. Ну а кто-то от этой ВОНИ тащится.........

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Саня™ 11:06 20:02:2018

Малайзийцы с голландцами тоже понимают, что их родственников сбили россияне российским изделием.

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22 11:28 20:02:2018

Мы знаем что хохлы сбили.

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ИвАн 12:38 20:02:2018

А может, пока не поздно, всем миром россию превратить в такое место?

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Саня™ 12:51 20:02:2018

Думаю, они застрелятся сами.

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дед 11:04 20:02:2018

Байки из могилы
Этотму упертому бестолковому милитаристу, угробившему кучу своих соотечественников, уже давно пора подумать о вечном и покаяться и готовиться к встрече в аду со своим собутыльником бжезинским, а он все туда же, учитель, млять.Партия сатанистов все хочет воевать чужими руками, до последнего европейца

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Саня™ 11:11 20:02:2018

Никогда бы не подумал, что верховный стерх был другом Бжезинского.

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Голос из России 11:15 20:02:2018

2) УБИВАТЬ мирных жителей (по Маккейну) - это ПРОДВИЖЕНИЕ "демократии". От этого постулата США и не думают отказываться: Югославия, Ирак, Ливия, и. т. д. ВДУМАЙТЕСЬ: США используют математический термин "модуля". ДЛЯ СЕБЯ Штаты решили, что ТОЛЬКО ОНИ являются "хорошими парнями" , следовательно ЛЮБЫЕ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ мерзости, ВДРУГ (по закону модуля) - обращаются в благодеяния....И чем БОЛЬШЕ мерзость.....Далее ясно.....ВДУМАЙТЕСЬ.......

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (16)