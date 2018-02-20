Кремль раскритиковал «попытки расчленить Сирию», которые предпринимает правительство США, передаёт TeleSUR.
«Мы не можем не наблюдать с тревогой за попытками расчленить Сирию. Такие опасения возникают при ознакомлении с теми планами, которые Соединённые Штаты начинают реализовывать «на земле», прежде всего к востоку от Евфрата, на обширных территориях между этой рекой и внешними границами Сирии с Ираком, Турцией», — приводит издание слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Кроме того, во время своего выступления на Ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай», состоявшейся в Москве в этот понедельник, Лавров обвинил США в использовании курдов и «провокационных шагах» с целью подрыва территориальной целостности Сирии.
При этом Лавров подчеркнул необходимость сохранить суверенитет и территориальную целостность страны, вместе с тем призвав США проявлять сдержанность в отношении сирийского конфликта.
«Ещё раз призываю наших американских коллег не играть с огнём и выверять все свои шаги не из немедленных потребностей сегодняшней политической конъюнктуры, а исходя прежде всего из долгосрочных интересов сирийского народа и всех народов этого региона, включая, конечно же, курдов», — заявил министр.
Издание напоминает, что в настоящий момент в Сирии продолжается конфликт между правительственными войсками и террористическими организациями, которые были почти полностью повержены в последние несколько месяцев при значительной помощи России. При этом вооружённая оппозиция страны, пользующаяся поддержкой США, требует, чтобы президент Сирии Башар Асад покинул свой пост, сообщает TeleSUR.
Ни капли уважения к россии..надеюсь что так скоро о ней будут думать все...« ответить
Могу тебя огорчить второсортный))твои героиновые мечты не сбудутся))все второсортное отребье будет уничтожино в ближайшее время.Так что строчи дальше фантаст хренов))« ответить
После недавней оплеухи по её дряблым щекам, Россия может только призывать США.« ответить
Биомусор русского мира даже на третий сорт не тянут а других второсортными называют.. У отбросов края совсем пропали« ответить
г0внованя, как блоха, которая скачет по форуму, первым "пометил территорию" своей дриснёй.« ответить
Tas, ka paši krievi lien Sīrijas pakaļā bez vazelīna, tas jau nekas! Vācieties krievu okupanti prom no Sīrijas!« ответить
Украину значит можно и нужно расчленять, а Сирию нет..:)« ответить
каклы сами себя расчленяют, а скоро им помогут еще пшеки и венгры.« ответить
сала вусраине, хероям в срало!!!
Согласен, давайте лучше дербанить Россию.« ответить
Ахахаа))ты только свой член можешь подербанить кусок дебила))« ответить
Laba ideja! Laba Krievija ir sadalīta Krievija!« ответить
дербалка не выросла. хочешь чтобы твой сморчок серпом отх.ярили? велком ту раша)))« ответить
Россия сама распадется на княжества и ханства.« ответить
Эту песню мы уже много веков слышим.Только вот ничего не меняется.Россия с каждым годом расширяет свои владения и так будет всегда.« ответить
_с каждым годом расширяет свои владения_« ответить
А потом лысого чудика посадят в клетку и отвезут в Гаагу для расспроса, зачем же он расширял Россию
Un krievi vēl brīnās, kāpēc pasaule mūs neieredz, kāpēc NATO bāzes pie robežām? Paši vainīgi!« ответить
Ну и кто такой смелый найдется?))В Гааге уже все места заняты второсортными русофобами))« ответить