Россия призывает США не расчленять Сирию(17)

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Анатолий Тарасов
13:30 20.02.2018
В мире / Россия

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал США проявлять большую сдержанность в действиях, когда дело касается сирийского конфликта, передаёт TeleSUR.

Кремль раскритиковал «попытки расчленить Сирию», которые предпринимает правительство США, передаёт TeleSUR.

 

«Мы не можем не наблюдать с тревогой за попытками расчленить Сирию. Такие опасения возникают при ознакомлении с теми планами, которые Соединённые Штаты начинают реализовывать «на земле», прежде всего к востоку от Евфрата, на обширных территориях между этой рекой и внешними границами Сирии с Ираком, Турцией», — приводит издание слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

 

Кроме того, во время своего выступления на Ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай», состоявшейся в Москве в этот понедельник, Лавров обвинил США в использовании курдов и «провокационных шагах» с целью подрыва территориальной целостности Сирии.

 

При этом Лавров подчеркнул необходимость сохранить суверенитет и территориальную целостность страны, вместе с тем призвав США проявлять сдержанность в отношении сирийского конфликта.

 

«Ещё раз призываю наших американских коллег не играть с огнём и выверять все свои шаги не из немедленных потребностей сегодняшней политической конъюнктуры, а исходя прежде всего из долгосрочных интересов сирийского народа и всех народов этого региона, включая, конечно же, курдов», — заявил министр.

 

Издание напоминает, что в настоящий момент в Сирии продолжается конфликт между правительственными войсками и террористическими организациями, которые были почти полностью повержены в последние несколько месяцев при значительной помощи России. При этом вооружённая оппозиция страны, пользующаяся поддержкой США, требует, чтобы президент Сирии Башар Асад покинул свой пост, сообщает TeleSUR.

 

RT / Фото
Комментарии (17)
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Ваня 13:40 20:02:2018

Ни капли уважения к россии..надеюсь что так скоро о ней будут думать все...

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dave 13:49 20:02:2018

Могу тебя огорчить второсортный))твои героиновые мечты не сбудутся))все второсортное отребье будет уничтожино в ближайшее время.Так что строчи дальше фантаст хренов))

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Факт 13:53 20:02:2018

После недавней оплеухи по её дряблым щекам, Россия может только призывать США.

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Ваня 13:58 20:02:2018

Биомусор русского мира даже на третий сорт не тянут а других второсортными называют.. У отбросов края совсем пропали

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верзилоиду -дебилоиду 14:39 20:02:2018

г0внованя, как блоха, которая скачет по форуму, первым "пометил территорию" своей дриснёй.

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Latviešu patriots 13:41 20:02:2018

Tas, ka paši krievi lien Sīrijas pakaļā bez vazelīna, tas jau nekas! Vācieties krievu okupanti prom no Sīrijas!

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Хорош Лаврушка 13:46 20:02:2018

Украину значит можно и нужно расчленять, а Сирию нет..:)

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смерш 13:58 20:02:2018

каклы сами себя расчленяют, а скоро им помогут еще пшеки и венгры.
сала вусраине, хероям в срало!!!

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Саня™ 13:51 20:02:2018

Согласен, давайте лучше дербанить Россию.

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русский 13:57 20:02:2018

Ахахаа))ты только свой член можешь подербанить кусок дебила))

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Latviešu patriots 13:58 20:02:2018

Laba ideja! Laba Krievija ir sadalīta Krievija!

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смерш 14:01 20:02:2018

дербалка не выросла. хочешь чтобы твой сморчок серпом отх.ярили? велком ту раша)))

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Факт 14:06 20:02:2018

Россия сама распадется на княжества и ханства.

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русский 14:11 20:02:2018

Эту песню мы уже много веков слышим.Только вот ничего не меняется.Россия с каждым годом расширяет свои владения и так будет всегда.

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Саня™ 14:20 20:02:2018

_с каждым годом расширяет свои владения_
А потом лысого чудика посадят в клетку и отвезут в Гаагу для расспроса, зачем же он расширял Россию

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Latviešu patriots 14:22 20:02:2018

Un krievi vēl brīnās, kāpēc pasaule mūs neieredz, kāpēc NATO bāzes pie robežām? Paši vainīgi!

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русский 14:23 20:02:2018

Ну и кто такой смелый найдется?))В Гааге уже все места заняты второсортными русофобами))

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