Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал США проявлять большую сдержанность в действиях, когда дело касается сирийского конфликта, передаёт TeleSUR.

Кремль раскритиковал «попытки расчленить Сирию», которые предпринимает правительство США, передаёт TeleSUR.

«Мы не можем не наблюдать с тревогой за попытками расчленить Сирию. Такие опасения возникают при ознакомлении с теми планами, которые Соединённые Штаты начинают реализовывать «на земле», прежде всего к востоку от Евфрата, на обширных территориях между этой рекой и внешними границами Сирии с Ираком, Турцией», — приводит издание слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Кроме того, во время своего выступления на Ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай», состоявшейся в Москве в этот понедельник, Лавров обвинил США в использовании курдов и «провокационных шагах» с целью подрыва территориальной целостности Сирии.

При этом Лавров подчеркнул необходимость сохранить суверенитет и территориальную целостность страны, вместе с тем призвав США проявлять сдержанность в отношении сирийского конфликта.

«Ещё раз призываю наших американских коллег не играть с огнём и выверять все свои шаги не из немедленных потребностей сегодняшней политической конъюнктуры, а исходя прежде всего из долгосрочных интересов сирийского народа и всех народов этого региона, включая, конечно же, курдов», — заявил министр.

Издание напоминает, что в настоящий момент в Сирии продолжается конфликт между правительственными войсками и террористическими организациями, которые были почти полностью повержены в последние несколько месяцев при значительной помощи России. При этом вооружённая оппозиция страны, пользующаяся поддержкой США, требует, чтобы президент Сирии Башар Асад покинул свой пост, сообщает TeleSUR.