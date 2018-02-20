Эскалация противостояния между США и Россией более чем десять лет, с памятной путинской речи в Мюнхене, остается темой для спекуляции. Экспертам долгое время представлялось, что вот-вот придут к власти в США новые президенты (или в России произойдут определенные изменения), и отношения между двумя странами нормализуются.

Были надежды на Обаму, затем на Трампа. Однако на практике эти отношения становятся все хуже и хуже. Возникает естественный вопрос: является ли характер этих отношений результатом злой воли заменивших друг друга президентов Буша-младшего, Обамы, Трампа, жесткости и неуступчивости Путина — или есть глубинные причины, которые не зависят от личностных и лидерских качеств руководителей двух стран?

Не стоит ожидать в обозримой перспективе улучшения отношений между США и Россией, кто бы ни стоял у руля этих государств. Характер этих отношений определяется более глобальными процессами, где взаимоотношения между Россией и США являются производными от характера отношений между все еще доминирующими США и растущим Китаем, который бросает Америке вызов и претендует на роль нового мирового лидера. Не буду отягощать читателей цифрами, показывающими, что КНР по многим показателям экономического, научно-технического, военно-политического развития или опередила Штаты, или опередит в самое ближайшее время. Это создает ситуацию, которую известный профессор из Гарварда Грэм Аллисон, бывший замминистра обороны США, называет «ловушкой Фукидида». Речь о знаменитой античной работе о Пелопоннесской войне (между Спартой и Афинами).

Фукидид пишет, что доминирующая в Древней Греции Спарта, внесшая решающий вклад в разгром персов, вторгшихся в Грецию в пятом веке до нашей эры, начала чувствовать тревогу и напряжение из-за роста силы и влияния Афин. Спарта считала, что Афины пытаются оспорить ее первенство в античном мире. Начавшаяся в 435 году до нашей эры война, которая длилась почти тридцать лет, закончилась поражением Афин, но обескровила оба могущественных государства Древнего мира.

Грэм Аллисон, проанализировав в своей недавно вышедшей книге «Предназначенные для войны: удастся ли США и Китаю избежать ловушки Фукидида» пятисотлетнюю историю Запада, выделяет 16 случаев, когда поднимающееся государство бросало вызов доминирующей на тот момент в мире державе — и в 12 случаях из 16 это заканчивалось войной. Главный вывод Аллисона: рост Китая неостановим. Он будет оспаривать лидерство Америки не только в регионах Восточной Азии, Индийском и Тихоокеанском бассейнах, но и в международных отношениях в целом. Если этот вывод верен и многовековая история показывает повторяемость «ловушки Фукидида», значит, эскалация конфронтации между США и Китаем есть лишь вопрос времени.

Уже сейчас Соединенные Штаты приняли по отношению к Пекину стратегию сдерживания и методично проводят политику по окружению КНР с помощью своих партнеров и союзников. У Китая почти со всеми своими соседями имеются конфликты и проблемы, которые США традиционно умело используют для создания антикитайской коалиции. К странам, которые могут составить ее ядро, относятся Япония, Индия, Вьетнам, Филиппины, Австралия. Со временем к ним могут присоединиться и другие государства.

…А теперь — самое главное. На фоне вероятной схватки двух гигантов в обозримой перспективе невероятно возрастают роль и значение России. Очевидно, что, имея огромный ракетно-ядерный потенциал, грандиозные пространства и необъятные ресурсы, Россия может своим участием на стороне одного из гигантов в схватке решить судьбу противостояния.

У меня лично создается впечатление, что вашингтонские стратеги это прекрасно понимают. Однако при этом они не верят, что, улучшив отношения с Москвой, смогут сделать ее надежным союзником в случае фронтального противостояния с Китаем. А поскольку на кону будущая судьба США, которой бросается экзистенциальный вызов, — любой просчет может оказаться фатальным.

Именно поэтому в Вашингтоне принята стратегия по слому России. США хотят сломать нашу страну и вывести ее из игры, лишить суверенитета и субъектности в мировой политике, как это было в 90-е годы, чтобы в час решающего столкновения Россия не была самостоятельным игроком, способным принимать решения, исходя из своих интересов. Тем самым преследуются минимальные и максимальные цели США: первое 一 нейтрализовать Россию, и так как сегодня она надежно прикрывает тыл Китая, создать для него угрозы и с российского направления. Второе 一 установить такую власть в Москве, которая выступила бы вместе с Вашингтоном против Китая в решающей схватке. В последние годы мы наблюдаем элементы реализации этой стратегии. Это санкции по Украине, попытки финансово-экономического удушения, втягивания в опосредованные войны и новую гонку вооружений, чтобы вызвать раскол в элитных российских кругах, между народными массами и лидером — с целью обвалить власть Путина и установить марионеточный режим в России.

Во-первых, западный мир и Штаты переживают не самые лучшие времена. Америка перенапряглась за последние почти два десятилетия в череде нескончаемых войн и внешних авантюр. Во-вторых, Россию нельзя ломать, оказывая на нее грубое, прямолинейное давление. Если она и ломается, как нам известно из нашей истории, то это происходит только из-за внутренних конфликтов и противостояний. Так что в среднесрочной перспективе внешний прессинг может только консолидировать российское общество и власть.

Третье. История с давлением Белого дома на Северную Корею говорит о том, что эта громадная страна не может справиться даже с этим маленьким государством, занявшим твердую позицию.

Четвертое. Солидарность стран Запада с США тоже имеет свои пределы. Они вряд ли захотят надолго стать заложниками противостояния США — Россия, а затем и США — Китай.

Андраник Мигранян