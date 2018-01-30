Естественная убыль населения России по итогам 2017 года составила 134 тысячи человек. Годом ранее в России был зафиксирован прирост населения на 5400 человек. Такие данные приводятся в отчете на сайте Росстата.

Уровень рождаемости в стране упал до минимума за последние 10 лет. В 2017 году в России родились 1,69 миллиона младенцев, что на 203 тысячи меньше, чем годом ранее. Меньшее число новорожденных было зафиксировано в 2007 году — 1,61 миллиона детей.

При этом уровень смертности также снизился. В 2017 году в России умерли 1,8 миллиона человек, что примерно на 64 тысячи меньше, чем в 2016 году.

Общая численность населения России, по данным Росстата за 2017 год, составляет 146,8 миллиона человек. За отчетный период оно выросло примерно на 70 тысяч человек за счет притока мигрантов, отмечает РБК.

Ранее глава министерства труда и социальной защиты России Максим Топилин предупреждал, что уровень рождаемости недостаточен, чтобы обеспечить рост численности населения страны.