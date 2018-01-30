Уровень рождаемости в стране упал до минимума за последние 10 лет. В 2017 году в России родились 1,69 миллиона младенцев, что на 203 тысячи меньше, чем годом ранее. Меньшее число новорожденных было зафиксировано в 2007 году — 1,61 миллиона детей.
При этом уровень смертности также снизился. В 2017 году в России умерли 1,8 миллиона человек, что примерно на 64 тысячи меньше, чем в 2016 году.
Общая численность населения России, по данным Росстата за 2017 год, составляет 146,8 миллиона человек. За отчетный период оно выросло примерно на 70 тысяч человек за счет притока мигрантов, отмечает РБК.
Ранее глава министерства труда и социальной защиты России Максим Топилин предупреждал, что уровень рождаемости недостаточен, чтобы обеспечить рост численности населения страны.
Чего молчим ? Ваша тема.))))« ответить
Priecējošs raksts. Lai tā turpinās. Jo mazāk Krievijas pilsoņu, jo pārejai pasaulei, tostarp Latvijai labāk!« ответить
всем до России как до китая раком это вестям с вашими тупыми статейками« ответить
Бергер, а что в Латвии с демографией? Или тебе больше интересна демография в России? Ты такой же русофоб, озабоченный Россией, как и вани, педриоты и Иваны-варзилоиды, и мозгов у тебя столько же, как и у этих тупорылых тролей.« ответить
Давай, пЫшЫ Ышшо!
Так вот, Топ-10 самых быстровымирающих стран мира. Латвия на почетном втором !!! месте. Радуйся, латвиешу патриотSS.« ответить
Ja?ja! Priecijoss raksts! 100%- par!« ответить
Jācer , ka viņi ir nosprāguši , nevis piemāslojuši Eiropu.« ответить
Kaupēnam. Es arī tā ceru. Jo mazāk krievu sērgas, jo pasaule tīrāka!« ответить
XyЙ ЛATЫШHЯ - BЫ CДOXHИTE БЫСТРЕЕ PУCCKИX, VERGI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!« ответить
патриотсов - Как этот филолог-ПЕДЕРАСТ,до сих пор,уже 1000 лет В ЯЙЦАХ ПИЩИТ ГЕН РАБА!!! А РАБ дорвавшийся до власти - ГАВНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!« ответить
Vergs esi tu pats, un PALDIES DIEVAM, PIE VARAS NEKAD NEBŪSI!« ответить