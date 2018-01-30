Россия провалилась в демографическую яму. Скрепы трещат по швам!(20)

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Герман Бергер
17:15 29.01.2018
В мире / Россия

Естественная убыль населения России по итогам 2017 года составила 134 тысячи человек. Годом ранее в России был зафиксирован прирост населения на 5400 человек. Такие данные приводятся в отчете на сайте Росстата.

Уровень рождаемости в стране упал до минимума за последние 10 лет. В 2017 году в России родились 1,69 миллиона младенцев, что на 203 тысячи меньше, чем годом ранее. Меньшее число новорожденных было зафиксировано в 2007 году — 1,61 миллиона детей.

 

При этом уровень смертности также снизился. В 2017 году в России умерли 1,8 миллиона человек, что примерно на 64 тысячи меньше, чем в 2016 году.

 

Общая численность населения России, по данным Росстата за 2017 год, составляет 146,8 миллиона человек. За отчетный период оно выросло примерно на 70 тысяч человек за счет притока мигрантов, отмечает РБК.

 

Ранее глава министерства труда и социальной защиты России Максим Топилин предупреждал, что уровень рождаемости недостаточен, чтобы обеспечить рост численности населения страны.

Meduza.io / Фото
Комментарии (20)
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Латышские пэдриоты, ау 17:26 29:01:2018

Чего молчим ? Ваша тема.))))

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Latviešu patriots 17:41 29:01:2018

Priecējošs raksts. Lai tā turpinās. Jo mazāk Krievijas pilsoņu, jo pārejai pasaulei, tostarp Latvijai labāk!

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вам 17:45 29:01:2018

всем до России как до китая раком это вестям с вашими тупыми статейками

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писсаке 17:59 29:01:2018

Бергер, а что в Латвии с демографией? Или тебе больше интересна демография в России? Ты такой же русофоб, озабоченный Россией, как и вани, педриоты и Иваны-варзилоиды, и мозгов у тебя столько же, как и у этих тупорылых тролей.
Давай, пЫшЫ Ышшо!

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Прикольно, всем можно ответить, кроме пэдриотSSа 17:52 29:01:2018

Так вот, Топ-10 самых быстровымирающих стран мира. Латвия на почетном втором !!! месте. Радуйся, латвиешу патриотSS.

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latviesu patriots 18:07 29:01:2018

Ja?ja! Priecijoss raksts! 100%- par!

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Kaupēns 18:32 29:01:2018

Jācer , ka viņi ir nosprāguši , nevis piemāslojuši Eiropu.

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Latviešu patriots 18:39 29:01:2018

Kaupēnam. Es arī tā ceru. Jo mazāk krievu sērgas, jo pasaule tīrāka!

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СОСИТЕ 18:44 29:01:2018

XyЙ ЛATЫШHЯ - BЫ CДOXHИTE БЫСТРЕЕ PУCCKИX, VERGI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Да у таких 18:50 29:01:2018

патриотсов - Как этот филолог-ПЕДЕРАСТ,до сих пор,уже 1000 лет В ЯЙЦАХ ПИЩИТ ГЕН РАБА!!! А РАБ дорвавшийся до власти - ГАВНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Latviešu patriots 19:26 29:01:2018

Vergs esi tu pats, un PALDIES DIEVAM, PIE VARAS NEKAD NEBŪSI!

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123

Мнение
Ku_is-col15
Павел Кириллов
29.01.2018

Оно не тонет! Вдогонку «кораблю-призраку» (14)

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