«Чемпионат»

Российская команда Олега Знарка начала Олимпиаду-2018 матчем со словаками и проиграла со счетом 3:2.

Стартовый отрезок матча получился богатым на события, передает championat.com.

На третьей минуте Владислав Гавриков нанёс точный дальний бросок от синей линии, став автором первого гола олимпийского турнира. Спустя 74 секунды Кирилл Капризов переправил шайбу в ворота после наброса в исполнении Никиты Гусева.

За 3,5 минуты до конца дебютного отрезка российская команда пропустила первую шайбу на турнире после точного броска Петера Олвецки. А уже через 140 секунд Мартин Бакош заставил во второй раз капитулировать Василия Кошечкина.

Второй период матча получился безголевым. Самый опасный момент был в большинстве у капитана сборной России Павла Дацюка, однако его бросок угодил в крестовину ворот Бранислава Конрада. В середине третьего периода защитник словаков Петер Черешняк реализовал большинство и вывел свою команду вперёд.

Шайба Черешняка оказалась победной.