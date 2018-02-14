Россия сенсационно проиграла Словакии на Олимпиаде! (51)

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«Чемпионат»
Владимир Бучельников
16:29 14.02.2018
Спорт / Хоккей

Российская команда Олега Знарка начала Олимпиаду-2018 матчем со словаками и проиграла со счетом 3:2.

Стартовый отрезок матча получился богатым на события, передает championat.com

 

На третьей минуте Владислав Гавриков нанёс точный дальний бросок от синей линии, став автором первого гола олимпийского турнира. Спустя 74 секунды Кирилл Капризов переправил шайбу в ворота после наброса в исполнении Никиты Гусева. 

 

За 3,5 минуты до конца дебютного отрезка российская команда пропустила первую шайбу на турнире после точного броска Петера Олвецки. А уже через 140 секунд Мартин Бакош заставил во второй раз капитулировать Василия Кошечкина. 

 

Второй период матча получился безголевым. Самый опасный момент был в большинстве у капитана сборной России Павла Дацюка, однако его бросок угодил в крестовину ворот Бранислава Конрада. В середине третьего периода защитник словаков Петер Черешняк реализовал большинство и вывел свою команду вперёд. 

 

Шайба Черешняка оказалась победной.

championat.com / Фото
Комментарии (51)
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Ух ты! 16:38 14:02:2018

И прям сразу новость дня в красный угол .))))

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П у т и н 17:09 14:02:2018

Ты чё? В красном углу - вывоз обугленных колорадов из Сирии и закрытие рюсских школ - рассадников гнойного русского мира.

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Пеца 17:20 14:02:2018

первая игра абсолютно нечего не, надо экономить силы. А где вусраинские с лотышкими супер хоккейные сборные? денег не хватило приехать?

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>>>П у т и н 17:09 14:02:2018 17:26 14:02:2018

КРЫМАНАШ, Вусраина нищая, в говне и разрухе ВАШ

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"ване"он же "путена"-продажному писателю инфоцентра (он же шерстьюбитый,пу,и тд и тп.) 17:34 14:02:2018

сосать ты будешь,в конце концов все равнео,урод продажный!

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"ване"он же "путена"-продажному писателю инфоцентра (он же шерстьюбитый,пу,и тд и тп.) 17:35 14:02:2018

сосать ты будешь,в конце концов , все равно,урод продажный!

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Janka 17:36 14:02:2018

esli Swedov ne mozet na svoem saite otdelitj muh ot kotlet, v komentah govno ot ljudei to normalnim ljudjam na etom saite delatj necego. puskai on sam s svoimi trolljami tut sam sebja komentiruet i sam sebja v komentah podderzivaet.
estj mnogo russkih info saitov i bez trollei.
daze protivno nacinaet zahoditj na etot sait. ili feik noivosti ili sensacii pro hokei.
PROTIVNO.

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народ Латвии(не латышскоязычный) 17:42 14:02:2018

Janka-РЕСПЕКТ!
сайт стал дерьмо!Только для платных писарей инфоцентра наты,раздувать ненависть к русским,и сеять раздор и ненависть, межнациональную!
Дерьмо вы все,платные писари!
пишите себе дальше-нах вас.
все.уходим.

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ваня 18:31 14:02:2018

Хорошая новость..животные хиденько обгадились

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Саня™ 16:41 14:02:2018

Как нам и говорили, со Словакией проблем не будет.
Отсоcали, как и водится, по-русски.

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Ха! 16:47 14:02:2018

Ну хоть какая-то радость у тебя сегодня случилась. Старый твой ник был оригинальнее, сразу был понятен диагноз.

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ИвАн 16:54 14:02:2018

Ну чё, без допинга Х...Й?

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>>>Саня™ 16:41 14:02:2018 17:10 14:02:2018

как пишет какол, так сразу сосать, скакать чопкать в зад...

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Читатель 17:27 14:02:2018

""ИвАнушке""-чушкан.как троллится и эльфится.а немощный и ущербный пассажир??не исход еще???хахаха

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"Саня"-он же путен,ваня,И вАн- и прочие ники дежурных по смене по противодействию пропаганде(якобы)России инфоцентра наты 17:38 14:02:2018

остальных твоих хозяев,отпетушат как здрасте!

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JVM 16:47 14:02:2018

Просто невероятно!
Глвная латышская новость - на первые страницы всех газет!
......бедная, убогая страна.......

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Janka 17:17 14:02:2018

a gde sensacija? 3:2 sensacija? eslib bilo 10:1 to sensacija a tak dlja menja prostaja igra s prostim rezultatom.

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итан 18:12 14:02:2018

госуродство!

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кеен 16:47 14:02:2018

УБЕРИТЕ ИЗ СБОРНОЙ РОССИИ ЛАТЫШЕЙ,,, ЭТО,, КАК 100 ЛЕТ НАЗАД,,, ЛАТЫШИ В КРЕМЛЕ,,,

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Latviešu patriots 16:47 14:02:2018

Slovākija malači! Nolika krievus pie vietas! Prozīt!

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>>>Latviešu patriots 16:47 14:02:2018 17:18 14:02:2018

а где лотышкие хоккеисты, смотрят хоккей дома по телевизору?

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Иван 17:25 14:02:2018

Понеслось говно по трубам-хахаха."выскочили немощные тролли-эльфы "латвиешу педриотсы"-Путинки-длб"-Ванятка скоро вылезет из клоповника..хахаха.сколько тут ущербных, и немощных пассажиров-русофобов!Рано радуетесь парнишки-чушканишки!!Это только начало хоккея!Знарок и Россия-играли и притирались.Эти игры пока не идут на вылет.А "латвиешу педриотс"-видно не только в политике туповат, но и в спорте??а ущербный воин с дивана,когда тебе 51 год будет .скоро??Всем хоккеистам побед, и здоровья и выиграет-сильнейший!"Педриотсам латвиешу."Ваняткам" и Путинкам"--позор великий!!

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1-shvedov-col15
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