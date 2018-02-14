Стартовый отрезок матча получился богатым на события, передает championat.com.
На третьей минуте Владислав Гавриков нанёс точный дальний бросок от синей линии, став автором первого гола олимпийского турнира. Спустя 74 секунды Кирилл Капризов переправил шайбу в ворота после наброса в исполнении Никиты Гусева.
За 3,5 минуты до конца дебютного отрезка российская команда пропустила первую шайбу на турнире после точного броска Петера Олвецки. А уже через 140 секунд Мартин Бакош заставил во второй раз капитулировать Василия Кошечкина.
Второй период матча получился безголевым. Самый опасный момент был в большинстве у капитана сборной России Павла Дацюка, однако его бросок угодил в крестовину ворот Бранислава Конрада. В середине третьего периода защитник словаков Петер Черешняк реализовал большинство и вывел свою команду вперёд.
Шайба Черешняка оказалась победной.
И прям сразу новость дня в красный угол .))))« ответить
Ты чё? В красном углу - вывоз обугленных колорадов из Сирии и закрытие рюсских школ - рассадников гнойного русского мира.« ответить
первая игра абсолютно нечего не, надо экономить силы. А где вусраинские с лотышкими супер хоккейные сборные? денег не хватило приехать?« ответить
КРЫМАНАШ, Вусраина нищая, в говне и разрухе ВАШ« ответить
сосать ты будешь,в конце концов все равнео,урод продажный!« ответить
сосать ты будешь,в конце концов , все равно,урод продажный!« ответить
esli Swedov ne mozet na svoem saite otdelitj muh ot kotlet, v komentah govno ot ljudei to normalnim ljudjam na etom saite delatj necego. puskai on sam s svoimi trolljami tut sam sebja komentiruet i sam sebja v komentah podderzivaet.« ответить
estj mnogo russkih info saitov i bez trollei.
daze protivno nacinaet zahoditj na etot sait. ili feik noivosti ili sensacii pro hokei.
PROTIVNO.
Janka-РЕСПЕКТ!« ответить
сайт стал дерьмо!Только для платных писарей инфоцентра наты,раздувать ненависть к русским,и сеять раздор и ненависть, межнациональную!
Дерьмо вы все,платные писари!
пишите себе дальше-нах вас.
все.уходим.
Хорошая новость..животные хиденько обгадились« ответить
Как нам и говорили, со Словакией проблем не будет.« ответить
Отсоcали, как и водится, по-русски.
Ну хоть какая-то радость у тебя сегодня случилась. Старый твой ник был оригинальнее, сразу был понятен диагноз.« ответить
Ну чё, без допинга Х...Й?« ответить
как пишет какол, так сразу сосать, скакать чопкать в зад...« ответить
""ИвАнушке""-чушкан.как троллится и эльфится.а немощный и ущербный пассажир??не исход еще???хахаха« ответить
остальных твоих хозяев,отпетушат как здрасте!« ответить
Просто невероятно!« ответить
Глвная латышская новость - на первые страницы всех газет!
......бедная, убогая страна.......
a gde sensacija? 3:2 sensacija? eslib bilo 10:1 to sensacija a tak dlja menja prostaja igra s prostim rezultatom.« ответить
госуродство!« ответить
УБЕРИТЕ ИЗ СБОРНОЙ РОССИИ ЛАТЫШЕЙ,,, ЭТО,, КАК 100 ЛЕТ НАЗАД,,, ЛАТЫШИ В КРЕМЛЕ,,,« ответить
Slovākija malači! Nolika krievus pie vietas! Prozīt!« ответить
а где лотышкие хоккеисты, смотрят хоккей дома по телевизору?« ответить
Понеслось говно по трубам-хахаха."выскочили немощные тролли-эльфы "латвиешу педриотсы"-Путинки-длб"-Ванятка скоро вылезет из клоповника..хахаха.сколько тут ущербных, и немощных пассажиров-русофобов!Рано радуетесь парнишки-чушканишки!!Это только начало хоккея!Знарок и Россия-играли и притирались.Эти игры пока не идут на вылет.А "латвиешу педриотс"-видно не только в политике туповат, но и в спорте??а ущербный воин с дивана,когда тебе 51 год будет .скоро??Всем хоккеистам побед, и здоровья и выиграет-сильнейший!"Педриотсам латвиешу."Ваняткам" и Путинкам"--позор великий!!« ответить