Россия скрывает убитых в Сирии(26)

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Владимир Бучельников
11:11 30.12.2017
В мире / Россия

«Россия превозносит свою миссию по борьбе с ИГИЛ — и рисует картину «чистой» войны в Сирии. Официально количество погибших там военнослужащих — несколько десятков, но, возможно, их было намного больше», — пишет журналистка Der Spiegel Кристина Хебель.

Например, среди погибших — 22-летний Константин Задорожный (позывной «Москаль»), который, судя по сообщениям в социальных сетях, был бойцом так называемой «группы Вагнера» — частной военной компании, которой руководит Дмитрий Уткин, бывший подполковник российской армии. «Группа Вагнера — армия, которой официально не существует», — говорится в статье. Так же, как Задорожный, из Сирии не вернулись живыми как минимум 100-200 его боевых товарищей, считает основатель группы активистов Conflict Intelligence Team Руслан Левиев, основываясь на данных открытых источников и заявлениях товарищей и родственников бойцов из «группы Вагнера».

 

«Многие отказываются говорить открыто, они обязаны подписывать соглашение о неразглашении информации, получая взамен компенсации в размере нескольких тысяч евро. О Задорожном и его соратниках не сообщает ни одна статистика», — передает Хебель.

 

«С момента вмешательства России в сирийский конфликт в конце сентября 2015 года российские власти и государственные СМИ пытаются создать образ «чистой» войны, в которой погибли считанные солдаты. Слишком глубокой является травма афганской войны 1980-х годов, когда россиянам приходилось видеть, как тысячи гробов с русскими солдатами возвращались на родину», — пишет автор.

 

Министерство обороны России до сегодняшнего дня сообщило о гибели всего лишь 41 солдата. Достоверных данных не существует, так как для армии это гостайна.

 

До сих пор нет данных, сколько вообще военнослужащих было отправлено Россией в Сирию. Сообщалось, что на военно-морской базе в Тартусе и на авиабазе в Хмеймиме служили от 4,4 до 7 тыс. человек. Сколько солдат вернется на родину после заявления Владимира Путина об отводе «большой части» российских войск из Сирии, также неясно, говорится в статье.

 

«Вероятно, Россия и дальше останется в Сирии, так как без ее поддержки Башар Асад не сможет удержаться у власти», — пишет журналистка.

 

«Путин позиционирует себя как миротворца, в марте предстоят президентские выборы. При этом российская армия в борьбе против врагов Асада наносила удары по жилым районам, в частности в Алеппо. Погибли тысячи мирных жителей — такие беспощадные действия постоянно критикуются международным сообществом», — подчеркивает автор.

 

Военную операцию в Сирии отмечают в России как большую победу с посылом: «Мы победили ИГИЛ».

 

При этом наемных солдат из «группы Вагнера» никто не упоминает, в то время как они часто воевали на передовой, например в Пальмире, и только потом пришли войска Асада, говорит активист Левиев. Бойцы из частной военной компании также воевали ранее и в Донбассе, сообщается в публикации.

 

По информации Левиева, одновременно в операции в Сирии были задействованы от 500 до 1 тыс. бойцов из ЧВК Вагнера, в СМИ сообщалось примерно о 3 тыс. наемных солдат, воевавших в Сирии.

 

«Российское правительство до настоящего времени отрицает существование частной армии. Российский Уголовный кодекс запрещает участие наемных солдат в военных действиях за границей. По заявлению Кремля, если в Сирии и были добровольцы, то они никак не связаны с Министерством обороны», — говорится в статье.

 

При этом в интернете есть фотография, на которой изображен командир «группы Вагнер» Уткин в Кремле. Снимок сделан 9 декабря 2016 года, когда Путин вручал награды в День Героев Отечества, отмечает в заключение журналистка.

InoPressa / Фото
Комментарии (26)
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Жыжо 11:18 30:12:2017

"22-летний Константин Задорожный (позывной «Москаль»), который, судя по сообщениям в социальных сетях, был бойцом так называемой «группы Вагнера»",а проверив эту инфу,даже не проверяя,22-ти летний боец спецподраздела,сама то поняла чего сморозила?Сколько в людях алчности,злобы и вранья.

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Носом в тапок 13:20 30:12:2017

Набери "Константин Задорожный, Сирия", обрящешь, там полно, от собратьев по оружию, и по Донбассе, и по Сирии.
Сюда например:
"Стало известно о гибели еще девяти россиян в Сирии"
Подробнее на РБК:

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alex 13:57 30:12:2017

nu i sto ... vojna estj vojna ... amerikanci ne gibnut!!!!! da takse samo mose i poboleee vsjo skrivaetsja... voobste glupo suditj vot tak ...eto tipo v ukraine pogiblo ne bolse 1000 vranjo tisjac 50 poverju tam dobro tak peremololi ukruenskuju armiju ....a voobste v sirrii ogromnih poterj bitj ne moglo tak ne bilo krupnih obstevojskovih operacij s primeneniem suhoputnih sil ..rolj suhoputnih sil vipolnjali vojska asada ...tak sto ne nado trindetj ....

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П у т и н 15:11 30:12:2017

А ты не пощитал сколько хохлов мразей полегло

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Ваня 19:02 30:12:2017

Я рад за каждого убитого Российского нелюдя в Сирии ..чем больше их убили тем лучше

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ЛП и провокация 11:28 30:12:2017

Обычная лживая пропаганда "свободной и демократической" западной прессы. Цель - опорочить власти России, бросить тень на все достижения России, обесценить её победы, вызвать недоверие населения России к власти, протестные настроения и наконец госпереворот. Вот и все цели. Не выйдет. У лжи ноги коротки.

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Щукарь 11:31 30:12:2017

А не лучше бы этой Хубель подсчитать потери в коалиции и посмотреть на Ракку с Мосулом которые смердят от трупного запаха погребенных под сплошными руинами жертв "бравой"коалиции США и их причендалами.

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Насмешил 13:21 30:12:2017

Звиздун;)

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смерш 11:32 30:12:2017

Официально количество погибших там военнослужащих — несколько десятков, но, возможно, их было намного больше».

А возможно, Кристина, тебе лучше было бы промолчать, чем бред нести. Возможно, не возможно!!!
Не журналистка, а писатель фантаст. Лишь бы какую нибудь херню написать с упоминанием России.
Посчитай лучше потери коалиции. РФ о своих потерях сообщила.

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ЖУЖА 11:39 30:12:2017

Подобные кристины пишут заказуху не отрывая задницы от дивана и не высовывая рыла из редакции.Кто побывал в зонах боев знают что такое-ад.

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эээ 13:40 30:12:2017

Так она ж про ад для расеян и написала.

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П у т и н 11:34 30:12:2017

Окурок на днях квакал, что с ИГИЛом покончено, а они опять ватников в питерских тошниловках взрывают.

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смерш 11:43 30:12:2017

квакал твой кумир трамп о том, что он победил ИГИЛ.
а ты сам еще и квакать не научился , только бздеть что-то про ватников. чем скворечник твой набит, про то и воняешь. ума то на большее не хватает.

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П у т и н 11:53 30:12:2017

Ошибся, козявка. Трамп - кумир расеянцев, в его честь даже шампанское в госДурке пили

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смерш 12:12 30:12:2017

да, и отказываться тебе от своего хозяина не страшно??? премию не выпишут ведь! а то еще сошлют куда, типа в теплое гуантаномо))
как то ты не подумав такое ляпнул. осторожнее надо быть. трамп ведь заявил: кто не с нами, тот против нас.
так что не рискуй, скучно будет тут без твоих высеров.

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Так 13:42 30:12:2017

Хозяин только у вас может быть, царь, ребятки, да "бай" у среднеазиатов, это если о бывшем СССР говорить.

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Слышь ТЫ 15:02 30:12:2017

Так - Там ЦАРЬ и БАЙ!!! А тут в Латышии - ПЕДЕРАСТ!!! Ну так КАК???Когда же ВЫ русские Вы 6 лядки Латышии,уже СВОЕГО ГОВНА НАЖРЁТЕСЬ???

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123

Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
28.12.2017

Особенности натурных съемок (7)

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