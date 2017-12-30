«Россия превозносит свою миссию по борьбе с ИГИЛ — и рисует картину «чистой» войны в Сирии. Официально количество погибших там военнослужащих — несколько десятков, но, возможно, их было намного больше», — пишет журналистка Der Spiegel Кристина Хебель.

Например, среди погибших — 22-летний Константин Задорожный (позывной «Москаль»), который, судя по сообщениям в социальных сетях, был бойцом так называемой «группы Вагнера» — частной военной компании, которой руководит Дмитрий Уткин, бывший подполковник российской армии. «Группа Вагнера — армия, которой официально не существует», — говорится в статье. Так же, как Задорожный, из Сирии не вернулись живыми как минимум 100-200 его боевых товарищей, считает основатель группы активистов Conflict Intelligence Team Руслан Левиев, основываясь на данных открытых источников и заявлениях товарищей и родственников бойцов из «группы Вагнера».

«Многие отказываются говорить открыто, они обязаны подписывать соглашение о неразглашении информации, получая взамен компенсации в размере нескольких тысяч евро. О Задорожном и его соратниках не сообщает ни одна статистика», — передает Хебель.

«С момента вмешательства России в сирийский конфликт в конце сентября 2015 года российские власти и государственные СМИ пытаются создать образ «чистой» войны, в которой погибли считанные солдаты. Слишком глубокой является травма афганской войны 1980-х годов, когда россиянам приходилось видеть, как тысячи гробов с русскими солдатами возвращались на родину», — пишет автор.

Министерство обороны России до сегодняшнего дня сообщило о гибели всего лишь 41 солдата. Достоверных данных не существует, так как для армии это гостайна.

До сих пор нет данных, сколько вообще военнослужащих было отправлено Россией в Сирию. Сообщалось, что на военно-морской базе в Тартусе и на авиабазе в Хмеймиме служили от 4,4 до 7 тыс. человек. Сколько солдат вернется на родину после заявления Владимира Путина об отводе «большой части» российских войск из Сирии, также неясно, говорится в статье.

«Вероятно, Россия и дальше останется в Сирии, так как без ее поддержки Башар Асад не сможет удержаться у власти», — пишет журналистка.

«Путин позиционирует себя как миротворца, в марте предстоят президентские выборы. При этом российская армия в борьбе против врагов Асада наносила удары по жилым районам, в частности в Алеппо. Погибли тысячи мирных жителей — такие беспощадные действия постоянно критикуются международным сообществом», — подчеркивает автор.

Военную операцию в Сирии отмечают в России как большую победу с посылом: «Мы победили ИГИЛ».

При этом наемных солдат из «группы Вагнера» никто не упоминает, в то время как они часто воевали на передовой, например в Пальмире, и только потом пришли войска Асада, говорит активист Левиев. Бойцы из частной военной компании также воевали ранее и в Донбассе, сообщается в публикации.

По информации Левиева, одновременно в операции в Сирии были задействованы от 500 до 1 тыс. бойцов из ЧВК Вагнера, в СМИ сообщалось примерно о 3 тыс. наемных солдат, воевавших в Сирии.

«Российское правительство до настоящего времени отрицает существование частной армии. Российский Уголовный кодекс запрещает участие наемных солдат в военных действиях за границей. По заявлению Кремля, если в Сирии и были добровольцы, то они никак не связаны с Министерством обороны», — говорится в статье.

При этом в интернете есть фотография, на которой изображен командир «группы Вагнер» Уткин в Кремле. Снимок сделан 9 декабря 2016 года, когда Путин вручал награды в День Героев Отечества, отмечает в заключение журналистка.