Россия снабдит газом и США(10)

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Анатолий Тарасов
08:59 09.01.2018
Экономика / Энергетика

В США доставят первую партию газа с «Ямала СПГ», пишет газета «Коммерсант».

По данным издания, СПГ-танкер Gaselys, принадлежащий Engie, везет газ из британского порта Айл-оф-Грейн в американский терминал Everett, расположенный возле Бостона. По словам нескольких собеседников газеты среди трейдеров, Gaselys транспортирует в США именно российский по происхождению газ. Ранее этот танкер встал на загрузку в британском порту сразу после того, как там в конце декабря разгрузился танкер «Кристоф де Маржери» с первой партией российского сжиженного природного газа.

 

Первоначально «Новатэк» заявлял, что первая партия СПГ пойдет на азиатский рынок. Сообщалось, что возможным покупателем станет китайская CNPC. Однако после запуска «Ямала СПГ» глава «Новатэка» Леонид Михельсон сказал, что первая партия поступит в адрес Novatek Gas & Power. Позднее «Новатэк» сообщил, что партия будет отгружена трейдинговой дочке малайзийской Petronas (Petronas LNG UK Limited).

 

«Факт, что конечным покупателем выступила Engie, объясняется тем, что у компании есть забронированные мощности по регазификации в терминале Everett (регазификационный терминал, расположенный возле Бостона) на 6,9 миллиарда кубометров в год», — пишет издание. Танкер должен прибыть в Бостон 22 января, добавляет газета. Груз Gaselys — первая импортная партия, которая придет в Everett с 2014 года, отмечает газета. Нынешняя ситуация объясняется резким ростом цен на газ на восточном побережье США. Из-за снежного шторма на днях они поднимались до беспрецедентных 6,3 тысячи долларов за тысячу кубометров, пишет издание.

 

«Ямал СПГ» реализует проект строительства завода СПГ на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционеры — «Новатэк» (50,1%), французская Total (20%), китайские CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта запланированы три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая и одна дополнительная на 1 миллион. Производство СПГ на первой технологической линии началось в декабре 2017 года.

Коммерсант.ru / Фото
Комментарии (10)
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а потом пойдет в литву 09:14 09:01:2018

вот он целительный сланцевый газ

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CCCP 09:26 09:01:2018

Вот вам и революция!

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хуторянен 09:16 09:01:2018

Этот танкер очень маленький - везет только 40000 м3 газа . Ямалская СПГ тоже очень маломощная . Она нужна по политическим причинам

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ну и что 09:22 09:01:2018

так и литва с польше не гиганты,наверняка хватит

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Какая разница, главное что россиискии в американскии. 09:24 09:01:2018

Вот оно снабжение американским газом все страны. За что они воюют с Ромсиеи? А пртому что им не хочется покупать , а они губу расскатали чтоб овладеть всеми ресурсами в России. Вот поэтому Росся у них враг номер один. Т к везде обгаделись на подступах к России, и Сирия им не пр зубам .

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9987 09:31 09:01:2018

А В СКОРОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ И НАКОРМИТ !

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хаха 09:52 09:01:2018

Эй,литовцы,бегите покупать у хозяина газ по 6,3 тысяч долларов,дешевле только даром.

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Latviešu patriots 09:56 09:01:2018

atbalstu par 100%

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12

Мнение
Let_13752687__1_-col15
Павел Кириллов
08.01.2018

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