Речь идет о выпуске еврооблигаций, с помощью которых олигархи смогут возвратить деньги в Россию и заработать на этом без страха попасть под санкции США. «Многие хотят вернуть свои деньги из западных юрисдикций в Россию, в том числе в такие инструменты, как наши еврооблигации. Конечно, нам бы хотелось, чтобы они вкладывались в качестве прямых инвестиций, но не все готовы к этому пока», — объяснил Силуанов.
Министр уверяет, что покупка облигаций защитит российских контрагентов, так как они будут закольцованы, в результате чего европейские и американские регуляторы не смогут их отследить. Именно этот инструмент власти намерены предложить гражданам, которые попадут под новые американские санкции.
Силуанов признал, что ряд бизнесменов самостоятельно выступили с предложением создать механизм по возврату капитала в Россию, а выпуск специальных облигаций никак не связан с недавним решением провести новую амнистию капиталов. Риск новых санкций никак не отразится на планах ведомства по выпуску еврооблигаций — в спешке размещать бумаги не планируют.
Ранее в декабре президент России Владимир Путин поручил определить параметры облигаций федерального займа (ОФЗ) в иностранной валюте, которые должны стать инструментом возвращения денег олигархов в Россию. Впервые о запуске подобного механизма в начале декабря рассказало агентство Reuters, однако Минфин долгое время отрицал проработку подобного инструмента.
В октябре Госдеп США опубликовал список из 33 российских компаний, сотрудничество с которыми может грозить контрагентам санкциями. Новые ограничения могут быть введены в феврале 2018 года. Потенциальные санкции распространятся на всех контрагентов вне зависимости от страны происхождения компании или физического лица.
Не для того выводили нажитое непосильным трудом, чтоб обратно возвращать, тем более в разрушающуюся и бесперспективную страну. Слишком много рисков и никаких гарантий. План амнистии капиталов оказался провальным и ловушка с приманкой ОФЗ тоже не поможет. Огромные суммы, при любом из вариантов, могут потерять очень влиятельные в России люди и все понимают, что история с Керимовым даже не предупреждение, а лишь тонкий намёк. Так же понимают, что единственным гарантом сохранения денег может послужить только соучастие в устранении окурка. Новые грядущие санкции двойная ловушка из за которой подковёрная крысиная возня в Кремле только будет набирать обороты. Становится всё интереснее...« ответить
плешивому по любому кранты« ответить