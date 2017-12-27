Россия спрячет от США деньги из офшоров(2)

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Герман Бергер
21:14 26.12.2017
Экономика / Финансы

Министерство финансов спрячет от американских и европейских регуляторов деньги российских бизнесменов, которые вернутся в российскую юрисдикцию из офшорных и западных стран. Такие гарантии олигархам, бизнесменам и инвесторам дал глава Минфина Антон Силуанов, сообщает РИА Новости.

Речь идет о выпуске еврооблигаций, с помощью которых олигархи смогут возвратить деньги в Россию и заработать на этом без страха попасть под санкции США. «Многие хотят вернуть свои деньги из западных юрисдикций в Россию, в том числе в такие инструменты, как наши еврооблигации. Конечно, нам бы хотелось, чтобы они вкладывались в качестве прямых инвестиций, но не все готовы к этому пока», — объяснил Силуанов.

 

Министр уверяет, что покупка облигаций защитит российских контрагентов, так как они будут закольцованы, в результате чего европейские и американские регуляторы не смогут их отследить. Именно этот инструмент власти намерены предложить гражданам, которые попадут под новые американские санкции.

 

Силуанов признал, что ряд бизнесменов самостоятельно выступили с предложением создать механизм по возврату капитала в Россию, а выпуск специальных облигаций никак не связан с недавним решением провести новую амнистию капиталов. Риск новых санкций никак не отразится на планах ведомства по выпуску еврооблигаций — в спешке размещать бумаги не планируют.

 

Ранее в декабре президент России Владимир Путин поручил определить параметры облигаций федерального займа (ОФЗ) в иностранной валюте, которые должны стать инструментом возвращения денег олигархов в Россию. Впервые о запуске подобного механизма в начале декабря рассказало агентство Reuters, однако Минфин долгое время отрицал проработку подобного инструмента.

 

В октябре Госдеп США опубликовал список из 33 российских компаний, сотрудничество с которыми может грозить контрагентам санкциями. Новые ограничения могут быть введены в феврале 2018 года. Потенциальные санкции распространятся на всех контрагентов вне зависимости от страны происхождения компании или физического лица.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (2)
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:D 02:24 27:12:2017

Не для того выводили нажитое непосильным трудом, чтоб обратно возвращать, тем более в разрушающуюся и бесперспективную страну. Слишком много рисков и никаких гарантий. План амнистии капиталов оказался провальным и ловушка с приманкой ОФЗ тоже не поможет. Огромные суммы, при любом из вариантов, могут потерять очень влиятельные в России люди и все понимают, что история с Керимовым даже не предупреждение, а лишь тонкий намёк. Так же понимают, что единственным гарантом сохранения денег может послужить только соучастие в устранении окурка. Новые грядущие санкции двойная ловушка из за которой подковёрная крысиная возня в Кремле только будет набирать обороты. Становится всё интереснее...

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эт понятно 02:42 27:12:2017

плешивому по любому кранты

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Мнение
279021_1b2ec531bb-col15
Павел Кириллов
25.12.2017

Смех массового поражения. Патриоты обратили внимание на российский юмор (12)