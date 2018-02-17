Россия стала 15-й в медальном зачете Олимпиады(13)

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Анатолий Тарасов
21:14 16.02.2018
Спорт / Олимпиада

Олимпийская команда России завершает очередной соревновательный день Игр-2018 в Пхенчхане на 15-м месте в медальном зачете. В ее активе 8 медалей – 2 серебряные и 6 бронзовых.

В пятницу российские спортсмены завоевали 3 медали: серебряными призером стал Никита Трегубов (скелетон), бронзовыми – Денис Спицов (лыжи, 15 км коньковым стилем) и Наталья Воронина (коньки, 5000м).

 

Во главе медального зачета по-прежнему находится сборная Германии (9 золотых, 2 серебряные, 4 бронзовые медали), второе место занимает Норвегия (6, 8, 5), третье – команда Нидерландов (6, 5, 2).

 

Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по требованию МОК должна быть надпись Olympic Athlete from Russia («Олимпийский спортсмен из России», логотип OAR).

 

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Интерфакс / Фото
Комментарии (13)
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Саня 21:36 16:02:2018

15-я? гыгыгы
А что так? Это Америка виновата?

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Хм 23:36 16:02:2018

Украина не на первом? Что у вас в новостях пишут?
А вообще Россияне молодцы, без ведущих спортсменов держатся прилично.

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Caня 23:54 16:02:2018

У нас пишут, что Белоруссия выше России по медалям.

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Хм 00:59 17:02:2018

Белорусы молодцы, качество всегда лучше чем количество.

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О хо хо 01:45 17:02:2018

А вот у нас ни с качеством, ни с количеством ...

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Петя 21:37 16:02:2018

Молодцы ребята. Под таким давлением, без лидеров, а все равно медали берут. Русские, что тут еще скажешь.

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Саня 21:48 16:02:2018

Пусть берут, конечно. Если не лень. Все равно отберут и отдадут спортсменам.

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Кстати 22:30 16:02:2018

Как там Дукурс? Сочинская медалька, в довесок к Корейской, не очень шею оттягивает?

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П у т и н 21:43 16:02:2018

Молодцы спортсмены из ОАР - объединённой арабской республики.

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Саняпутин напоминает злобного человечка, который смеется над человеком, из-за того, что у него отрезали ногу и он не может быстро идти. 22:01 16:02:2018

А между тем, Врублевскис перед началом Олимпиады отрапортовал, что в этот раз команда Латвии сильна, как никогда. Страшно представить, что бы было, будь наша команда послабее.))))

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Caня 23:19 16:02:2018

ананис, тебя это радует?

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Парко 22:03 16:02:2018

Вспомним, кстати, что норвеги привезли с собой вполне официально 6000 противоастматических доз непонятно для чего: все спортсмены, прошедшие квалификацию на Олимпиаду, должны быть ЗДОРОВЫ.

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12

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (13)

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