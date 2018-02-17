В пятницу российские спортсмены завоевали 3 медали: серебряными призером стал Никита Трегубов (скелетон), бронзовыми – Денис Спицов (лыжи, 15 км коньковым стилем) и Наталья Воронина (коньки, 5000м).
Во главе медального зачета по-прежнему находится сборная Германии (9 золотых, 2 серебряные, 4 бронзовые медали), второе место занимает Норвегия (6, 8, 5), третье – команда Нидерландов (6, 5, 2).
Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по требованию МОК должна быть надпись Olympic Athlete from Russia («Олимпийский спортсмен из России», логотип OAR).
XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
15-я? гыгыгы« ответить
А что так? Это Америка виновата?
Украина не на первом? Что у вас в новостях пишут?« ответить
А вообще Россияне молодцы, без ведущих спортсменов держатся прилично.
У нас пишут, что Белоруссия выше России по медалям.« ответить
Белорусы молодцы, качество всегда лучше чем количество.« ответить
А вот у нас ни с качеством, ни с количеством ...« ответить
Молодцы ребята. Под таким давлением, без лидеров, а все равно медали берут. Русские, что тут еще скажешь.« ответить
Пусть берут, конечно. Если не лень. Все равно отберут и отдадут спортсменам.« ответить
Как там Дукурс? Сочинская медалька, в довесок к Корейской, не очень шею оттягивает?« ответить
Молодцы спортсмены из ОАР - объединённой арабской республики.« ответить
А между тем, Врублевскис перед началом Олимпиады отрапортовал, что в этот раз команда Латвии сильна, как никогда. Страшно представить, что бы было, будь наша команда послабее.))))« ответить
ананис, тебя это радует?« ответить
Вспомним, кстати, что норвеги привезли с собой вполне официально 6000 противоастматических доз непонятно для чего: все спортсмены, прошедшие квалификацию на Олимпиаду, должны быть ЗДОРОВЫ.« ответить