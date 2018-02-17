Олимпийская команда России завершает очередной соревновательный день Игр-2018 в Пхенчхане на 15-м месте в медальном зачете. В ее активе 8 медалей – 2 серебряные и 6 бронзовых.

В пятницу российские спортсмены завоевали 3 медали: серебряными призером стал Никита Трегубов (скелетон), бронзовыми – Денис Спицов (лыжи, 15 км коньковым стилем) и Наталья Воронина (коньки, 5000м).

Во главе медального зачета по-прежнему находится сборная Германии (9 золотых, 2 серебряные, 4 бронзовые медали), второе место занимает Норвегия (6, 8, 5), третье – команда Нидерландов (6, 5, 2).

Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по требованию МОК должна быть надпись Olympic Athlete from Russia («Олимпийский спортсмен из России», логотип OAR).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.