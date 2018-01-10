Глава литовского МИД Линас Линкявичюс назвал проект Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) геополитическим проектом России, который является попыткой осложнить выход стран Балтии из БРЭЛЛ.

«БелАЭС – это геополитический проект России, который должен беспокоить не только Литву, но и весь Евросоюз», — заявил министр в эфире национального радио.

Линкявичюс добавил, что Россия посредством возведения АЭС в Белоруссии пытается осложнить выход Литвы, Латвии и Эстонии из так называемого энергокольца БРЭЛЛ.

«Тем самым Литву пытаются удержать в контролируемом Россией электрическом кольце, осложнить процесс синхронизации электроэнергетических сетей с Западной Европой, чтобы он затянулся и создавал как можно больше проблем», — заявил глава МИД.

Линкявичюс призвал страны ЕС поддержать Литву в ее противодействии реализации проекта, хотя и признал, что надежды на успех этих попыток нет.

«Надеяться на то, что мы остановим строительство, сложно, хотя бывало, что и действующие станции закрывались», — отметил Линкявичюс.

Белорусская АЭС возводится при участии России рядом с городом Островец в Гродненской области. Станция будет состоять из двух энергоблоков с реакторными установками ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью до 2400 МВт. Для строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения «3 плюс» с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным, так называемым постфукусимским нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства.

Первый энергоблок Белорусской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй — в 2020 году. Благодаря АЭС Минск планирует не только полностью закрывать внутренние потребности страны в электроэнергии, но и экспортировать ее.

Литва предъявляет претензии к БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве, заявляя, что станция якобы не будет достаточно безопасной. Вильнюс инициирует запрет на покупку электроэнергии с БелАЭС в ЕС. Кроме того, Литвой был принят закон, которым планируется ограничить импорт электроэнергии из Белоруссии. В Минске считают претензии Вильнюса политизированными и искусственными.

Страны Балтии декларировали намерение выйти из так называемого кольца БРЭЛЛ, объединяющего сети России, Белоруссии и стран Балтии в соответствии с договором от 2001 года. В балтийских столицах заявляют, что Россия не делится своими планами инвестиций, гарантирующих надежность и стабильность работы электросети, и «монополизировала» управление кольцом.

Однако три балтийских государства до сих пор не решили, каким образом проводить синхронизацию с энергосетями западных стран. Литва настаивает на соединении электропередающих систем стран Балтии с европейскими сетями через единственную смычку между Литвой и Польшей — LitPol Link. Латвия и Эстония сомневаются в том, что будет достаточно одной смычки. До весны следующего года намечается провести исследование, в котором будет дана оценка конкретным техническим решениям. Будут оцениваться три сценария — одна или две смычки LitPol Link и нынешняя смычка вместе с морским кабелем постоянного тока между Польшей и Литвой.