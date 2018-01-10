«БелАЭС – это геополитический проект России, который должен беспокоить не только Литву, но и весь Евросоюз», — заявил министр в эфире национального радио.
Линкявичюс добавил, что Россия посредством возведения АЭС в Белоруссии пытается осложнить выход Литвы, Латвии и Эстонии из так называемого энергокольца БРЭЛЛ.
«Тем самым Литву пытаются удержать в контролируемом Россией электрическом кольце, осложнить процесс синхронизации электроэнергетических сетей с Западной Европой, чтобы он затянулся и создавал как можно больше проблем», — заявил глава МИД.
Линкявичюс призвал страны ЕС поддержать Литву в ее противодействии реализации проекта, хотя и признал, что надежды на успех этих попыток нет.
«Надеяться на то, что мы остановим строительство, сложно, хотя бывало, что и действующие станции закрывались», — отметил Линкявичюс.
Белорусская АЭС возводится при участии России рядом с городом Островец в Гродненской области. Станция будет состоять из двух энергоблоков с реакторными установками ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью до 2400 МВт. Для строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения «3 плюс» с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным, так называемым постфукусимским нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства.
Первый энергоблок Белорусской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй — в 2020 году. Благодаря АЭС Минск планирует не только полностью закрывать внутренние потребности страны в электроэнергии, но и экспортировать ее.
Литва предъявляет претензии к БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве, заявляя, что станция якобы не будет достаточно безопасной. Вильнюс инициирует запрет на покупку электроэнергии с БелАЭС в ЕС. Кроме того, Литвой был принят закон, которым планируется ограничить импорт электроэнергии из Белоруссии. В Минске считают претензии Вильнюса политизированными и искусственными.
Страны Балтии декларировали намерение выйти из так называемого кольца БРЭЛЛ, объединяющего сети России, Белоруссии и стран Балтии в соответствии с договором от 2001 года. В балтийских столицах заявляют, что Россия не делится своими планами инвестиций, гарантирующих надежность и стабильность работы электросети, и «монополизировала» управление кольцом.
Однако три балтийских государства до сих пор не решили, каким образом проводить синхронизацию с энергосетями западных стран. Литва настаивает на соединении электропередающих систем стран Балтии с европейскими сетями через единственную смычку между Литвой и Польшей — LitPol Link. Латвия и Эстония сомневаются в том, что будет достаточно одной смычки. До весны следующего года намечается провести исследование, в котором будет дана оценка конкретным техническим решениям. Будут оцениваться три сценария — одна или две смычки LitPol Link и нынешняя смычка вместе с морским кабелем постоянного тока между Польшей и Литвой.
Ага. . . Закрывали действующие АЭС. В Литве ). Недоумки.« ответить
как то не понятно, чем строительство этой АЭС мешает балтийским тиграм выйти из этой системы энергоснабжения?????« ответить
дядя чушь несет. либы чего ляпнуть.
не нужна дешевая энергия из РФ и РБ, обрезайте провода и берите где хотите.
Надо ответить..приложить все усилия для развала и уничтожения российской нечисти« ответить
Ваня такие убогие как ты могут только сосать у России))Вы же второсортные выродки.Лично тебя родила шмара из хохляндии.Ролился ты на помойке))Поэтому тебя и обижать впадлу))« ответить
нечисть это ты , это ты жопу лижешь своим американским босам , урод !« ответить
смотри не обсерись от натуги, полудурок хохломордый« ответить
Это ваня для тебя строится что бы тебя на радиацию проверить!« ответить
Как здоровье ублюдок скоро наверное гриппом заболеешь?Слышь ваня ,а ты
мужик или баба, у тебя что там между ног?
И как у тебя с килограммами толстый ты или худой ка Кирсштейн ?
ваня и гругие глисты, ваше слово« ответить
А разве наше мурло что то вообще решает? Им что Сорос скажет то и делают. Ведь у них нет мозгов, им главное бабло. Он полностью зависят от США и Сороса.как и Укропия.« ответить
Ну, литусня - известные русофобы и бестолочи. Сами делают глупости и хотят, чтобы их поддержали в их шизофрении, так сказать на общем фоне и дурак - не совсем дурак« ответить
литовские шавки сами прекрасно справляются со вставлением палок в свои колеса« ответить