Россия ставит палки в колеса независимой Балтии(19)

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Анатолий Тарасов
09:10 10.01.2018
Экономика / Энергетика

Глава литовского МИД Линас Линкявичюс назвал проект Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) геополитическим проектом России, который является попыткой осложнить выход стран Балтии из БРЭЛЛ.

«БелАЭС – это геополитический проект России, который должен беспокоить не только Литву, но и весь Евросоюз», — заявил министр в эфире национального радио.

 

Линкявичюс добавил, что Россия посредством возведения АЭС в Белоруссии пытается осложнить выход Литвы, Латвии и Эстонии из так называемого энергокольца БРЭЛЛ.

 

«Тем самым Литву пытаются удержать в контролируемом Россией электрическом кольце, осложнить процесс синхронизации электроэнергетических сетей с Западной Европой, чтобы он затянулся и создавал как можно больше проблем», — заявил глава МИД.

 

Линкявичюс призвал страны ЕС поддержать Литву в ее противодействии реализации проекта, хотя и признал, что надежды на успех этих попыток нет.

 

«Надеяться на то, что мы остановим строительство, сложно, хотя бывало, что и действующие станции закрывались», — отметил Линкявичюс.

 

Белорусская АЭС возводится при участии России рядом с городом Островец в Гродненской области. Станция будет состоять из двух энергоблоков с реакторными установками ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью до 2400 МВт. Для строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения «3 плюс» с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным, так называемым постфукусимским нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства.

 

Первый энергоблок Белорусской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй — в 2020 году. Благодаря АЭС Минск планирует не только полностью закрывать внутренние потребности страны в электроэнергии, но и экспортировать ее.

 

Литва предъявляет претензии к БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве, заявляя, что станция якобы не будет достаточно безопасной. Вильнюс инициирует запрет на покупку электроэнергии с БелАЭС в ЕС. Кроме того, Литвой был принят закон, которым планируется ограничить импорт электроэнергии из Белоруссии. В Минске считают претензии Вильнюса политизированными и искусственными.

 

Страны Балтии декларировали намерение выйти из так называемого кольца БРЭЛЛ, объединяющего сети России, Белоруссии и стран Балтии в соответствии с договором от 2001 года. В балтийских столицах заявляют, что Россия не делится своими планами инвестиций, гарантирующих надежность и стабильность работы электросети, и «монополизировала» управление кольцом.

 

Однако три балтийских государства до сих пор не решили, каким образом проводить синхронизацию с энергосетями западных стран. Литва настаивает на соединении электропередающих систем стран Балтии с европейскими сетями через единственную смычку между Литвой и Польшей — LitPol Link. Латвия и Эстония сомневаются в том, что будет достаточно одной смычки. До весны следующего года намечается провести исследование, в котором будет дана оценка конкретным техническим решениям. Будут оцениваться три сценария — одна или две смычки LitPol Link и нынешняя смычка вместе с морским кабелем постоянного тока между Польшей и Литвой.

Sputnik / Фото
Комментарии (19)
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Апис 09:21 10:01:2018

Ага. . . Закрывали действующие АЭС. В Литве ). Недоумки.

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смерш 10:53 10:01:2018

как то не понятно, чем строительство этой АЭС мешает балтийским тиграм выйти из этой системы энергоснабжения?????
дядя чушь несет. либы чего ляпнуть.
не нужна дешевая энергия из РФ и РБ, обрезайте провода и берите где хотите.

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ваня 09:23 10:01:2018

Надо ответить..приложить все усилия для развала и уничтожения российской нечисти

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dave 09:36 10:01:2018

Ваня такие убогие как ты могут только сосать у России))Вы же второсортные выродки.Лично тебя родила шмара из хохляндии.Ролился ты на помойке))Поэтому тебя и обижать впадлу))

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ване 10:37 10:01:2018

нечисть это ты , это ты жопу лижешь своим американским босам , урод !

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смерш 10:41 10:01:2018

смотри не обсерись от натуги, полудурок хохломордый

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идиты----ване 10:50 10:01:2018

Это ваня для тебя строится что бы тебя на радиацию проверить!
Как здоровье ублюдок скоро наверное гриппом заболеешь?Слышь ваня ,а ты
мужик или баба, у тебя что там между ног?
И как у тебя с килограммами толстый ты или худой ка Кирсштейн ?

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CCCP 11:02 10:01:2018

ваня и гругие глисты, ваше слово

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55 09:32 10:01:2018

А разве наше мурло что то вообще решает? Им что Сорос скажет то и делают. Ведь у них нет мозгов, им главное бабло. Он полностью зависят от США и Сороса.как и Укропия.

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дед 09:34 10:01:2018

Ну, литусня - известные русофобы и бестолочи. Сами делают глупости и хотят, чтобы их поддержали в их шизофрении, так сказать на общем фоне и дурак - не совсем дурак

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ин-на 09:40 10:01:2018

литовские шавки сами прекрасно справляются со вставлением палок в свои колеса

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123

Мнение
Let_13752687__1_-col15
Павел Кириллов
08.01.2018

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