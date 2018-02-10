Американец-миллиардер вытесняет Россию из стратегической отрасли, которой русские гордились, — пишет российское издание «Ура.ру».

Американская компания SpaceХ, основанная миллиардером Илоном Маском, в ближайшие несколько лет может вытеснить с рынка запуска ракет государственные структуры, в том числе Роскосмос. По утверждению опрошенных «URA.RU» экспертов, наша страна стремительно теряет рынок, начиная проигрывать по этому направлению США.

Очередным достижением американцев стал запуск SpaceX ракеты Falcon Heavy. По словам основателя компании Илона Маска, запуск прошел практически безупречно, за исключением того, что центральный блок ракеты не смог приземлиться на морскую платформу и разбился. Часть ракеты влетела в воду на скорости около 500 километров в час, промахнувшись мимо посадочной платформы на 100 метров. Однако удалось сохранить два дополнительных ускорителя, которые совершили успешную посадку на наземных платформах.

Запуск состоялся накануне, 6 февраля, во Флориде. В SpaceX называют новый Falcon мощнейшей в мире ракетой. Ее максимальная грузоподъемность составляет почти 64 тонны, на Марс ракета сможет доставить около 17 тонн груза. В качестве тестовых испытаний Маск отправил на гелиоцентрическую орбиту автомобиль Tesla Roadster.

По его словам, это было сделано «ради смеха, поскольку, когда тестируется новая ракета, инженеры ставят что-то действительно скучное на борту, например, блок из бетона или кусок стали или что-то в этом роде».

«Это пробные старты, которые, как мы видим, идут не совсем удачно. Однако Маск явно движется в правильном направлении. Если спустя некоторое время ему удастся выйти на высокий уровень надежности пусков, это будет означать только одно — мы получили в его лице серьезного конкурента», — заявил «URA.RU» летчик-космонавт, Герой России Михаил Корнеенко.

По его словам, Маску пока не удалось добиться надежности своих ракет, сопоставимой с таковой у «Протона» или «Союза»: «Но это, как я понимаю, дело времени. Не стоит забывать, что SpaceX располагает внушительным финансированием».

В прошлом году SpaceX провела 10 пусков, все — успешные, среди них несколько ключевых, свидетельствующих о прогрессе компании, в частности, в многоразовых технологиях. Аналитики утверждают: SpaceX уже вышла в лидеры мирового рынка коммерческих пусков, перехватив заказы у старых игроков, прежде всего «Роскосмоса» и французской Arianespace. Дело в том, что чем больше ракет компания запускает, тем дешевле. Следовательно, более конкурентоспособными становятся ее носители.

Ранее старший вице-президент SpaceX Тим Хьюз на слушаниях в подкомитете сената США заявлял, что до появления SpaceX с ракетой-носителем Falcon 9 рынок запусков коммерческих космических аппаратов фактически принадлежал Франции и России.

Однако, по его словам, SpaceX вернул многомиллиардный рынок Соединенным Штатам». По его данным, компания завершила 2013 год с 10 процентами рынка (у России — 60 процентов, ЕС — 20), в 2017 году ее доля достигла 45 процентов (у ЕС останется около 40 процентов, а у России — всего 15). В планах на нынешний год — 60 процентов мирового рынка коммерческих пусков. Это означает, что у ЕС останется 30 процентов, у России — менее 10.

«Это крайне серьезный технологический и политический вызов. Маск демонстрирует успешность своих космических проектов. Американское государство, в частности, военные ведомства, вливают огромные деньги в SpaceX. Очевидно, что в планах США — создание мощной орбитальной группировки, которая может быть в дальнейшем использована и в военных целях», — заявил «URA.RU» главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко. По его словам, сегодня Россия остро нуждается в национальной космической программе: «У нас есть потенциал, есть специалисты, все это надо обязательно использовать. Но одновременно с этим нужен жесточайший контроль за расходование средств, направляемых на развитие космоса. А то, что мы видим — на космодроме «Восточном» воруют миллиардами. С этим надо бороться бериевскими методами — брать и сажать пачками пожизненно», — заявил Коротченко.

Коммерческий космический рынок с каждым годом будет становиться все более конкурентным, прогнозирует в беседе с «URA.RU» вице-президент Федерации космонавтики России Олег Мухин. «Все понимают, что без космоса никуда, поэтому конкуренция будет только нарастать. Россию пока невозможно выбросить с этого рынка только из-за мощного советского задела. Однако и стоять на месте нельзя, а то неминуемо обгонят», — заключил он.

Очередной запуск, осуществленный SpaceX, вызвал озабоченность у Государственной Думы, сообщил «URA.RU» член комитета по обороне Павел Дорохин. «Динамика развития Роскосмоса настораживает. Мы понимаем — что-то идет не так. Посмотрите, что творится: Маск уже дышит нам в затылок. Мы неоднократно обращались к вице-премьеру Дмитрию Рогозину с требованием усилить работу по этому направлению. В свою очередь готовы оказать любую помощь. 21 февраля мы будем заслушивать его, также нами для Рогозина подготовлено много вопросов», — пояснил депутат.

Впрочем, некоторые эксперты считают — дело не только в надежности продукта Роскосмоса, а в том, как он «упакован». «На стороне Маска и его проекта сегодня колоссальный пиар: как со стороны американских СМИ, так и мировых. У него сформирован имидж прорывного изобретателя, многие относятся к нему как к гуру XXI века, который чуть ли не изобрел новую религию. Все это, безусловно, имеет под собой почву, тем не менее, не стоит забывать, что начало прорывным технологиям по освоению космоса было положено в России», — напомнил «URA.RU» гендиректор аналитического центра PolitGeneration Ярослав Игнатовский.

Он подчеркнул, что надежность техники, безусловно, важна, но не менее важным вопросом в выборе партнёра в любой отрасли остается то, как мы упаковываем сегодня наш продукт, в данном случае — продукт Роскосмоса. «Нашим проектам сегодня остро не хватает мечты, той, которая была у Королева [Сергея, главного организатора производства ракетно-космической техники и ракетного оружия в СССР] и его команды 60 лет назад. Маск отправил в космос свой спорткар, эксплуатируя голливудские образы? Без проблем,

Роскосмос совместно с Минобороны отправляет туда же танк «Армата», — предложил собеседник агентства.