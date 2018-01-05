Владимир Путин запустил «гигантский проект» по производству сжиженного газа в Арктике с целью удовлетворения растущего мирового спроса на это сырьё, передаёт Tribune de Genève. Однако, по мнению издания, если российский президент хочет сделать РФ крупнейшим производителем сжиженного газа, ему придётся столкнуться с жёсткой конкуренцией.

«Кажется, даже экстремальные метеоусловия не смогли бы разубедить Владимира Путина приехать на полуостров Ямал, на Крайний Север Западной Сибири, в начале декабря», — пишет Tribune de Genève о визите российского президента на строящийся завод по сжижению природного газа «Ямал СПГ».

В сотрудничестве с французской компанией Total и двумя китайскими партнёрами российское предприятие «Новатэк» инвестировало в этот «гигантский газовый проект» $27 млрд с целью производства миллионов тонн сжиженного природного газа (СПГ) и удовлетворения резко возросшего спроса на него во всём мире.

По сравнению с другими полезными ископаемыми, этот вид сырья имеет ряд преимуществ. Первое из них — его влияние на окружающую среду. «В период, когда великие державы стремятся снизить уровень загрязнения окружающей среды, исходящего от крупных мегаполисов и выбросов парниковых газов, с целью борьбы с глобальным потеплением, СПГ кажется решением будущего», — отмечает издание. Если не считать автомобильный сектор, наиболее многообещающими выглядят перспективы сжиженного газа для морского транспорта: будучи гораздо менее токсичным, это сырье могло бы в перспективе стать заменой тяжёлому мазутному топливу, использующемуся в большинстве двигателей океанских судов, не только грузовых, но и круизных.

Помимо экологических преимуществ СПГ имеет и другие: он более дешёвый и лёгкий в транспортировке. Так как сжиженный газ занимает меньше места, его легко можно транспортировать с помощью кораблей, а не посредством газопроводов. «Это огромное преимущество, учитывая геополитические риски, связанные с прокладкой трубопроводов протяжённостью в тысячи километров», — полагает Tribune de Geneve.

По прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), в ближайшие 25 лет потребление СПГ в мире вырастет на 45%. Это может означать, что воплощение в жизнь больших проектов газопроводов в будущем будет затруднено.

«Если Владимир Путин мечтает сделать Россию крупнейшим производителем сжиженного газа в мире, сегодня его амбиции столкнулись с жёсткой конкуренцией, — уверено издание. — Рынок СПГ, на котором лидирующее положение занимает сегодня Катар, привлекает всё больше стран, готовых инвестировать миллиарды в освоение этого сырья». Помимо Катара, за производство СПГ активно взялись Австралия и США. По мнению МЭА, в течение 5—7 ближайших лет Соединённые Штаты смогут обеспечивать 40% мирового спроса на сжиженный газ.

О мировом интересе к сжиженному газу свидетельствуют также последние приобретения сырьевых гигантов. Так, лидер отрасли — компания Shell осуществила поглощение компании BG Group, крупнейшего поставщика сжиженного газа. А французская нефтегазовая компания Total, помимо участия в российском проекте «Ямал», приобрела СПГ-активы на сумму $1,5 млрд.

«Учитывая стоящие на кону экологические и экономические задачи, сжиженный природный газ обещает быть одним из природных ресурсов, за которым стоит следить в ближайшие месяцы», — заключает газета.