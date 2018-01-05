Россия теснит США на рынке СПГ(4)

Лента новостей
Широкий жест: Латвия простила своим должникам 90 млн. евро Изгнание ведьмы-Юрчика из Рижского “Динамо” взбесило поклонников клуба Магазины Lidl появятся не только в Риге “Просто хотел погреться”: мужчина залез во двор KNAB и раскурочил автомобили Российские физики победили рак с помощью суперпушки Латвийская армия рекомендует: пройди военную подготовку и получи 10 тысяч евро Apple признала уязвимость всех своих устройств Почему эксперты не заметили, что в Латвию поступают товары худшего качества? Развалины на улице Иерузалемес больше нет
Eще в разделе
Широкий жест: Латвия простила своим должникам 90 млн. евро Магазины Lidl появятся не только в Риге В 2018 Банк Латвии выпустит шесть коллекционных монет Еврокомиссар: в Латвии нет проблем с продуктами худшего качества Пайдерс: Латвия стала паразитом
Анатолий Тарасов
12:39 05.01.2018
Экономика / Энергетика

Владимир Путин запустил «гигантский проект» по производству сжиженного газа в Арктике с целью удовлетворения растущего мирового спроса на это сырьё, передаёт Tribune de Genève. Однако, по мнению издания, если российский президент хочет сделать РФ крупнейшим производителем сжиженного газа, ему придётся столкнуться с жёсткой конкуренцией.

«Кажется, даже экстремальные метеоусловия не смогли бы разубедить Владимира Путина приехать на полуостров Ямал, на Крайний Север Западной Сибири, в начале декабря», — пишет Tribune de Genève о визите российского президента на строящийся завод по сжижению природного газа «Ямал СПГ».

 

В сотрудничестве с французской компанией Total и двумя китайскими партнёрами российское предприятие «Новатэк» инвестировало в этот «гигантский газовый проект» $27 млрд с целью производства миллионов тонн сжиженного природного газа (СПГ) и удовлетворения резко возросшего спроса на него во всём мире.

 

По сравнению с другими полезными ископаемыми, этот вид сырья имеет ряд преимуществ. Первое из них — его влияние на окружающую среду. «В период, когда великие державы стремятся снизить уровень загрязнения окружающей среды, исходящего от крупных мегаполисов и выбросов парниковых газов, с целью борьбы с глобальным потеплением, СПГ кажется решением будущего», — отмечает издание. Если не считать автомобильный сектор, наиболее многообещающими выглядят перспективы сжиженного газа для морского транспорта: будучи гораздо менее токсичным, это сырье могло бы в перспективе стать заменой тяжёлому мазутному топливу, использующемуся в большинстве двигателей океанских судов, не только грузовых, но и круизных.

 

Помимо экологических преимуществ СПГ имеет и другие: он более дешёвый и лёгкий в транспортировке. Так как сжиженный газ занимает меньше места, его легко можно транспортировать с помощью кораблей, а не посредством газопроводов. «Это огромное преимущество, учитывая геополитические риски, связанные с прокладкой трубопроводов протяжённостью в тысячи километров», — полагает Tribune de Geneve.  

 

По прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), в ближайшие 25 лет потребление СПГ в мире вырастет на 45%. Это может означать, что воплощение в жизнь больших проектов газопроводов в будущем будет затруднено.

 

«Если Владимир Путин мечтает сделать Россию крупнейшим производителем сжиженного газа в мире, сегодня его амбиции столкнулись с жёсткой конкуренцией, —  уверено издание. —  Рынок СПГ, на котором лидирующее положение занимает сегодня Катар, привлекает всё больше стран, готовых инвестировать миллиарды в освоение этого сырья». Помимо Катара, за производство СПГ активно взялись Австралия и США. По мнению МЭА, в течение 5—7 ближайших лет Соединённые Штаты смогут обеспечивать 40% мирового спроса на сжиженный газ.

 

О мировом интересе к сжиженному газу свидетельствуют также последние приобретения сырьевых гигантов. Так, лидер отрасли — компания Shell осуществила поглощение компании BG Group, крупнейшего поставщика сжиженного газа.  А французская нефтегазовая компания Total, помимо участия в  российском проекте «Ямал», приобрела СПГ-активы на сумму $1,5 млрд.

 

«Учитывая стоящие на кону экологические и экономические задачи, сжиженный природный газ обещает быть одним из природных ресурсов, за которым стоит следить в ближайшие месяцы», — заключает газета. 

RT / Фото
Комментарии (4)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Janka 13:06 05:01:2018

даже экстремальные метеоусловия не смогли бы разубедить Владимира Путина приехать на полуостров Ямал
===
dlja kogo to ekstremalno i sam sneg zimoi.
smotrel prognozi i preduprezdenija v Anglii - preduprezdenie! burja! a na samom dele prostoi silnij veter.
ljudi stali nemoscnie kak kiselj. im vse ekstremalno cto otlicaetsa ot teplicnih uslovij.

« ответить
Profile_default
ДТТ 13:08 05:01:2018

А МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ в РОССИИ = 130 ЕВРО/МЕСЯЦ!!!!!
НАРОД и ПАРТИЯ - ЕДИНЫ!!!ПАРТИЯ - ЭТО УМ,ЧЕСТЬ и СОВЕСТЬ НАШЕЙ ЭПОХИ!!!

« ответить
Profile_default
лично для ДТТ 15:46 05:01:2018

Не ехидничай. Это минималка. Наша знакомая ПЕНСИОНЕРКА получает две пенсии - одну общегосударственную и вторую так называемую *местную* от ГАЗПРОМА за то что она проработала на севере в газпромовском детском саду более 15 лет. В общей сложности на сегодня ее пенсии составляют более 1000 долларов. От газовиков она получила и жилье на всю семью. А сейчас можешь и поехидничать.

« ответить
Profile_default
ДТТ 16:23 05:01:2018

КРОМЕ ВАШЕЙ ЗНАКОМОЙ ПЕНСИОНЕРКИ
В
РОССИИ ЖИВЁТ ЕЩЁ 146 МИЛЛИОНОВ ГРАЖДАН РОССИИ..
ДАЙ ИМ БОГ ЖИТЬ ТАК,КАК ЖИВЁТ ВАША ЗНАКОМАЯ ПЕНСИОНЕРКА
НА ПЕНСИИ...

« ответить

Мнение
Sergey_resize-col15
газета Сегодня
04.01.2018

Памяти матроса Железнякова (12)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV