Россия толкает Балканы в руки ЕС(2)

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Анатолий Тарасов
08:59 02.02.2018
В мире / Евросоюз

Европейская комиссия собирается опубликовать документ, в котором будет оговорено вступление в ЕС шести стран на Балканском полуострове к 2025 году. Как отмечает Financial Times, после финансового кризиса и брексита Евросоюз хотел приостановить расширение, однако свою роль сыграли угрозы, связанные с мигрантами, а также укрепление России.

Европейский союз собирается предложить членство в своей организации шести странам Балканского полуострова, пишет Financial Times. Тем самым он рассчитывает вдохнуть новую жизнь в расширение блока, усилить контроль за миграционными потоками, а также противостоять влиянию России в регионе, отмечают авторы статьи.

 

Так, во вторник должен быть опубликован документ Еврокомиссии, в котором будет зафиксировано в качестве цели крупнейшее за последние 20 лет расширение организации. Однако при этом в ЕС есть страны, которые могут к этой инициативе отнестись негативно. В качестве крайнего срока для такого расширения выбран 2025 год, но европейские дипломаты предупреждают, что это скорее стимул для мотивации, чем реальная дата.

 

Речь идёт о странах бывшей Югославии и о соседней Албании. Как поясняют авторы статьи, перспектива присоединения к ЕС долгое время была главным стимулом для реформ и мирного процесса в этих государствах. Однако «усталость от расширения», финансовый кризис 2008 года, проблемы с долгами в еврозоне, а также выход Великобритании из ЕС наложили тень на этот проект расширения.

 

Эти шесть стран уже по сути включены в жизнь Европы, и Брюссель в них нуждается, считают некоторые европейские дипломаты. Скорее всего Еврокомиссия призовёт их разрешить существующие двусторонние конфликты и побороть коррупцию, прежде чем присоединяться к ЕС.

 

Из шести стран переговоры о вступлении в ЕС уже начали Сербия и Черногория, и именно их считают двумя наиболее вероятными кандидатами на вступление в Евросоюз до 2025 года. Остальные четыре страны — это Албания, Македония, Босния и Герцеговина, Косово.

 

Балканские страны — одна из главных дорог для миграционных потоков в ЕС, которые вызвали миграционный кризис. Европейские политологи также опасаются, что Россия укрепляет своё влияние в регионе, где у неё традиционно есть союзники. «Москва начала играть на растущем недоверии в отношении обещаний ЕС о членстве, предлагая себя в качестве альтернативного партнёра», — пишут авторы статьи.

 

Значительная часть жителей региона считают, что им никогда не вступить в ЕС, приводит издание мнение экспертов. А подобный документ мог бы убедить их в обратном.

 

Впрочем, идея о присоединении стран на Балканах вызывает отторжение у некоторых давних членов ЕС. Так, Испания отказывается признавать независимость Косова из-за собственных проблем с Каталонией. Греция же выступает против того, чтобы Македония так называлась, отмечает Financial Times.

RT / Фото
Комментарии (2)
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хорошее ЕС получится 09:26 02:02:2018

Польша , Прибалтика , Румыния и Албания с Косово , а старая Европа вежливо удалится .

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Janka 11:00 02:02:2018

eto te strani kotorih oni razbombili? teper hocet prinjatj v ES?
a cto esli ziteli zlopamjatnie? ne tak uz mnogo vremeni proslo posle bombezek NATO i USA ih stran.

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству (75)

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