Россия толкает Европу к ядерной войне(26)

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Анатолий Тарасов
08:00 19.02.2018
В мире / Война

Россия нарушает договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, разрабатывая новое вооружение, заявил в интервью Bild генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Все партнёры по НАТО встревожены», добавил он и предупредил об угрозе новой ядерной гонки в Европе.

«Модернизируя свой ядерный арсенал и проводя ядерные учения, Россия рискует спровоцировать новую ядерную гонку в Европе», — заявил в интервью Bild генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Как один из подписантов договора РСМД США установили, что Россия нарушает его и собирается разработать, а также испытать новую ракету средней дальности, — пояснил он. — Все партнёры по НАТО встревожены! Я призываю Россию соблюдать договор РСМД и сделать свои оборонные проекты, а также военные учения прозрачными».  

 

Данное соглашение — это «краеугольный камень европейской архитектуры безопасности», напомнил Столтенберг: «Оно запрещает размещение ракет средней дальности на территории Европы. Это было решающий фактором для поддержания мира в Центральной Европы в течение десятилетий. Никто не заинтересован в новой гонке вооружений. В том числе и Россия».

 

Генеральный секретарь трансатлантического альянса также прокомментировал планы Европы по реализации программы «Постоянного структурированного сотрудничества по вопросам безопасности и обороны» (PESCO). Столтенберг поприветствовал эту инициативу, но подчеркнул, что эта структура не сможет заменить НАТО.

RT / Фото
Комментарии (26)
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СМЕРШ 08:11 19:02:2018

Смерть бандитам НАТО†.†.†.†.†.

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KOZA 09:49 19:02:2018

В Европе есть ядерное оружие,которое может напугать Россию?Ну Францию я даже не беру в расчёт(последнее испытание было в 1995-ом).Это всё равно что пугать ежа голой ж о п ой.

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эксперт 10:02 19:02:2018

вова всё правильно делает, лучше сразу уничтожить американо-фашистскую опухоль в европе, ЧЕМ ЗАПУСКАТЬ НАЦИСТСКУЮ БОЛЕЗНЬ - чик ун вис.

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Grisa 17:29 19:02:2018

Ebanie amerikanskie i angliiskie provokatori tocnee zidovskoe otrodje soros rotsiljdi rokfelleri tolkajut k voine i nasi prostitutki bezxrebenie .Prostomu celoveku ona ne nuzna..Opomnitesj debili prodaznie pobeditelei ne budet v etoi voine !!!! Jadernaja zima i ostavsimsja kranti daze pidorgi otzavsie u stran evrosouza zolotoi zapas podoxnut.....

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И пусть создает и модернизирует 08:11 19:02:2018

Имея таких милых соседей, которые душат Россию своими крепкими объятиями , лишнее оружие не помешает.

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22 08:11 19:02:2018

А сшопия договор не нарушает своими новыми разработками? Педофилы хуевы.

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Аксиома, которую придумали сами американцы 08:17 19:02:2018

Америка, это сверхдержава, которой можно Фсе !!!

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a teper placut 08:13 19:02:2018

vot lohatronsciki, sami vojujut rukami ukraini protiv rosiji i razmescaja vojenih u granic rosiji i ugrazaja rosije voinoi, a zabil - i teper dajut Kijevskomu rezimu letalnoje oruzije

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p/m 08:14 19:02:2018

Как то вы, ребята, узко думаете. Как будто других стран не существует. Россия собирается оборонятся от ... Ирана. Все боятся Ирана, не только Америка.

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123

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

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