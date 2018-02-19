«Модернизируя свой ядерный арсенал и проводя ядерные учения, Россия рискует спровоцировать новую ядерную гонку в Европе», — заявил в интервью Bild генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Как один из подписантов договора РСМД США установили, что Россия нарушает его и собирается разработать, а также испытать новую ракету средней дальности, — пояснил он. — Все партнёры по НАТО встревожены! Я призываю Россию соблюдать договор РСМД и сделать свои оборонные проекты, а также военные учения прозрачными».
Данное соглашение — это «краеугольный камень европейской архитектуры безопасности», напомнил Столтенберг: «Оно запрещает размещение ракет средней дальности на территории Европы. Это было решающий фактором для поддержания мира в Центральной Европы в течение десятилетий. Никто не заинтересован в новой гонке вооружений. В том числе и Россия».
Генеральный секретарь трансатлантического альянса также прокомментировал планы Европы по реализации программы «Постоянного структурированного сотрудничества по вопросам безопасности и обороны» (PESCO). Столтенберг поприветствовал эту инициативу, но подчеркнул, что эта структура не сможет заменить НАТО.
Смерть бандитам НАТО†.†.†.†.†.« ответить
В Европе есть ядерное оружие,которое может напугать Россию?Ну Францию я даже не беру в расчёт(последнее испытание было в 1995-ом).Это всё равно что пугать ежа голой ж о п ой.« ответить
вова всё правильно делает, лучше сразу уничтожить американо-фашистскую опухоль в европе, ЧЕМ ЗАПУСКАТЬ НАЦИСТСКУЮ БОЛЕЗНЬ - чик ун вис.« ответить
Ebanie amerikanskie i angliiskie provokatori tocnee zidovskoe otrodje soros rotsiljdi rokfelleri tolkajut k voine i nasi prostitutki bezxrebenie .Prostomu celoveku ona ne nuzna..Opomnitesj debili prodaznie pobeditelei ne budet v etoi voine !!!! Jadernaja zima i ostavsimsja kranti daze pidorgi otzavsie u stran evrosouza zolotoi zapas podoxnut.....« ответить
Имея таких милых соседей, которые душат Россию своими крепкими объятиями , лишнее оружие не помешает.« ответить
А сшопия договор не нарушает своими новыми разработками? Педофилы хуевы.« ответить
Америка, это сверхдержава, которой можно Фсе !!!« ответить
vot lohatronsciki, sami vojujut rukami ukraini protiv rosiji i razmescaja vojenih u granic rosiji i ugrazaja rosije voinoi, a zabil - i teper dajut Kijevskomu rezimu letalnoje oruzije« ответить
Как то вы, ребята, узко думаете. Как будто других стран не существует. Россия собирается оборонятся от ... Ирана. Все боятся Ирана, не только Америка.« ответить