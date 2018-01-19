Две самые большие в мире атомные подводные лодки (АПЛ) проекта 941 (шифр «Акула») «Архангельск» и «Северсталь» будут утилизированы, они уже выведены из боевого состава ВМФ России, сообщили в судостроительной отрасли РФ.

Сейчас в составе ВМФ остается единственная АПЛ проекта 941У «Дмитрий Донской», на которой ранее испытывалась баллистическая ракета «Булава».

«В отношении двух АПЛ «Северсталь» и «Архангельск» принято решение об их утилизации. Дальнейшая их эксплуатация нерентабельна. Они уже выведены из боевого состава ВМФ РФ. «Росатом» их утилизирует после 2020 года», — сказал собеседник агентства.

АПЛ проекта 941 — самая большая в мире атомная подводная лодка, полное водоизмещение — 49,8 тысяч тонн, длина — 172 метра, ширина — 23,3 метра. Всего было построено шесть таких крейсеров. «Дмитрий Донской» — головной корабль в серии — заложен 30 июня 1976 года, принят в боевой состав Северного флота в 1981 году.

В 1996-1997 годах из-за нехватки средств три ракетоносца (ТК-12, ТК-202 и ТК-13), отслужившие всего по 12-13 лет, вывели из боевого состава. Головной корабль этого проекта ТК-208 «Дмитрий Донской» более десяти лет проходил на «Севмаше» ремонт, модернизацию и переоборудование для испытаний нового ракетного комплекса «Булава».