Россия уничтожит крупнейшие в мире подлодки(5)

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Анатолий Тарасов
10:33 19.01.2018
Техно / Оружие

Две самые большие в мире атомные подводные лодки (АПЛ) проекта 941 (шифр «Акула») «Архангельск» и «Северсталь» будут утилизированы, они уже выведены из боевого состава ВМФ России, сообщили в судостроительной отрасли РФ.

Сейчас в составе ВМФ остается единственная АПЛ проекта 941У «Дмитрий Донской», на которой ранее испытывалась баллистическая ракета «Булава».

 

«В отношении двух АПЛ «Северсталь» и «Архангельск» принято решение об их утилизации. Дальнейшая их эксплуатация нерентабельна. Они уже выведены из боевого состава ВМФ РФ. «Росатом» их утилизирует после 2020 года», — сказал собеседник агентства.

 

АПЛ проекта 941 — самая большая в мире атомная подводная лодка, полное водоизмещение — 49,8 тысяч тонн, длина — 172 метра, ширина — 23,3 метра. Всего было построено шесть таких крейсеров. «Дмитрий Донской» — головной корабль в серии — заложен 30 июня 1976 года, принят в боевой состав Северного флота в 1981 году.

 

В 1996-1997 годах из-за нехватки средств три ракетоносца (ТК-12, ТК-202 и ТК-13), отслужившие всего по 12-13 лет, вывели из боевого состава. Головной корабль этого проекта ТК-208 «Дмитрий Донской» более десяти лет проходил на «Севмаше» ремонт, модернизацию и переоборудование для испытаний нового ракетного комплекса «Булава».

РИА Новости / Фото
Комментарии (5)
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Latviešu patriots 10:55 19:01:2018

Forši, ka krievijai pietrūkst līdzekļu zemūdenēm, tas ir labi un skaisti! Šitādu ziņu atbalstu.

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Ты суслика видишь? 11:03 19:01:2018

Тебе, дебилу, любую лапшу скормить можно, вот ты и радуешься! :)

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Ты суслика видишь? 11:02 19:01:2018

Размером будете хвастаться перед девками. Разумеется при наличии более компактных ракет, делать таких чудовищ желания убавляется.
Что же касается полезности лодок на текущий момент, то один экземпляр переделан под "Булаву", остальные уцелевшие просто стоят без ракет. Их можно взорвать и ничего от этого страна не потеряет, кроме металла. Переделать под "Булаву" можно, но целесообразно ли это экономически по сравнению с постройкой "Бореев" еще большой вопрос, "бореи" в 2 раза меньше. Да и новое, обычно, лучше старого.
Что характерно, на флоте никто не будет строить авианосцы просто для того, чтобы на диване мастурбировать на них можно было, да и вообще флот дорогая игрушка неочевидной полезности (авиация за те же деньги куда полезнее), но от "Бореев" никто отказываться не собирается.
А по цене - модернизация одной "Акулы" - это постройка ДВУХ НОВЫХ Бореев!

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Вас поняли 11:48 19:01:2018

Понятно, у Расиюшки спадают щтаны, дань Чечне, Крымнаш, "народные республики" Данбаса, мост .., Сирия, никак не потянуть.

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22 12:18 19:01:2018

Нет , просто проект 70-х годов прошлого века, их время вышло, придут новые. Ты лучше подумай про упавшие труханы окраины, вазелин на подходе. Чем по долгам платить будете скакуасы ипаные?

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Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (14)