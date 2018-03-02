Россия не заплатила €33 млн за членство в Совете Европы из мести за то, что её лишили права голоса в ПАСЕ после «аннексии» Крыма, пишет немецкий журнал Focus Online. Международный институт вынужден экономить буквально на всём.

Совет Европы выполняет много важных задач — защищает права человека, подаёт иски против государств, обеспечивает переговоры между враждующими странами, — однако этот институт рискует оказаться без средств, пишет немецкий журнал Focus Online. Как отмечает автор статьи, причиной тому — «политическая борьба с Россией».

47 стран-участников должны были перевести треть членского взноса за 2018 год до среды, однако платёж от России не был осуществлён, сообщается в статье. Таким образом, Россия «задолжала Совету 33 миллиона евро», что составляет примерно десятую часть его годового бюджета, поясняет издание.

По словам председателя Государственной думы России Вячеслава Володина, Россия никогда не прерывала диалога с Советом Европы, однако, поскольку сейчас она лишена возможности участвовать в принятии решений совета, в Москве сочли справедливым не вносить взнос. Соответственно, в российском бюджете на 2018 год расходы на Совет Европы не предусматривались. В 2017 году Россия также заморозила свои платежи, напоминает издание.

Как утверждает немецкий журнал, в России возмущены тем, что в апреле 2014 года её лишили права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Этот шаг стал наказанием за «аннексию украинского полуострова Крым Россией», разъясняет автор статьи.

В результате уже сейчас ПАСЕ приходится экономить на чём возможно, уверяет Focus Online. Для сокращения расходов парламентские документы больше не раздают в распечатанном виде. На заседания приглашают переводчиков только с самых основных языков. Запятнанные ковры в коридорах тоже свидетельствуют о нехватке денег, настаивает немецкий журнал.

С точки зрения председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, понятно, что генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд оказался в затруднительном положении: из-за нехватки средств ему приходится сокращать ряд важных программ. Однако Москва снова продолжит выплачивать членский взнос лишь тогда, когда действующие правила будут изменены.

Член ПАСЕ из Германии Франк Швабе по этому поводу заявил, что «Совет Европы не может и не позволит себя шантажировать». Впрочем, он также считает неправильным наказывать страны, лишая их права голоса. Однако если теперь подобная мера будет упразднена, не следует считать, что это произошло исключительно из-за России, подчеркнул он. По данным источников в парламентских кругах, Россия хочет добиться, чтобы в будущем никакая делегация больше не могла потерять право голоса. Некоторые парламентарии усматривают в этом попытку шантажа, отмечает немецкий журнал. Тем не менее в кулуарах ведутся обсуждения по поводу того, чтобы вернуть Россию в ПАСЕ, и специальная парламентская комиссия ищет способы это сделать.

Фактически у Совета Европы нет других возможностей для наказания участников, хотя в теории он может исключить того или иного члена. Такого, впрочем, ещё ни разу не происходило, напоминает издание. К тому же без влиятельной России в союзниках Совет Европы проигрывал бы по сравнению с Европейским союзом, а российские граждане тогда не смогли бы обращаться в Европейский суд по правам человека.

Поэтому Москва в итоге может добиться своей цели, несмотря на ожесточённые протесты Украины, пишет Focus Online. Недавно Ягланд проявил готовность к компромиссу: Совет Европы ясно дал понять, что аннексия Крыма была совершена с нарушением международного права, однако не в его компетенции решать эту проблему. Именно во время конфликта и Россия, и Украина должны быть представлены в ПАСЕ. «Я надеюсь, что мы сумеем найти выход из этой ситуации», — заявил генеральный секретарь Совета Европы.

Однако пока из-за российской «блокады» Совет Европы недосчитался €33 млн от России, и автор статьи называет это «местью» Москвы. Как отмечает немецкий журнал, в этой ситуации при необходимости должны подключиться другие государства и восполнить недостающую сумму. В частности, свой вклад в общее дело могла бы внести Германия, правительство которой стремится обеспечить постоянную работу Совета Европы и надеется достигнуть равноправного сотрудничества между всеми участниками организации, подчёркивает Focus Online.