В то время как Запад утрачивает своё влияние в Юго-Восточной Азии, Россия возвращает позиции в регионе. Как пишет издание Nihon Keizai Shimbun, распространяющийся в регионе авторитаризм даёт Москве свободу для манёвра, что вызывает большую обеспокоенность у США

Почти через четверть столетия после распада Советского Союза Россия возвращается в Юго-Восточную Азию, где распространяющийся авторитаризм даёт Москве свободу для манёвра. Как пишет Nihon Keizai Shimbun, наглядным примером этого — Камбоджа, где крупнейшую оппозиционную партию вынудили самораспуститься перед всеобщими выборами в июле. И в то время как правительства стран Запада посчитали, что в этих условиях выборы вряд ли можно будет назвать честными, Россия заняла место главного иностранного наблюдателя.

Как продолжает издание, правительство премьер-министра Хун Сэна вынудило распуститься оппозиционную Партию национального спасения Камбоджи на том основании, что её президент Кем Соха обвинён в национальной измене. США, Европейский союз и целый ряд других стран осудили этот шаг, отказали в своей поддержке готовящихся выборов и призвали к введению санкций. Однако образовавшийся вакуум с радостью заполнила Россия. Дмитрий Медведев заверил Хун Сэна в том, что Россия пошлёт своих наблюдателей на выборы, и выразил им полную поддержку.

«Легко себе представить, что после этого произойдёт. Российские наблюдатели рутинным образом одобрят выборы, которые наблюдатели от ОБСЕ сочтут недемократическими», — пишет автор статьи.

Козырной картой России в отношениях с Камбоджей является задолженность последней с советских времён. Камбоджа хочет, чтобы Россия списала или хотя бы частично уменьшила сумму, равную $1,5 млрд. Москва долгие годы не хотела уступать, однако сейчас смягчила свою позицию. В ноябре Медведев выразил желание вести по этой проблеме переговоры, предложив создать специальную рабочую группу, сообщили источники. Неясно, что Россия захочет получить в качестве компромисса, но некоторые аналитики полагают, что это может быть право использовать камбоджийские порты её Тихоокеанским флотом.

«Всё это является частью хорошо знакомой тактики правительства российского президента Владимира Путина: усиление связей с авторитарными режимами для противодействия Западу, в особенности США», — пишет Nihon Keizai Shimbun.

Советский Союз, продолжает японское издание, поддерживал прочные связи с коммунистическими странами, такими как Вьетнам, и имел огромное влияние на Юго-Восточную Азию. Эти связи ослабли, однако Владимир Путин восстановил многое из международного потенциала России и снова фокусируется на Юго-Восточной Азии. Российский президент находит родственные связи с так называемыми нелиберальными демократиями — странами, которые сохраняют внешние рамки демократии, но выборы в которых не более чем инструмент для легитимации существующих правительств.

Помимо Камбоджи, другие страны Юго-Восточной Азии представляют аналогичные возможности для усиления собственного влияния как для России, так и для Китая. Соответствующие условия имеются в Малайзии и Таиланде.

Со своей стороны, США обеспокоены как китайскими, так и российскими достижениями в Юго-Восточной Азии. Эксперты по внешней политике считают, что в Вашингтоне есть настоятельная необходимость улучшить отношения с Таиландом, давним союзником, даже если это означает отложить озабоченность по поводу прав человека и демократии.

«Запад ведёт тяжёлую битву, чтобы восстановить утраченные позиции в Юго-Восточной Азии. Факт остаётся фактом: Китай и Россия не навязывают своим партнёрам требований в отношении прав человека и демократии, что делает их привлекательными благотворителями для региональных лидеров, стремящихся остаться у власти», — заключает японское издание.