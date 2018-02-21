Россия утвердила протокол о демаркации границы с Латвией(1)

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Виталий Вавилкин
20:20 20.02.2018
В мире / Латвия

Правительство России утвердило протокол о демаркации государственной границы с Латвией, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В октябре 2017 года Латвия и Россия подписали документы по демаркации государственной границы между странами. Церемония подписания итоговых документов состоялась во время заключительного заседания латвийско-российской демаркационной комиссии. Подписи под документом поставили генеральный консул Латвии в Санкт-Петербурге Ирина Мангуле и посол по особым поручениям МИД РФ Алексей Обухов.

 

«Утвердить подготовленный совместной российско-латвийской демаркационной комиссией протокол — описание прохождения российско-латвийской государственной границы от 25 октября 2017 года», — говорится в документе.

 

Латвия одобрила протокол о демаркации 16 января.

Работы по демаркации границы между Латвией и Россией начались в 2011 году.

 

RIA Novosti/Scanpix / Фото
Комментарии (1)
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janka 01:42 21:02:2018

kuda smotrit jazikovij gestapo? pocemu na tablicke po russki?

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Мнение
1-shvedov-col15
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