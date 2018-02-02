«Между тем, в ряде государств ОБСЕ наблюдается ползучая реабилитация нацизма. Такие действия бросают вызов послевоенной архитектуре безопасности, которая опирается на Устав ООН, решения Нюрнберга и другие незыблемые международно-правовые документы. Особую озабоченность вызывает ситуация на Украине, где вновь подняты знамена «Организации украинских националистов» и «Украинской повстанческой армии» (ОУН-УПА), участвовавших в массовых и жестоких убийствах евреев и представителей других национальностей, в том числе в известной «волынской резне», — заявил Лукашевич, выступая в четверг на постоянном совете организации.
Российский постпред обратил внимание и на ситуацию в других странах, в том числе в Латвии, где вступил в силу закон «О статусе участника Второй мировой войны», оправдывающий нацистов, и проводятся ежегодные шествия ветеранов «Латышского легиона СС».
В то же время в Эстонии, отмечает Лукашевич, устанавливались памятники эсэсовцам и ежегодно организуются собрания ветеранов СС и их последователей. В Польше уничтожаются и оскверняются монументы воинам Красной армии, отдавшим свои жизни за прекращение Холокоста.
«Россия ежегодно вносит на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН резолюцию против героизации нацизма. Число ее соавторов неуклонно растет. Лишь два государства в 2017 году — США и Украина — под надуманным предлогом проголосовали против осуждения тех, кто истреблял евреев и другие народы. Это показывает подлинную суть политики Вашингтона и Киева», — добавил Лукашевич.
PAREIZI !!!« ответить
Если где и искать нынче нацизм, то в русьне, где его подняли в ранг государственной ндеологии, что себе не позволяли даже комуняги, и позволяли ему негласно жить и теплится в душах тех, кто себя считали русскими.« ответить
ТЫ ДЕБИЛ« ответить
Этот дебил вова варзилов, глист навозный. Эта падаль должна в двине утопиться, т.к. такие уроды не должны портить воздух.« ответить
Вы сами дебилы. Двух слов связать не можете и только повторяете как мантру то, что от папани алкаша с младенчества выслушивали.« ответить
Современный флаг России -власовский, фашистский. Гимн РОА открыто исполняется в РФ на концертах, РФ захватывает соседние страны, демонстративно угрожает соседям ядерным оружием. Запрещает учебу в ВУЗах на национальных языках субъектов федерации и т.д.. Типичная фашистско-нацистская страна.« ответить
твоё фуфло не катит ;)))« ответить
Триколор использовался в России с 1720 торговым флотом и никакого отношения к власовцам не имеет. Сколько дятла не долби, он все за свое. Одним словом фашистня« ответить
Фаwингтон и Куев -пособники фаwизма и бандеровщины, которые должны быть осуждены« ответить
организациями ОБСЕ,ПАСЕ,ООН, если они имеют жоть какое-то влияние на Фаwигнтон.
Фаwингтон с карманными холуями из массовки организовал при помощи местечковых неонацистов госпереворот на дуркаине« ответить
ползуч реабилитация нацизма и на Украине« ответить
На фига гитлер попёрся на советский союз,не получил бы сапогом от славян.Сейчас бы почитала и любила бы его вся европа и латвия в том числе ,из колючей проволоки в полосатых робах и кандалах,а кто ЛИШНИЙ.к стенке или в печь,после газовой камеры.Жены.дочери,сёстры были бы для общего пользования фашистских солдат,.и было бы латышам счастье.Разве мало вы бедолаги натерпелись?« ответить
Žēl ka Hitlers, lai viņam debesīs svētība, par maz krievvalodīgos iznīcināja! Tie kā okupanti, piesārņojuši Latviju!« ответить
Латыши экономили гитлеровцам патроны сжгигали живьём людей, полуживых закапывали в общих могилах, немецкие нацисты удивлялись добровольной изувеской жестокости латышей, латыши присягали гитлеру на верность также добровольно чтобы уже тогда чувствовать себя исключительными и творить жуткие чудовищные преступления. Палачам иизвергам латыши мюзиклы-театральные постановки ставят в нынешнее время, как такое возможно, абсолютно непонятно, но существует хорошая новость - латыши нищие попрошайки-нищеброды теперь, вымирает племя садомитов нацистов латышских, чем быстрее встретятся латыши с гитлером тем лучше. Торжествует справедливость неотвратимости возмездия.« ответить