Россия в ОБСЕ вновь поднимет вопрос о «ползучей реабилитации нацизма» в Прибалтике(18)

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Виталий Вавилкин
16:55 01.02.2018
В мире

Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, заявил о «ползучей реабилитации нацизма» в ряде государств организации.

«Между тем, в ряде государств ОБСЕ наблюдается ползучая реабилитация нацизма. Такие действия бросают вызов послевоенной архитектуре безопасности, которая опирается на Устав ООН, решения Нюрнберга и другие незыблемые международно-правовые документы. Особую озабоченность вызывает ситуация на Украине, где вновь подняты знамена «Организации украинских националистов» и «Украинской повстанческой армии» (ОУН-УПА), участвовавших в массовых и жестоких убийствах евреев и представителей других национальностей, в том числе в известной «волынской резне», — заявил Лукашевич, выступая в четверг на постоянном совете организации.

 

Российский постпред обратил внимание и на ситуацию в других странах, в том числе в Латвии, где вступил в силу закон «О статусе участника Второй мировой войны», оправдывающий нацистов, и проводятся ежегодные шествия ветеранов «Латышского легиона СС».

 

В то же время в Эстонии, отмечает Лукашевич, устанавливались памятники эсэсовцам и ежегодно организуются собрания ветеранов СС и их последователей. В Польше уничтожаются и оскверняются монументы воинам Красной армии, отдавшим свои жизни за прекращение Холокоста.

 

«Россия ежегодно вносит на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН резолюцию против героизации нацизма. Число ее соавторов неуклонно растет. Лишь два государства в 2017 году — США и Украина — под надуманным предлогом проголосовали против осуждения тех, кто истреблял евреев и другие народы. Это показывает подлинную суть политики Вашингтона и Киева», — добавил Лукашевич.

 

RIA Novosti/Scanpix / Фото
Комментарии (18)
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§§§ 17:04 01:02:2018

PAREIZI !!!

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ИвАн 17:23 01:02:2018

Если где и искать нынче нацизм, то в русьне, где его подняли в ранг государственной ндеологии, что себе не позволяли даже комуняги, и позволяли ему негласно жить и теплится в душах тех, кто себя считали русскими.

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ВАНЮЧКЕ 17:35 01:02:2018

ТЫ ДЕБИЛ

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справка 17:48 01:02:2018

Этот дебил вова варзилов, глист навозный. Эта падаль должна в двине утопиться, т.к. такие уроды не должны портить воздух.

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ИвАн 18:12 01:02:2018

Вы сами дебилы. Двух слов связать не можете и только повторяете как мантру то, что от папани алкаша с младенчества выслушивали.

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Иварс 18:16 01:02:2018

Современный флаг России -власовский, фашистский. Гимн РОА открыто исполняется в РФ на концертах, РФ захватывает соседние страны, демонстративно угрожает соседям ядерным оружием. Запрещает учебу в ВУЗах на национальных языках субъектов федерации и т.д.. Типичная фашистско-нацистская страна.

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пИдОрс кучерявый 18:30 01:02:2018

твоё фуфло не катит ;)))

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Пидарсу 19:08 01:02:2018

Триколор использовался в России с 1720 торговым флотом и никакого отношения к власовцам не имеет. Сколько дятла не долби, он все за свое. Одним словом фашистня

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нацыки 17:35 01:02:2018

Фаwингтон и Куев -пособники фаwизма и бандеровщины, которые должны быть осуждены
организациями ОБСЕ,ПАСЕ,ООН, если они имеют жоть какое-то влияние на Фаwигнтон.

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рэвалюция "достоинства" 18:13 01:02:2018

Фаwингтон с карманными холуями из массовки организовал при помощи местечковых неонацистов госпереворот на дуркаине

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tankist i cetire sobaki 19:09 01:02:2018

ползуч реабилитация нацизма и на Украине

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читатель 20:13 01:02:2018

На фига гитлер попёрся на советский союз,не получил бы сапогом от славян.Сейчас бы почитала и любила бы его вся европа и латвия в том числе ,из колючей проволоки в полосатых робах и кандалах,а кто ЛИШНИЙ.к стенке или в печь,после газовой камеры.Жены.дочери,сёстры были бы для общего пользования фашистских солдат,.и было бы латышам счастье.Разве мало вы бедолаги натерпелись?

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Latviešu patriots 20:28 01:02:2018

Žēl ka Hitlers, lai viņam debesīs svētība, par maz krievvalodīgos iznīcināja! Tie kā okupanti, piesārņojuši Latviju!

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Ivan 23:23 01:02:2018

Латыши экономили гитлеровцам патроны сжгигали живьём людей, полуживых закапывали в общих могилах, немецкие нацисты удивлялись добровольной изувеской жестокости латышей, латыши присягали гитлеру на верность также добровольно чтобы уже тогда чувствовать себя исключительными и творить жуткие чудовищные преступления. Палачам иизвергам латыши мюзиклы-театральные постановки ставят в нынешнее время, как такое возможно, абсолютно непонятно, но существует хорошая новость - латыши нищие попрошайки-нищеброды теперь, вымирает племя садомитов нацистов латышских, чем быстрее встретятся латыши с гитлером тем лучше. Торжествует справедливость неотвратимости возмездия.

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12

Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству (64)

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