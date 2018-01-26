Россия впервые отстояла отстраненного от Олимпиады спортсмена(6)

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Виталий Вавилкин
20:45 25.01.2018
Спорт

Федерация хоккея России (ФХР) добилась включения нападающей женской сборной Людмилы Беляковой в список приглашенных на Олимпийские игры-2018 спортсменов. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте организации.

Белякова стала первой атлеткой, чей недопуск удалось отменить. В то же время Международный олимпийский комитет (МОК) отказался приглашать хоккеисток сборной Анну Шибанову, Галину Скибу и Инну Дюбанок. Они войти в состав команды не смогли.

 

Ранее 25 января МОК заявил, что может провести дополнительные расследования по делам российских спортсменов, которые не были допущены до участия в Олимпийских играх 2018 года.

 

23 января стало известно, что МОК не допустил до участия в Олимпиаде в Пхенчхане ряд российских спортсменов. В их число попали хоккеисты Антон Белов, Алексей Береглазов, Михаил Науменков, Валерий Ничушкин и Сергей Плотников. При этом комитет не признал их виновными в нарушении антидопинговых правил. Приглашения не получили биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, шорт-трекист Виктор Ан, фигуристы Ксения Столбова и Иван Букин, а также большинство конькобежцев.

 

 

Lenta.ru / Фото
Комментарии (6)
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П у т и н 20:55 25:01:2018

Вот это баба, плечи как у бегемота.

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Ипанашке 21:10 25:01:2018

Похоже, кроме памперсов, ты ни о какой защите не слышал.

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Александр Шерстобитов 21:27 25:01:2018

он кастрюлю на голове носит, как и все скаклы

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Александр Шерстобитов 21:30 25:01:2018

он кастрюлю на голове носит, как и все ска-клы

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Вперед 21:48 25:01:2018

Очень надеюсь, что это только первая ласточка .

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Latviešu patriots 21:55 25:01:2018

Neceri, pēdējā!

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Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
22.01.2018

Хакеры все спишут  (15)

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