Белякова стала первой атлеткой, чей недопуск удалось отменить. В то же время Международный олимпийский комитет (МОК) отказался приглашать хоккеисток сборной Анну Шибанову, Галину Скибу и Инну Дюбанок. Они войти в состав команды не смогли.
Ранее 25 января МОК заявил, что может провести дополнительные расследования по делам российских спортсменов, которые не были допущены до участия в Олимпийских играх 2018 года.
23 января стало известно, что МОК не допустил до участия в Олимпиаде в Пхенчхане ряд российских спортсменов. В их число попали хоккеисты Антон Белов, Алексей Береглазов, Михаил Науменков, Валерий Ничушкин и Сергей Плотников. При этом комитет не признал их виновными в нарушении антидопинговых правил. Приглашения не получили биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, шорт-трекист Виктор Ан, фигуристы Ксения Столбова и Иван Букин, а также большинство конькобежцев.
Вот это баба, плечи как у бегемота.« ответить
Похоже, кроме памперсов, ты ни о какой защите не слышал.« ответить
он кастрюлю на голове носит, как и все скаклы« ответить
он кастрюлю на голове носит, как и все ска-клы« ответить
Очень надеюсь, что это только первая ласточка .« ответить
Neceri, pēdējā!« ответить