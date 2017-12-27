Глава МИД России Сергей Лавров во время телефонного разговора с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном раскритиковал «агрессивную риторику Вашингтона» по КНДР, пишет The Hill. Российский министр заявил о её неприемлемости и подчеркнул, что данная риторика спровоцировала рост напряжённости в регионе.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном раскритиковал «агрессивную риторику Вашингтона» по Северной Корее, сообщает The Hill.

Глава российского внешнеполитического ведомства назвал риторику США неприемлемой, и заявил, что она привела к росту напряжённости в регионе.

Во время беседы Лавров и Тиллерсон также обсудили возможные пути решения конфликта в Сирии и ситуации на Украине.

Незадолго до этого разговора Москва заявила о своей готовности выступить в качестве посредника между США и КНДР, если те примут данное предложение и проявят желание сесть за стол переговоров.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не считает, что кто-то сознательно хотел бы войны на Корейском полуострове.

«Во-первых, конечно же, я не думаю, что кто-либо, находясь в здравом уме, хотел бы войны на Корейском полуострове. Оценки последствий, в том числе колоссальной потери человеческих жизней, уже озвучены – и не только нами, но и американскими экспертами, американскими официальными лицами, кстати сказать», — заявил Лавров в интервью телеканалу RT.

«Поэтому я не думаю, что кто-то сознательно ведет дело к такой развязке. Как минимум надеюсь, что это неправда, хотя намеки на это звучали», — отметил он.

Как отмечает The Hill, это предложение российских властей прозвучало на фоне наблюдающегося в этом году роста напряжённости между Вашингтоном и Пхеньяном

Несмотря на серию ведённых против Северной Кореи санкций, Пхеньян продолжил развивать свою ракетную программу и программу развития ядерного оружия. При этом, как напоминает The Hill, в прошлую пятницу Совбез ООН единогласно проголосовал за ужесточение санкций против КНДР в ответ на её недавнее испытание межконтинентальной баллистической ракеты.