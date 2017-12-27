Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном раскритиковал «агрессивную риторику Вашингтона» по Северной Корее, сообщает The Hill.
Глава российского внешнеполитического ведомства назвал риторику США неприемлемой, и заявил, что она привела к росту напряжённости в регионе.
Во время беседы Лавров и Тиллерсон также обсудили возможные пути решения конфликта в Сирии и ситуации на Украине.
Незадолго до этого разговора Москва заявила о своей готовности выступить в качестве посредника между США и КНДР, если те примут данное предложение и проявят желание сесть за стол переговоров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не считает, что кто-то сознательно хотел бы войны на Корейском полуострове.
«Во-первых, конечно же, я не думаю, что кто-либо, находясь в здравом уме, хотел бы войны на Корейском полуострове. Оценки последствий, в том числе колоссальной потери человеческих жизней, уже озвучены – и не только нами, но и американскими экспертами, американскими официальными лицами, кстати сказать», — заявил Лавров в интервью телеканалу RT.
«Поэтому я не думаю, что кто-то сознательно ведет дело к такой развязке. Как минимум надеюсь, что это неправда, хотя намеки на это звучали», — отметил он.
Как отмечает The Hill, это предложение российских властей прозвучало на фоне наблюдающегося в этом году роста напряжённости между Вашингтоном и Пхеньяном
Несмотря на серию ведённых против Северной Кореи санкций, Пхеньян продолжил развивать свою ракетную программу и программу развития ядерного оружия. При этом, как напоминает The Hill, в прошлую пятницу Совбез ООН единогласно проголосовал за ужесточение санкций против КНДР в ответ на её недавнее испытание межконтинентальной баллистической ракеты.
Смерть американским собакам†.†.†.†.†.« ответить
сметь русским собакам« ответить
Неужели хохлы не понимают на сколько они смешни и вонючи« ответить
nu i rozha u putlerskova vruna,hot raz pravdu skazal ujobok kremlovskij....« ответить
Русский дебилизм крепчает. Северная Корея, Иран, теперь через запятую и россия. Верным путем идёте, товарищи.« ответить
смерть американским собакам !!!« ответить
nāvi krievu suņiem !!!« ответить
Когда же ты уже наконец сдохнешь« ответить
55 - CMEPTЬ ЛАТЫШАМ И ИX ПOTOMKAM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!« ответить
Смерть американским собакам†.†.†.†.†.« ответить
Мудрая народная пословица гласит..сосиянин хорошь когда мертв« ответить
Россия и КНДР два родственных режима, и один и другой управляются единолично царьками.« ответить
Всем миром соссию и ее быдло утилизировать« ответить
ОЧЕНЬ жаль, что Путин всё-таки СЛАБАК. При НЕМЫСЛИМОЙ работоспособности северокорейцев, следовало бы ПЕРЕДАТЬ им технологии по формуле " новейшие минус один". Конкретно? Долетят до Вашингтона , но собьются с курса на Москву. Ну а северокорейские "парни" будут их штамповать и штамповать.......СЛИШКОМ Путин "осторожен" и оглядывается на "демократическую" МРАЗЬ. ИСКРЕННЕ ЖАЛЬ.« ответить
Попробуй позвони ему, правда таких идиотов как ты там на начальном этапе уже отсекают.:))« ответить
А зачем звонить? Хуторской ублюдок, видимо не в курсе, что СООТВЕТСТВУЮЩИЕ доклады УЖЕ на столе у Путина.......Так что рассуждения прибалтийского ублюдка НЕУМЕСТНЫ.....« ответить
Какие доклады у него лежат, идиот?:)))« ответить
Ну если ты КОМПЕТЕНТЕН, тогда зачем спрашивать? Или сидя в провонявшей НАЦИЗМОМ Прибалтике тебе ВИДНЕЕ? Просто противно читать ВЫСЕРЫ очередного "осведомлённого" прибалтийского червя.« ответить