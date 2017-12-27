Россия встала на защиту Северной Кореи(25)

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Анатолий Тарасов
11:18 27.12.2017
В мире / Политика

Глава МИД России Сергей Лавров во время телефонного разговора с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном раскритиковал «агрессивную риторику Вашингтона» по КНДР, пишет The Hill. Российский министр заявил о её неприемлемости и подчеркнул, что данная риторика спровоцировала рост напряжённости в регионе.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном  раскритиковал «агрессивную риторику Вашингтона» по Северной Корее, сообщает The Hill.

 

Глава российского внешнеполитического ведомства назвал риторику США неприемлемой, и заявил, что она привела к росту напряжённости в регионе.

 

Во время беседы Лавров и Тиллерсон также обсудили возможные пути решения конфликта в Сирии и ситуации на Украине.

 

Незадолго до этого разговора Москва заявила о своей готовности выступить в качестве посредника между США и КНДР, если те примут данное предложение и проявят желание сесть за стол переговоров.

 

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не считает, что кто-то сознательно хотел бы войны на Корейском полуострове.

 

«Во-первых, конечно же, я не думаю, что кто-либо, находясь в здравом уме, хотел бы войны на Корейском полуострове. Оценки последствий, в том числе колоссальной потери человеческих жизней, уже озвучены – и не только нами, но и американскими экспертами, американскими официальными лицами, кстати сказать», — заявил Лавров в интервью телеканалу RT.

 

«Поэтому я не думаю, что кто-то сознательно ведет дело к такой развязке. Как минимум надеюсь, что это неправда, хотя намеки на это звучали», — отметил он.

 

Как отмечает The Hill,  это предложение российских властей прозвучало на фоне наблюдающегося в этом году роста напряжённости между Вашингтоном и Пхеньяном

 

Несмотря на серию ведённых против Северной Кореи санкций, Пхеньян продолжил развивать свою ракетную программу и программу развития ядерного оружия. При этом, как напоминает The Hill, в прошлую пятницу Совбез ООН единогласно проголосовал за ужесточение санкций против КНДР в ответ на её недавнее испытание межконтинентальной баллистической ракеты.

RT / Фото
Комментарии (25)
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Слава Ким Чен Ыну! 11:29 27:12:2017

Смерть американским собакам†.†.†.†.†.

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слава Трампу 11:39 27:12:2017

сметь русским собакам

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ваня 16:50 27:12:2017

Неужели хохлы не понимают на сколько они смешни и вонючи

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kabanov 19:11 27:12:2017

nu i rozha u putlerskova vruna,hot raz pravdu skazal ujobok kremlovskij....

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ИвАн 20:39 27:12:2017

Русский дебилизм крепчает. Северная Корея, Иран, теперь через запятую и россия. Верным путем идёте, товарищи.

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60 11:33 27:12:2017

смерть американским собакам !!!

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55 11:40 27:12:2017

nāvi krievu suņiem !!!

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66 12:06 27:12:2017

Когда же ты уже наконец сдохнешь

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HET, 15:49 27:12:2017

55 - CMEPTЬ ЛАТЫШАМ И ИX ПOTOMKAM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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60 11:35 27:12:2017

Смерть американским собакам†.†.†.†.†.

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ваня 12:57 27:12:2017

Мудрая народная пословица гласит..сосиянин хорошь когда мертв

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Понятное дело 11:42 27:12:2017

Россия и КНДР два родственных режима, и один и другой управляются единолично царьками.

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ваня 12:55 27:12:2017

Всем миром соссию и ее быдло утилизировать

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Голос из России 11:45 27:12:2017

ОЧЕНЬ жаль, что Путин всё-таки СЛАБАК. При НЕМЫСЛИМОЙ работоспособности северокорейцев, следовало бы ПЕРЕДАТЬ им технологии по формуле " новейшие минус один". Конкретно? Долетят до Вашингтона , но собьются с курса на Москву. Ну а северокорейские "парни" будут их штамповать и штамповать.......СЛИШКОМ Путин "осторожен" и оглядывается на "демократическую" МРАЗЬ. ИСКРЕННЕ ЖАЛЬ.

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Ага 11:52 27:12:2017

Попробуй позвони ему, правда таких идиотов как ты там на начальном этапе уже отсекают.:))

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Голос из России -для ага 12:28 27:12:2017

А зачем звонить? Хуторской ублюдок, видимо не в курсе, что СООТВЕТСТВУЮЩИЕ доклады УЖЕ на столе у Путина.......Так что рассуждения прибалтийского ублюдка НЕУМЕСТНЫ.....

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Смех 12:33 27:12:2017

Какие доклады у него лежат, идиот?:)))

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Голос из России-для смеха 12:49 27:12:2017

Ну если ты КОМПЕТЕНТЕН, тогда зачем спрашивать? Или сидя в провонявшей НАЦИЗМОМ Прибалтике тебе ВИДНЕЕ? Просто противно читать ВЫСЕРЫ очередного "осведомлённого" прибалтийского червя.

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12

Мнение
279021_1b2ec531bb-col15
Павел Кириллов
25.12.2017

Смех массового поражения. Патриоты обратили внимание на российский юмор (13)

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