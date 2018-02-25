«Исполком решил не снимать отстранение ОКР перед церемонией закрытия. Делегация ОАР (олимпийских атлетов из России) выполнила требования исполкома МОК, но два допинговых случая (на Играх-2018) повлияли на решение не снимать отстранение. Исполком МОК рассмотрит снятие отстранения после того, как антидопинговый юнит подтвердит, что других антидопинговых нарушений на Олимпийских играх-2018 нет», — пояснил он.
Таким образом, сборная атлетов из России пройдет на церемонии закрытия Игр в южнокорейском Пхенчхане под олимпийским флагом.
Также стало известно, что глава комиссии МОК по работе со спортсменами-олимпийцами из России на Играх-2018 Николь Хоеверц рекомендует снять дисквалификацию ОКР после анализа всех допинг-проб российских спортсменов.
«Очевидно, что восстановление ОКР перед церемонией закрытия Игр было бы противоречивым решением. Комиссия рекомендует не снимать отстранение ОКР перед церемонией закрытия, и допустить участие спортсменов в статусе ОАР», — заявила Хоеверц.
При этом, по ее словам, выявленные случаи допинга со стороны российских спортсменов не являются систематическими и не показывают наличие допинговой системы.
Членство ОКР в МОК было приостановлено 5 декабря 2017 года по итогам расследования допинговых махинаций. Тогда же сборная России была отстранена от участия в Олимпийских играх в Пхенчхане.
20 февраля стало известно, что допинг-проба B 25-летнего керлингиста Александра Крушельницкого, завоевавшего на Играх-2018 бронзовую медаль, оказалась положительной. В крови спортсмена обнаружили мельдоний.
24 февраля Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую бобслеистку Надежду Сергееву, допинг-проба которой подтвердила содержание в организме спортсменки запрещенного препарата триметазидина.
Правильное решение.« ответить
Объединённые азиопские рагули пойдут под радужным флагом.