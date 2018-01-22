Россияне чхать хотели на феминизм(3)

Лента новостей
Любовь к суши ведет к жуткому заражению The Weinstein Company отменили три фильма ФК «Урал» обыграл сборную Литвы Литва истекает кровью Фантастика от режиссёра «Варкрафта» получила дату релиза Путин готовит захват Латвии и даже Белоруссии Свежие подробности нового фильма Тарантино Равшана Куркова стала блондинкой для новой роли в кино Уничтожение русских школ нельзя остановить
Eще в разделе
Любовь к суши ведет к жуткому заражению Актриса из «Гарри Поттера» пожаловалась на отсутствие домогательств СМИ: Молодёжь Британии хочет социализм Подросток узнал секреты США, притворившись главой ЦРУ Хельсинки делает упор на безопасный туризм для геев с детьми
Анатолий Тарасов
10:22 22.01.2018
Lifenews / Люди

Многие в России считают скандал, вызванный сексуальными домогательствами Харви Вайнштейна, несерьезной гламурной проблемой. И в Москве есть свой скандал с домогательствами. Правда участников зовут не Харви Вайнштейн или Кевин Спейси, а Сергей Семенов и Диана Шурыгина.

Студент Семенов, 21 год, в декабре 2016 года был признан виновным в изнасиловании находящейся в алкогольном опьянении Дианы Шурыгиной, которой тогда было 16 лет, на вечеринке в провинциальном городе Ульяновске. Он был осужден на восемь лет заключения, но уже в январе этого года вышел на свободу. После этого оба параллельно приняли участие в двух низкопробных шоу государственного телевидения.

 

В студии Семенов был в хорошем настроении и заявил о своей невиновности. Шурыгина вспылила, выбежала из студии, вернулась и обозвала Семенова «козлом». Между тем в социальных сетях группы поддержки обоих участников скандала насчитывали сотни тысяч сторонников. А перед телезрителями адвокаты телевидения, поп-звезды или культуристы спорили о классическом вопросе: действительно ли хитрый Сергей применил насилие, чтобы «заполучить» Диану, охотно позирующую в плотно обтягивающей фигуру одежде?

 

Феминизм считается мало привлекательным в России, мейнстрим здесь — это патриархальное начало и ироничная реакция на дебаты о сексуальном насилии. Телезвезда Никита Джигурда недавно в реалити-шоу «Дом-2» поцеловал бедро ведущей Ольги Бузовой и в свете голливудского харрасмент-скандала написал в Instagram, что за это заслужил тюремное заключение. Актриса Ирина Безрукова заявила, что только однажды один режиссер позволил себе непристойность в отношении нее, но она привела его в чувство пощечиной.

 

Либеральные московские СМИ тоже с удовольствием писали о французской кинозвезде Катрин Денев, которая на прошлой неделе поддержала право мужчин на приставания. «С моей русской точки зрения, феминистки здесь перегибают палку, — говорит живущая в Париже публицистка Анастасия Кириленко в беседе с FR. — Они даже хотят запретить мужчинам говорить о женщинах». Сексуальное насилие существует везде, но в России эта опасность больше. «Когда в Москве ранним утром на улице один мужик стал приставать ко мне и я во весь голос стала звать на помощь единственного прохожего, то он просто обругал меня».

 

Упреки в сексуальных домогательствах в адрес Харви Вайнштейна представляются многим россиянкам несерьезной гламурной проблемой. Актриса Анастасия Самбурская заявила недавно, что выросла в семье, где мужское насилие считалось в порядке вещей. Согласно данными Министерства внутренних дел, в 2016 году примерно 15 тысяч женщин и детей получили травмы в результате насильственных действий их родственников. А по данным радио «Комсомольская правда», ежегодно в результате семейного насилия погибают до 14 тысяч женщин и 2000 детей. «У нас «домогательства» Харви Вайнштейна вызывают улыбку, потому что для нас насилие давно стало повседневностью», — пишет gazeta.ru.

 

Тем более скептически жители России воспринимают пафос западного движения против домогательств. «Принцип презумпции невиновности вытеснен инквизицией», — возмущается либеральная журналистка Юлия Латынина. А московская адвокат по семейным проблемам Мария Ярмуш удивляется: «Как юрист не понимаю, как нечто воспринимается чистой правдой только потому, что это сказано Анджелиной Джоли (Angelina Jolie). Без доказательств о вещах, которые происходили 10 или 20 лет назад. В России ни один суд не принял бы к рассмотрению такую жалобу».

 

А эмигрировавший в Эстонию журналист Артемий Троицкий сообщает в своем блоге, что в 90-х годах ему, тогда главному редактору российского «Плейбоя», разные молодые известные женщины предлагали интимные отношения, чтобы их фотография появилась в журнале. «Значит, я тоже был жертвой сексуальных домогательств?» — спрашивает он. Похоже, что лишь немногие в России всерьез воспринимают дебаты #MeToo.

inoСМИ.Ru / Фото
Комментарии (3)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
CCCP 10:51 22:01:2018

Куда спрятались наши глисты, паразиты и патриоты? Пали смертью храбрых -жертвами сексуальных надругательств?
ПУКИН, ваня, патриот, шестомбитый..... АУ! Ваша тема, не пропустите!

« ответить
Profile_default
И в Латвии есть НОД 10:58 22:01:2018

Феминизм - это когда женщины укладывают шпалы и летают в космос. А это - либерастичекий дибилизм, убивающий само женское начало. Благо народ России это понимает и поэтому Семёнов в почете, а Шкурыгина в пролёте.

« ответить
Profile_default
Факт 11:45 22:01:2018

Расеяне хавают эту срежиссированную лабуду, тупо пялятся в заменивший им реальную жизнь телевизор, от этих шурыгиных и путина в нем они совсем уху ели.

« ответить

Мнение
79942-col15
Павел Кириллов
22.01.2018

Юноша: И с такими мешками вы хотите в новую Латвию? 