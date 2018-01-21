Россияне едут работать в Эстонию в сфере ИТ, а украинцы — на стройках(5)

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Герман Бергер
09:40 21.01.2018
В мире / Политика

По данным бюро Департамента полиции и погранохраны Эстонии, за первые две недели нового года квота по иностранной рабочей силе была заполнена уже более чем на треть.

Статистика также свидетельствует, что граждане России чаще приезжают в Эстонию для работы в сфере информационных технологий, в то время как украинцы в основном работают на стройках и в секторе обслуживания, передаёт ERR.

 

Спрос на временные виды на жительство в Эстонии с разрешением на работу превышает предложение: в минувшем году их выдали на 26% больше, чем прежде. Лидируют граждане Украины, России и Белоруссии. Число иностранцев, желающих получить работу в Эстонии, растёт с каждым годом. Подробности — в следующем сюжете.

 

Миграционная квота на этот год в Эстонии составляет 1315 человек. Примечательно, что число заявок на получение видов на жительство по ней растёт, как на дрожжах. За первые 15 дней января квота заполнена более чем на треть.

 

ТООМАС ТАМСАР, глава Центрального союза работодателей Эстонии: Эти цифры говорят сами за себя и довольно адекватно описывают ситуацию: нам явно не хватает рабочей силы. Об этом уже давно говорится — но в последнее время тема, что называется, обострилась. Мало того, что в прошлом году желающих получить вид на жительство с разрешением на работу было очень много, так в этом году за 15 дней января было подано уже 500 заявок на получение разрешений.

 

МАЙГЕ ЛЕПП, руководитель бюро Департамента полиции и погранохраны: Согласно прогнозам, число заявок на получение видов на жительство будет расти, и необходимость в рабочих руках из-за рубежа есть. При этом пока сложно сказать, когда именно эта квота будет заполнена.

 

— На самом деле, число иностранцев, которые получат работу в этом году в Эстонии, будет значительно больше. В данную квоту не входят например, специалисты в сфере IT, преподаватели и руководители топ-уровня.

 

МАЙГЕ ЛЕПП: Если смотреть по областям, то чаще всего иностранцев нанимают предприятия, связанные со строительством, обрабатывающей промышленностью, обслуживанием и перевозками. Если же говорить о национальной принадлежности, то граждане Украины в основном работают на стройках и в секторе обслуживания. Что касается граждан России, Индии и Турции, то эти иностранцы заняты на рабочих местах, связанных с инфотехнологиями.

 

— Каковы критерии отказа на ходатайство о получении вида на жительство с разрешением на работу, поинтересовалась «Актуальная камера».

 

МАЙГЕ ЛЕПП: Если Департамент полиции и погранохраны принимает решение отказать в выдаче видов на жительство с разрешением на работу, то в первую очередь из-за предприятия, которое нанимает работников из-за рубежа. Речь может идти о прошлом фирмы или о проблемах в её деятельности. Если говорить об иностранцах, то имеют место различные субъективные причины, по которым мы можем отказать.

 

— По данным МВД, ежегодно в Эстонию перебирается примерно 6500 человек. Из стран Евросоюза переезжает менее половины из них.

ИНО TV / Фото
Комментарии (5)
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П у т и н 09:48 21:01:2018

Не понял. Что скрепному внуку героццкого освободителя делать у фашистов, которые обидели бронзового Алёшу? Аа, наверно, жрать нечего в родной помойке.

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Ндя... 11:15 21:01:2018

А у ракушки, пожалуй, интеллект повыше будет.

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dlz77 11:31 21:01:2018

что тут непонятного.
русский язык - второй язык интернете.
математические алгоритмы - это вообще русская наука.
как и вся математика в принципе.
посмотрите на российские интернет ресурсы по поиску программистов. там тысячи вакансий английском языке. с переездом на тайвань, дубай, берлин и т.д.

7000 - 9000 евро в месяц - обычная зарплата для росcийских экспатов в сфере IT. плюс проживание и всякие бонусы. на тайване сразу дарят девушку в подарок.

учите русский язык и математику.
и будете богаты.

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Latviešu patriots 12:03 21:01:2018

Aha, un krievija ir ziloņu dzimtene.. (Staļina sauklis)

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Мих 10:55 21:01:2018

А твой хозяин педро-алкаш рошеновский по липовой ксиве с крысиным своим выводком на Мальдивских оттянулся недорого, таких как ты копеечных троллей можно целое стадо годков эдак 5 кормить на эти бабки! Можно для страны окраины доброе дело сделать больницу построить, школу, людям помочь. А ты строчи "путин" строчи дальше в ИТ вас не берут, даже прибалты ))) ток штукатурка да сантехника

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Мнение
6368172-col15
Павел Кириллов
19.01.2018

Прибалтизация Финляндии: Латвия научит финнов обороняться от России (12)