Россияне спустили кучу денег за границей. Запад доволен!(4)

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Герман Бергер
19:12 29.01.2018
Экономика / Финансы

Всемирная туристская организация ООН (ЮНВТО) опубликовала результаты исследования по расходам туристов всего мира на поездки за границу. Согласно анализу затраты россиян за рубежом в 2017-м увеличились на 27 процентов по сравнению с прошлым годом.

В соответствии с отчетом наибольший рост трат туристов в заграничных поездках наблюдается в Бразилии: увеличение составило 33 процента. Россия по темпу роста расходов занимает второе место в мире, хотя предыдущие несколько лет было устойчивое снижение.

 

На третьей позиции находится Китай, граждане которого стали тратить в других странах на 11 процентов больше. В США и Канаде рост составил девять процентов. Расходы итальянцев на зарубежные поездки возросли на семь процентов, а у немцев, британцев, австралийцев и французов — с двух до пяти.

 

По данным исследования, с начала 2017 года и до октября международные поездки совершили 1,1 миллиарда туристов, что на семь процентов больше прошлогоднего показателя. Наибольшей популярностью у иностранцев пользовались Средиземноморье и Южная Европа (увеличение на 13 процентов). В Западной Европе туристический поток увеличился на семь процентов, в Северной — на шесть. При этом в США наблюдается уменьшение количества международных прибытий.

 

«Эти результаты — лучшее, что мы видели за многие годы. Они отражают устойчивый спрос на поездки по всему миру в связи с улучшением глобальной экономики», — приводятся в докладе слова генерального секретаря ЮНВТО Талеба Рифаи.

 

Ранее Министерство по туризму Израиля сообщало, что в 2017 году количество туристов из России увеличилось на 42 процента.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (4)
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Janka 19:22 29:01:2018

dengi tratit tot u kogo oni estj. u kogo netu tot i potratitj ne mozet.
o cem statja? o tom cto Rosijane stali bogace?
vanji, patriotsi i procaja sholupenj ne znaet cto pisatj v komentah.

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Дык 19:54 29:01:2018

эти уроды придумывают, как тут насрать, кого обозвать и как. Эти быдла-биоотходы, которых Бог обидел и рожей и мозгами, вот они и "живут" в Вестях, т.к. их отовсюду выперли, а здесь их не трогают, Вести любят быдлятник-бомжей, которые за тарелку супа тут, как бешеные псы, тяфкают.

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достали уже 20:08 29:01:2018

вроде порадоваться вместе с западом надо было бы. но опять таки радость будет и том что россияне стали богаче. что делать? патриотсы и вани в ступоре. зависли.

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Вован 20:06 29:01:2018

Чёрный " дембель " говорил что порвал в клочья Россию .....пОЗДРАВЛЯЮ мистет " соврамши "....

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Мнение
Ku_is-col15
Павел Кириллов
29.01.2018

Оно не тонет! Вдогонку «кораблю-призраку» (14)

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