В соответствии с отчетом наибольший рост трат туристов в заграничных поездках наблюдается в Бразилии: увеличение составило 33 процента. Россия по темпу роста расходов занимает второе место в мире, хотя предыдущие несколько лет было устойчивое снижение.
На третьей позиции находится Китай, граждане которого стали тратить в других странах на 11 процентов больше. В США и Канаде рост составил девять процентов. Расходы итальянцев на зарубежные поездки возросли на семь процентов, а у немцев, британцев, австралийцев и французов — с двух до пяти.
По данным исследования, с начала 2017 года и до октября международные поездки совершили 1,1 миллиарда туристов, что на семь процентов больше прошлогоднего показателя. Наибольшей популярностью у иностранцев пользовались Средиземноморье и Южная Европа (увеличение на 13 процентов). В Западной Европе туристический поток увеличился на семь процентов, в Северной — на шесть. При этом в США наблюдается уменьшение количества международных прибытий.
«Эти результаты — лучшее, что мы видели за многие годы. Они отражают устойчивый спрос на поездки по всему миру в связи с улучшением глобальной экономики», — приводятся в докладе слова генерального секретаря ЮНВТО Талеба Рифаи.
Ранее Министерство по туризму Израиля сообщало, что в 2017 году количество туристов из России увеличилось на 42 процента.
dengi tratit tot u kogo oni estj. u kogo netu tot i potratitj ne mozet.« ответить
o cem statja? o tom cto Rosijane stali bogace?
vanji, patriotsi i procaja sholupenj ne znaet cto pisatj v komentah.
эти уроды придумывают, как тут насрать, кого обозвать и как. Эти быдла-биоотходы, которых Бог обидел и рожей и мозгами, вот они и "живут" в Вестях, т.к. их отовсюду выперли, а здесь их не трогают, Вести любят быдлятник-бомжей, которые за тарелку супа тут, как бешеные псы, тяфкают.« ответить
вроде порадоваться вместе с западом надо было бы. но опять таки радость будет и том что россияне стали богаче. что делать? патриотсы и вани в ступоре. зависли.« ответить
Чёрный " дембель " говорил что порвал в клочья Россию .....пОЗДРАВЛЯЮ мистет " соврамши "....« ответить