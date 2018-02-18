Россияне вместо чучела на масленицу сожгли 30-метровый католический храм(19)

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Виталий Вавилкин
15:00 18.02.2018
В мире / Россия

В российском Николе Ленивце, как и во многих других местах, сегодня праздновался последний день Масленицы. Вот только вместо традиционного сжигания чучела в этом месте почему-то решили спалить 30-метровый католический храм.

В РПЦ выступили за проверку организаторов гуляний в арт-парке «Никола Ленивец».«Надо проверять, кто это сделал и зачем. Разумеется, никакого посыла адекватного это не может нести, на мой взгляд», — сказал телеканалу зампредседателя синодального отдела Московского патриарха по взаимоотношениям с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

 

Телеведущий Максим Галкин счел снятое на видео действие жутким. «Может, вы мне объясните, я не понимаю, зачем в народно-православный праздник сжигать не традиционное безобидное чучело, а огромный тридцатиметровый костел?» — отметил он.

 

Автором идеи, воплощенной в субботу, 17 февраля, был художник Николай Полисский. Он назвал акцию «Пламенеющая готика».

 

«Масленица — это время, когда люди дают свободу всему природному внутри себя, готовы гулять и праздновать вплоть до катарсиса, после чего принимают духовную строгость и пост. Идею собора, рождающегося из пламени, я вынашивал давно», — пояснил он.

 

Lenta.ru / Фото
Комментарии (19)
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Latviešu patriots 15:10 18:02:2018

Krievu idioti un vandāļi! Īsti untermenši!

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СМЕРШ>>Latviešu patriots 15:10 15:19 18:02:2018

Leck mich am Arsch

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Latviešu patriots 15:26 18:02:2018

Labs smeršs ir miris smeršs!

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dlz77 16:47 18:02:2018

Этот Галкин видимо не потрудился открыть Яндекс.
Оттуда он бы узанал ,что этот пакр постоянно сжигает какие - то инсталляции из кубиков, проволоки и соломы. В этот раз они сожгли готического вида сооружение, собранное из сухих березовых прутиков.
Как этому Галкину пришло в голову назвать все это католическим храмом, ума не приложу.

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ИвАн 16:59 18:02:2018

Хотели попасть в струю, а струя попала в них, недалёких.

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П у т и н 15:14 18:02:2018

Блины с лопаты, сжигание храма, боярышник. Не хватает скульптуры из говна

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утину 15:57 18:02:2018

Ой бля, клоуны набежали, и чего вы сделаете? Диваны свои обосрете?

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ИвАн 17:01 18:02:2018

По чему не хватает? Был уже петух из фекалий.

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уроду верзилову 17:23 18:02:2018

Е6анько верзилов, заткни свою гнилозубую пасть. Твой блевотный бред очень хорошо сочетается с твоей блевотной мордой. Убожество, это тебя Боженька наказал.

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Имам Шамиль 15:19 18:02:2018

Так значит вы c благословения Гундяева позволяете себе - ненависть к другим Религиям ?! Мечеть или Синагогу поджечь - вы конечно Струсили ?! Трусы - всегда стараются обидеть того кто малочисленнее или слабее их самих ! И после этого ваш трусливый язык -повернулся что то комментировать ?! Надеюсь что все Католические Страны - на свои праздники начнут сжигать макеты Кремля !!! Такое невинное действо - очень порадует Россиян и поспособствует тесной дружбе между Кремлёвскими Плебеями и гражданами Свободных Стран !! А уж как сам Всевышний отреагирует на эту Калужскую Провокацию - даже представить страшно ! Скорее всего - накажет детей организаторов этой Акции ! Они могут погибнуть в катастрофах или неизлечимо заболеть . а может быть пришлёт Войну или Голод - на Калужскую землю !!! Трусы поднявшие свою Гнойную руку против Храма более малочисленной Общины - всегда останутся Нацией Трусов и Изгоев ! Аллах Акбар !﻿....

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включи мозК! 17:33 18:02:2018

Дурень, чего ты гонишь на россиян из-за одного идиота? Вот этот идиот и должен быть наказан, видимо такой же урод, как и Павленский, который яйца к брусчатке прибивал.
Таких психбольных везде хватает, плохо, что их не утилизируют, как биомусор, а они опасны для общества. Не знаешь, что они могут натворить.Они потенциальные преступники.
Вот даже тут сидят такие же психбольные вани-сани верзиловы, от которых тоже можно беды ждать, т.к. мозги у них как у умалишённых.

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Саня 15:20 18:02:2018

Ой, чуть не оставил вас без меня со смеху
Ахахахаха

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Саня 15:28 18:02:2018

Пойду мельдония куплю, а то сердце не выдержит от хохота. Спасибо за сегодняшние новости.

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Ученица 15:33 18:02:2018

Ордынские варвары, чтоб вашего духу в Европе не было! С к о т ы !!!!

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Кирилл 15:55 18:02:2018

Жаль не настоящий

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12

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (13)

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