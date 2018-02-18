В РПЦ выступили за проверку организаторов гуляний в арт-парке «Никола Ленивец».«Надо проверять, кто это сделал и зачем. Разумеется, никакого посыла адекватного это не может нести, на мой взгляд», — сказал телеканалу зампредседателя синодального отдела Московского патриарха по взаимоотношениям с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Телеведущий Максим Галкин счел снятое на видео действие жутким. «Может, вы мне объясните, я не понимаю, зачем в народно-православный праздник сжигать не традиционное безобидное чучело, а огромный тридцатиметровый костел?» — отметил он.
Автором идеи, воплощенной в субботу, 17 февраля, был художник Николай Полисский. Он назвал акцию «Пламенеющая готика».
«Масленица — это время, когда люди дают свободу всему природному внутри себя, готовы гулять и праздновать вплоть до катарсиса, после чего принимают духовную строгость и пост. Идею собора, рождающегося из пламени, я вынашивал давно», — пояснил он.
Krievu idioti un vandāļi! Īsti untermenši!« ответить
Leck mich am Arsch« ответить
Labs smeršs ir miris smeršs!« ответить
Этот Галкин видимо не потрудился открыть Яндекс.« ответить
Оттуда он бы узанал ,что этот пакр постоянно сжигает какие - то инсталляции из кубиков, проволоки и соломы. В этот раз они сожгли готического вида сооружение, собранное из сухих березовых прутиков.
Как этому Галкину пришло в голову назвать все это католическим храмом, ума не приложу.
Хотели попасть в струю, а струя попала в них, недалёких.« ответить
Блины с лопаты, сжигание храма, боярышник. Не хватает скульптуры из говна« ответить
Ой бля, клоуны набежали, и чего вы сделаете? Диваны свои обосрете?« ответить
По чему не хватает? Был уже петух из фекалий.« ответить
Е6анько верзилов, заткни свою гнилозубую пасть. Твой блевотный бред очень хорошо сочетается с твоей блевотной мордой. Убожество, это тебя Боженька наказал.« ответить
Так значит вы c благословения Гундяева позволяете себе - ненависть к другим Религиям ?! Мечеть или Синагогу поджечь - вы конечно Струсили ?! Трусы - всегда стараются обидеть того кто малочисленнее или слабее их самих ! И после этого ваш трусливый язык -повернулся что то комментировать ?! Надеюсь что все Католические Страны - на свои праздники начнут сжигать макеты Кремля !!! Такое невинное действо - очень порадует Россиян и поспособствует тесной дружбе между Кремлёвскими Плебеями и гражданами Свободных Стран !! А уж как сам Всевышний отреагирует на эту Калужскую Провокацию - даже представить страшно ! Скорее всего - накажет детей организаторов этой Акции ! Они могут погибнуть в катастрофах или неизлечимо заболеть . а может быть пришлёт Войну или Голод - на Калужскую землю !!! Трусы поднявшие свою Гнойную руку против Храма более малочисленной Общины - всегда останутся Нацией Трусов и Изгоев ! Аллах Акбар !....« ответить
Дурень, чего ты гонишь на россиян из-за одного идиота? Вот этот идиот и должен быть наказан, видимо такой же урод, как и Павленский, который яйца к брусчатке прибивал.« ответить
Таких психбольных везде хватает, плохо, что их не утилизируют, как биомусор, а они опасны для общества. Не знаешь, что они могут натворить.Они потенциальные преступники.
Вот даже тут сидят такие же психбольные вани-сани верзиловы, от которых тоже можно беды ждать, т.к. мозги у них как у умалишённых.
Ой, чуть не оставил вас без меня со смеху« ответить
Ахахахаха
Пойду мельдония куплю, а то сердце не выдержит от хохота. Спасибо за сегодняшние новости.« ответить
Ордынские варвары, чтоб вашего духу в Европе не было! С к о т ы !!!!« ответить
Жаль не настоящий« ответить