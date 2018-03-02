Россияне выберут названия новым крылатым ракетам(47)

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Владимир Бучельников
22:02 01.03.2018
Техно / Оружие

Владимир Путин в ходе ежегодного послания к Федеральному собранию «рассекретил» целую массу перспективных оружейных разработок. Среди них – новейшие крылатые ракеты, работающие на ядерной энергетической установке.

По словам президента, у них не будет ограничения по радиусу действия. А технические возможности комплекса позволяют обойти все современные системы противоракетной обороны, оружие очень непредсказуемо для противника.

 

В конце 2017 г. на полигоне уже произошел успешный пуск новой крылатой ракеты. Владимир Путин отметил, что пока у нового комплекса нет названия, и предложил россиянам присылать свой вариант в Минобороны РФ.

 

А вот у другого новейшего российского комплекса название уже есть. Президент первым сообщил, что у России есть планирующий крылатый блок «Авангард». Это глайдер, летающий на скорости свыше 20 Махов. Маневрируя, боеголовка летит к цели как метеорит и минует все известные системы ПРО в мире.

 

Названные Владимиром Путиным новейшие разработки оружия – это абсолютно новое слово в технике, которое «означает, что сегодня закончилась эра каких-либо соревнований и гонки вооружений», сказал RT член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков.

 

И добавил: «Как бы ни пытались нам навязать гонку вооружений, она стала попросту бессмысленна. Например, Америка сделала огромный вклад в развитие своих флотов с авианосцами. И после того, как были презентованы новые виды российского вооружения, они превратились просто в плавучие банки».

Новая газета / Фото
Комментарии (47)
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Знак Зодиака 22:14 01:03:2018

Ну и где наши местные "записные казачки на содержании со своими высерами?

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Марис 00:06 02:03:2018

Приглашаем Владимира Владимировича и иже с ним россиян в психбольницу. Излечения не гарантируем, но острую фазу купируем.

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Смех в зале 01:07 02:03:2018

Ну конечно не имеющая аналогов в мире!)))Как и все остальные желизяки смехдержавы.Даже скрепы не имеют аналогов...Чего только нет на Руси, Главное чтоб вата хавала)))﻿

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22 09:09 02:03:2018

Как известно хорошо смеется тот, кто смеется последним.

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эксперт 09:27 02:03:2018

название будет "НА ФАШИНГТОН"".

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Знак Зодиака 22:14 01:03:2018

Ну и где наши местные "записные казачки на содержании со своими высерами?

« ответить
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Ага 01:16 02:03:2018

Путин со словами «Не блеф!» пригрозил миру компьютерной 3D-симуляцией «новейших» вооружений РФ.:)))))))))))))))))

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22 09:13 02:03:2018

Пендосня помнится пугала всех своим рельсотроном и летающим лазером, ну и где они?

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Знак Зодиака 22:16 01:03:2018

Ну и где наши местные "записные казачки" на содержании со своими высерами?

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Апис 06:43 02:03:2018

Так борются за место под солнцем великие державы. А всякая мелочь нервно ждёт вердикта Госдепа или минфина заокеанского о их ликвидации. Надо разбираться в геополитике.
Упс! Сурков предложил назвать одну из ракет "Гиви ". А я предлагаю что-то цветочное. .. "Мандрагора ", например ).

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Latviešu patriots 22:27 01:03:2018

Muld un nesarkst! Kremļa propoganda tīrā veidā!

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Эврика 22:33 01:03:2018

Рига?

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1234

Мнение
1-shvedov-col15
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26.02.2018

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