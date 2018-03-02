По словам президента, у них не будет ограничения по радиусу действия. А технические возможности комплекса позволяют обойти все современные системы противоракетной обороны, оружие очень непредсказуемо для противника.
В конце 2017 г. на полигоне уже произошел успешный пуск новой крылатой ракеты. Владимир Путин отметил, что пока у нового комплекса нет названия, и предложил россиянам присылать свой вариант в Минобороны РФ.
А вот у другого новейшего российского комплекса название уже есть. Президент первым сообщил, что у России есть планирующий крылатый блок «Авангард». Это глайдер, летающий на скорости свыше 20 Махов. Маневрируя, боеголовка летит к цели как метеорит и минует все известные системы ПРО в мире.
Названные Владимиром Путиным новейшие разработки оружия – это абсолютно новое слово в технике, которое «означает, что сегодня закончилась эра каких-либо соревнований и гонки вооружений», сказал RT член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков.
И добавил: «Как бы ни пытались нам навязать гонку вооружений, она стала попросту бессмысленна. Например, Америка сделала огромный вклад в развитие своих флотов с авианосцами. И после того, как были презентованы новые виды российского вооружения, они превратились просто в плавучие банки».
Ну и где наши местные "записные казачки на содержании со своими высерами?« ответить
Приглашаем Владимира Владимировича и иже с ним россиян в психбольницу. Излечения не гарантируем, но острую фазу купируем.« ответить
Ну конечно не имеющая аналогов в мире!)))Как и все остальные желизяки смехдержавы.Даже скрепы не имеют аналогов...Чего только нет на Руси, Главное чтоб вата хавала)))« ответить
Как известно хорошо смеется тот, кто смеется последним.« ответить
название будет "НА ФАШИНГТОН"".« ответить
Ну и где наши местные "записные казачки на содержании со своими высерами?« ответить
Путин со словами «Не блеф!» пригрозил миру компьютерной 3D-симуляцией «новейших» вооружений РФ.:)))))))))))))))))« ответить
Пендосня помнится пугала всех своим рельсотроном и летающим лазером, ну и где они?« ответить
Ну и где наши местные "записные казачки" на содержании со своими высерами?« ответить
Так борются за место под солнцем великие державы. А всякая мелочь нервно ждёт вердикта Госдепа или минфина заокеанского о их ликвидации. Надо разбираться в геополитике.« ответить
Упс! Сурков предложил назвать одну из ракет "Гиви ". А я предлагаю что-то цветочное. .. "Мандрагора ", например ).
Muld un nesarkst! Kremļa propoganda tīrā veidā!« ответить
Рига?« ответить