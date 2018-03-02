Владимир Путин в ходе ежегодного послания к Федеральному собранию «рассекретил» целую массу перспективных оружейных разработок. Среди них – новейшие крылатые ракеты, работающие на ядерной энергетической установке.

По словам президента, у них не будет ограничения по радиусу действия. А технические возможности комплекса позволяют обойти все современные системы противоракетной обороны, оружие очень непредсказуемо для противника.

В конце 2017 г. на полигоне уже произошел успешный пуск новой крылатой ракеты. Владимир Путин отметил, что пока у нового комплекса нет названия, и предложил россиянам присылать свой вариант в Минобороны РФ.

А вот у другого новейшего российского комплекса название уже есть. Президент первым сообщил, что у России есть планирующий крылатый блок «Авангард». Это глайдер, летающий на скорости свыше 20 Махов. Маневрируя, боеголовка летит к цели как метеорит и минует все известные системы ПРО в мире.

Названные Владимиром Путиным новейшие разработки оружия – это абсолютно новое слово в технике, которое «означает, что сегодня закончилась эра каких-либо соревнований и гонки вооружений», сказал RT член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков.

И добавил: «Как бы ни пытались нам навязать гонку вооружений, она стала попросту бессмысленна. Например, Америка сделала огромный вклад в развитие своих флотов с авианосцами. И после того, как были презентованы новые виды российского вооружения, они превратились просто в плавучие банки».