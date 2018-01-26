Третье место занял президент России Владимир Путин, за которого проголосовали 43,6% россиян. Четвертую строчку занял Владимир Высоцкий (35,6%). Пятерку лидеров замыкает инженер-конструктор, основоположник практической космонавтики Сергей Королев (34,6%).
В первую десятку рейтинга также вошли основатель СССР Владимир Ленин (32,6%), маршал Советского Союза Георгий Жуков (31,7%), изобретатель и конструктор Михаил Калашников (30,9%), сооснователь корпорации Alphabet Сергей Брин (18,7%), а также создатель соцсети «В контакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров и ученый-физик, «отец» советской водородной бомбы Андрей Сахаров (по 16,9%).
Сталин — русский националист, говорят русские националисты.« ответить
Сталин — коммунист, говорят коммунисты.
Сталин — мразь и негодяй, говорят мрази и негодяи.