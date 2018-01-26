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Герман Бергер
22:35 25.01.2018
В мире / Россия

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых влиятельных россиян за последнее столетие, составленный на основе результатов интернет-голосования. Самым влиятельным признан первый космонавт Юрий Гагарин — за него проголосовали 52,2% читателей. Второе место занял Иосиф Сталин с 44,6% голосов.

Третье место занял президент России Владимир Путин, за которого проголосовали 43,6% россиян. Четвертую строчку занял Владимир Высоцкий (35,6%). Пятерку лидеров замыкает инженер-конструктор, основоположник практической космонавтики Сергей Королев (34,6%).

 

 

В первую десятку рейтинга также вошли основатель СССР Владимир Ленин (32,6%), маршал Советского Союза Георгий Жуков (31,7%), изобретатель и конструктор Михаил Калашников (30,9%), сооснователь корпорации Alphabet Сергей Брин (18,7%), а также создатель соцсети «В контакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров и ученый-физик, «отец» советской водородной бомбы Андрей Сахаров (по 16,9%).

 

Lenta.ru / Фото
Комментарии (1)
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Profile_default
99M MXR 23:04 25:01:2018

Сталин — русский националист, говорят русские националисты.
Сталин — коммунист, говорят коммунисты.
Сталин — мразь и негодяй, говорят мрази и негодяи.

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Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
22.01.2018

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