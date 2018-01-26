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Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых влиятельных россиян за последнее столетие, составленный на основе результатов интернет-голосования. Самым влиятельным признан первый космонавт Юрий Гагарин — за него проголосовали 52,2% читателей. Второе место занял Иосиф Сталин с 44,6% голосов.