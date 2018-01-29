Россиянин Даниил Трифонов завоевал премию «Грэмми»

Престижную премию в номинации «Лучшее классическое инструментальное сольное исполнение» получил российский пианист Даниил Трифонов. Его номинировали на награду за исполнение цикла «Трансцедентные этюды» Ференца Листа, который был записан и издан в виде альбома.
Соперниками Трифонова в этой категории стали пианист и дирижер из США Мюррей Перайя, виолончелист Стивен Иссерлис (Великобритания), скрипач и дирижер Немецкого камерного филармонического оркестра Бремена Флориан Дондерер, а также шведская пианистка Мария Леттберг и дирижер Берлинского филармонического оркестра Ариан Мотияк.
Также российскому исполнителю уступили скрипач Франк Петер Циммерманн из Германии и скрипач, дирижер Симфонического оркестра Северогерманского радио Алан Гилберт, пишет ТАСС.
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