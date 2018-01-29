История москвича, перебравшегося в Англию, а потом в Германию.

Я учился в Финансовой академии по специальности «Финансы и кредит». После ее окончания семь лет работал в крупной аудиторской фирме, а потом перешел в компанию, занимающуюся производством автомобилей. Она находилась за 200 километров от Москвы. Жена осталась работать в столице, а я приезжал на выходные. Так продолжалось четыре года. За это время у нас родились дети, было трудно поддерживать прежний образ жизни. Я стал активно искать возможность жить вместе. И появился вариант переехать в Англию.

Я не отношу себя к романтикам, и у меня не было никаких завышенных ожиданий от переезда. А поскольку это довольно быстро произошло, я скорее с настороженностью, даже с неким пессимизмом, думал о том, смогу ли там адаптироваться. Я не строил фантазий, поэтому не пришлось ни в чем разочаровываться. Конечно, были и сложные моменты, но по прошествии трех лет это не вспоминается. Вспоминается лишь, что жизнь в Англии напоминает сказку.

По сравнению с Россией в Англии все в разы дороже. Любые вещи по качеству не лучше, чем в России, но стоить будут значительно больше. Поначалу это тяжело, постоянно переводишь фунты в рубли. К тому же в связи с кризисом, когда курс стремительно менялся каждый день — по отношению к рублю росли и доллар, и фунт, и евро, — было сложно принять, что парковка может увеличиваться в стоимости до 1000 рублей за несколько часов. Но со временем я перестал думать о том, что раньше была другая жизнь и другие цены, и начал смотреть на зарплату в соответствии с расходами, а не по сравнению с ценами в России.

Но снова о ценах. Если ты идешь в магазин, набираешь небольшую корзинку продуктов, даже не тележку, это будет стоить больше ста фунтов точно.

В целом зарплаты в Англии гораздо выше, чем в России, но есть такая особенность: в компаниях нет такой большой разницы в зарплатах между сотрудниками самого низшего звена и самого высшего. Зарплаты высокие, но они в среднем высокие у всех, а не только у руководства.

Англичане в целом очень непрямолинейны. Русские не такие, они прямо говорят то, о чем думают. Англичане так почти никогда не делают, это считается признаком грубости. Поэтому некоторые проблемы тут преподносятся совсем не так, как это сделали бы в России. У нас просто сказали бы: есть такая проблема и есть такие пути решения. В Англии скажут, что и проблемы вообще никакой нет — есть небольшая сложность, но в принципе ничего страшного. И только в конце окажется, что это была какая-то большая проблема, над которой нужно было долго работать.

У англичан с давних времен много стереотипов по отношению к русским. Я узнал это гораздо позже, но когда я только приехал в Англию в разгар нестабильной политической ситуации, получилось так: приехал русский парень, к тому же достаточно молодой, руководить англичанами... Им тяжело было это воспринимать. Сработал стереотип: ничего хорошего из этого не выйдет — мол, русские страшные, грубые и злые. Моей целью не было разрушать стереотипы, моей целью было показать, какой я на самом деле. Я надеюсь, что мне это удалось.

Ну и любимый стереотип: русские много пьют. Хотя на самом деле англичане вообще-то пьют гораздо больше. На любой вечеринке и мероприятии каждый пытался заговорить со мной — мол, «ну давай, покажи, как много ты пьешь», а я вообще почти не пью. На это мне говорили, что я softy русский.

Время моего контракта в Англии подходило к концу, и я уже искал вариант дальнейшей карьеры. Тогда и появился вариант поехать в Германию. Поскольку штаб-квартира компании находилась именно там, для карьеры важно было поработать в этой стране. И с точки зрения работы в эпицентре событий и с точки зрения языка, поскольку английский — это, конечно, хорошо, но важен и немецкий язык. Так что Германия была хорошим вариантом. В России я работал в производственной компании, в Англии это была компания по продажам автомобилей, важно было получить опыт, связанный с производством. И вот в Германии я работаю в производственной компании.

Когда я был в Англии, в первые два месяца я проходил межкультурный тренинг, на котором приводились сходства и различия разных стран. Примером как раз были Россия и Германия. По многим показателям выходило, что Германия и Англия очень похожи, а Россия совсем на другом полюсе во всех областях. На самом деле это не так. Мне кажется, что Россия и Германия во многом гораздо более схожи, чем Англия и Германия. Даже менталитет и образ мысли россиян и немцев близки — во многом в силу тесного исторического взаимодействия. В Германии прямолинейность может посоревноваться с русской, а Англия в этом плане очень отличается.