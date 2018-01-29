Я учился в Финансовой академии по специальности «Финансы и кредит». После ее окончания семь лет работал в крупной аудиторской фирме, а потом перешел в компанию, занимающуюся производством автомобилей. Она находилась за 200 километров от Москвы. Жена осталась работать в столице, а я приезжал на выходные. Так продолжалось четыре года. За это время у нас родились дети, было трудно поддерживать прежний образ жизни. Я стал активно искать возможность жить вместе. И появился вариант переехать в Англию.
Я не отношу себя к романтикам, и у меня не было никаких завышенных ожиданий от переезда. А поскольку это довольно быстро произошло, я скорее с настороженностью, даже с неким пессимизмом, думал о том, смогу ли там адаптироваться. Я не строил фантазий, поэтому не пришлось ни в чем разочаровываться. Конечно, были и сложные моменты, но по прошествии трех лет это не вспоминается. Вспоминается лишь, что жизнь в Англии напоминает сказку.
По сравнению с Россией в Англии все в разы дороже. Любые вещи по качеству не лучше, чем в России, но стоить будут значительно больше. Поначалу это тяжело, постоянно переводишь фунты в рубли. К тому же в связи с кризисом, когда курс стремительно менялся каждый день — по отношению к рублю росли и доллар, и фунт, и евро, — было сложно принять, что парковка может увеличиваться в стоимости до 1000 рублей за несколько часов. Но со временем я перестал думать о том, что раньше была другая жизнь и другие цены, и начал смотреть на зарплату в соответствии с расходами, а не по сравнению с ценами в России.
Но снова о ценах. Если ты идешь в магазин, набираешь небольшую корзинку продуктов, даже не тележку, это будет стоить больше ста фунтов точно.
В целом зарплаты в Англии гораздо выше, чем в России, но есть такая особенность: в компаниях нет такой большой разницы в зарплатах между сотрудниками самого низшего звена и самого высшего. Зарплаты высокие, но они в среднем высокие у всех, а не только у руководства.
Англичане в целом очень непрямолинейны. Русские не такие, они прямо говорят то, о чем думают. Англичане так почти никогда не делают, это считается признаком грубости. Поэтому некоторые проблемы тут преподносятся совсем не так, как это сделали бы в России. У нас просто сказали бы: есть такая проблема и есть такие пути решения. В Англии скажут, что и проблемы вообще никакой нет — есть небольшая сложность, но в принципе ничего страшного. И только в конце окажется, что это была какая-то большая проблема, над которой нужно было долго работать.
У англичан с давних времен много стереотипов по отношению к русским. Я узнал это гораздо позже, но когда я только приехал в Англию в разгар нестабильной политической ситуации, получилось так: приехал русский парень, к тому же достаточно молодой, руководить англичанами... Им тяжело было это воспринимать. Сработал стереотип: ничего хорошего из этого не выйдет — мол, русские страшные, грубые и злые. Моей целью не было разрушать стереотипы, моей целью было показать, какой я на самом деле. Я надеюсь, что мне это удалось.
Ну и любимый стереотип: русские много пьют. Хотя на самом деле англичане вообще-то пьют гораздо больше. На любой вечеринке и мероприятии каждый пытался заговорить со мной — мол, «ну давай, покажи, как много ты пьешь», а я вообще почти не пью. На это мне говорили, что я softy русский.
Время моего контракта в Англии подходило к концу, и я уже искал вариант дальнейшей карьеры. Тогда и появился вариант поехать в Германию. Поскольку штаб-квартира компании находилась именно там, для карьеры важно было поработать в этой стране. И с точки зрения работы в эпицентре событий и с точки зрения языка, поскольку английский — это, конечно, хорошо, но важен и немецкий язык. Так что Германия была хорошим вариантом. В России я работал в производственной компании, в Англии это была компания по продажам автомобилей, важно было получить опыт, связанный с производством. И вот в Германии я работаю в производственной компании.
Когда я был в Англии, в первые два месяца я проходил межкультурный тренинг, на котором приводились сходства и различия разных стран. Примером как раз были Россия и Германия. По многим показателям выходило, что Германия и Англия очень похожи, а Россия совсем на другом полюсе во всех областях. На самом деле это не так. Мне кажется, что Россия и Германия во многом гораздо более схожи, чем Англия и Германия. Даже менталитет и образ мысли россиян и немцев близки — во многом в силу тесного исторического взаимодействия. В Германии прямолинейность может посоревноваться с русской, а Англия в этом плане очень отличается.
Na 100 funtov daze v "dorogih" magazinah takih kak Waitrose ili Marks and Spencer mozno kupitj produktov celuju telezku.« ответить
Бутылка Джони Волкер, банка черной икры, хлебушек и Орбит без сахара - 105 фунтов, и полупустая корзина.« ответить
нет, я тоже в англии пожил - в лондоне и манчестере.« ответить
страна куда дороже, нечего и сравнивать.
англичане склонны к хитрости, а что еще хуже - к хитрости подлой. вот для америки это уже не характерно, тем более южных штатов. а англичане - это такие скользкие типы.
специалистам по экономике и банковскому делу можно поработать там.
в англии существенно ниже уровень технической компетенции.
это не америка и тем более, не япония.
там вообще нет современного IT.
русских людей там достает количество черных, арабов и пакистанцев. в мусульманских районах лучше вовсе не появляться. я бывал в нью йоркском гарлеме, есть с чем сравнивать. с точки зрения еды, москва куда вкуснее. лондон не входит в число мировых гастрономических столиц. это не париж. не осака и не гонконг (я там везде бывал).
что касается немцев, русским горазда ближе гдр. просто одинаковый менталитет. сами немцы говорят, что западная германия - это вовсе не германия.
otvet 100 pudov.« ответить
Rechj idet o produktah,a ne o spirtnom i delikatese.
В России НИКОГДА не уважали ПОДОНКОВ из серии :"где сытнее - там и Родина". К сожалению, этой МРАЗИ в России не становится меньше. С другой стороны: ПУСТЬ ОТВАЛИВАЮТ - меньше останется ПРЕДАТЕЛЕЙ.....Ах да.....Когда эту МРАЗЬ застигнут ВРАСПЛОХ - обижаться не стоит..... Ну НЕ ТЕРПЯТ в России ПРЕДАТЕЛЕЙ........« ответить