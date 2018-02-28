Россиянин испытал стыд и унижение на Олимпиаде(15)

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Герман Бергер
16:50 28.02.2018
Спорт / Спортсмены

Российский сноубордист американского происхождения Вик Уайлд признался, что испытал негативные эмоции во время выступлений на Олимпийских играх в Пхенчхане. Об этом спортсмен написал в своем Instagram.

«Я не мог себе представить, что этот допинговый скандал так сильно меня затронет, и я ошибался. Не было былого запала к играм. Что было — стыд, унижение и чувство изгоя. Я никогда не соглашусь с наказанием, вынесенным Международным олимпийским комитетом (МОК). Они атаковали только тех, благодаря кому игры живы — атлетов», — написал Уайлд.

 

Ранее 28 МОК восстановил в правах Олимпийский комитет России, хотя два дня назад организация отказалась это делать из-за двух положительных допинг-проб, взятых у отечественных спортсменов, выступавших на Олимпиаде.

 

Сборная России была отстранена от участия в Олимпийских играх-2018. В Пхенчхан отправились только спортсмены, получившие приглашение от МОК. Им запретили использовать национальные символы и присвоили особый статус «Олимпийских атлетов из России».

 

На Играх-2018 Уайлд остался без медалей. В Сочи сноубордист стал двукратным олимпийским чемпионом.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (15)
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Саня 16:59 28:02:2018

Думать надо было, чьё гражданство берёшь. Наверное, все друзья отвернулись?

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PidoruCаня 17:07 28:02:2018

Ты падаль уже и здесь отметился. Что ж вы pidoriтакие неугомонные, пока по вафлям не получите, не успокоитесь

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народ Латвии 18:10 28:02:2018

Ну не все хотят зад подставлять,как наш "саня-ваня"за центы пиндосские!
Не болит,а,"саня-ваня"?
Да ты привык,знаем!

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Саня 17:00 28:02:2018

До получения гражданства, наверное, без шлема прыгал?

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АЛЕКСАНДР ЗОЛУУУПАЩЕРБИСТОВПИДАРАСОВ 17:29 28:02:2018

а я гооомосек страны пиидерастов!

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Саня™ 17:36 28:02:2018

скаклы вообще одну меальку взяли позорники, страна алкашей да наркаманов

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Latviešu patriots 17:51 28:02:2018

Ukraiņi atšķirībā no krievu untermenšiem, ir normāli cilvēki!

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>>>Latviešu patriots 17:51 28:02:2018 17:56 28:02:2018

ага, молодцы, красиво вас развели с лиепаяс металлургом, друзья на веки

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Latviešu patriots 18:08 28:02:2018

Sīkumi, toties vienoti cīņā ar nolādēto Krieviju!

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otlupdukursam 18:09 28:02:2018

Иди поплачь на плече обосравшегосяпапаши дукурса, вместе с его сыновьями, ты разве не в курсе, что раньше весь скот из Риги на ночь выгоняли, среди них были твои родичи, которых и за людей то не считали, да и теперь тоже

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Да 18:17 28:02:2018

Хохлы на этого ЛАТЫША - ПЕДЕРАСТА,ДОЛБАННОГО ФИЛОЛОГА Lat.patriotsa ДABHO CBOЙ XyЙ ПOЛOЖИЛИ!!! А этот ПИМПИС,АР НЭТИРАМ АУСИМ,их С ЛОБАТОЙ РАДОСТЬЮ - ПОДДЕРЖИВАЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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12

Мнение
1-shvedov-col15
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26.02.2018

ABLV с возу — бабе легче (8)

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