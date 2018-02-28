«Я не мог себе представить, что этот допинговый скандал так сильно меня затронет, и я ошибался. Не было былого запала к играм. Что было — стыд, унижение и чувство изгоя. Я никогда не соглашусь с наказанием, вынесенным Международным олимпийским комитетом (МОК). Они атаковали только тех, благодаря кому игры живы — атлетов», — написал Уайлд.
Ранее 28 МОК восстановил в правах Олимпийский комитет России, хотя два дня назад организация отказалась это делать из-за двух положительных допинг-проб, взятых у отечественных спортсменов, выступавших на Олимпиаде.
Сборная России была отстранена от участия в Олимпийских играх-2018. В Пхенчхан отправились только спортсмены, получившие приглашение от МОК. Им запретили использовать национальные символы и присвоили особый статус «Олимпийских атлетов из России».
На Играх-2018 Уайлд остался без медалей. В Сочи сноубордист стал двукратным олимпийским чемпионом.
Думать надо было, чьё гражданство берёшь. Наверное, все друзья отвернулись?« ответить
Ты падаль уже и здесь отметился. Что ж вы pidoriтакие неугомонные, пока по вафлям не получите, не успокоитесь« ответить
Ну не все хотят зад подставлять,как наш "саня-ваня"за центы пиндосские!« ответить
Не болит,а,"саня-ваня"?
Да ты привык,знаем!
До получения гражданства, наверное, без шлема прыгал?« ответить
а я гооомосек страны пиидерастов!« ответить
скаклы вообще одну меальку взяли позорники, страна алкашей да наркаманов« ответить
Ukraiņi atšķirībā no krievu untermenšiem, ir normāli cilvēki!« ответить
ага, молодцы, красиво вас развели с лиепаяс металлургом, друзья на веки« ответить
Sīkumi, toties vienoti cīņā ar nolādēto Krieviju!« ответить
Иди поплачь на плече обосравшегосяпапаши дукурса, вместе с его сыновьями, ты разве не в курсе, что раньше весь скот из Риги на ночь выгоняли, среди них были твои родичи, которых и за людей то не считали, да и теперь тоже« ответить
Хохлы на этого ЛАТЫША - ПЕДЕРАСТА,ДОЛБАННОГО ФИЛОЛОГА Lat.patriotsa ДABHO CBOЙ XyЙ ПOЛOЖИЛИ!!! А этот ПИМПИС,АР НЭТИРАМ АУСИМ,их С ЛОБАТОЙ РАДОСТЬЮ - ПОДДЕРЖИВАЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!« ответить