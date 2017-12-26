Россиянин: Патриарх «гадит» и оскорбляет мои чувства(13)

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Герман Бергер
17:55 26.12.2017
Lifenews / Интересно

«У меня была полная гармония в восприятии православия в России. Но есть один персонаж, который практически единолично срёт на все мои нежные душевные переживания и оскорбляет мои чувства. Это патриарх», — пишет в своём Facebook российский дизайнер Артемий Лебедев, сын писательницы Татьяны Толстой.

Российский дизайнер Артемий Лебедев, сын Татьяны Толстой, сразу после католического Рождества объяснился в чувствах к православию в своём Facebook, приводим цитату:

 

«Я считаю православие важной частью родной культуры. С его архаичными церквями, византийской кучерявостью, языческими традициями, народными святыми и пр. Когда я в Болгарии, Грузии, Греции или даже Эфиопии захожу в православный храм, я чувствую благодать, чего не происходит в моменты посещения католических или протестантских заведений. 

 

Я крещеный, но неверующий. То есть, я считаю православие частью своей культуры, но не своей религией. Религия мне вообще ни за чем не нужна. Церкви радуют мой глаз, но не нужны моей душе. Основной христианский тезис о том, что бог страдал и умер за меня совершенно меня не торкает: я его ни о чем не просил, а навязанные услуги мне не требуются. Из всех ритуалов я для себя признаю только два — крещение и отпевание. Вся жизнь между этими событиями пройдет прекрасно и без попов. Поедание куличей с пасхой не считается, это я всегда с удовольствием.

 

И все было бы прекрасно и замечательно, у меня была полная гармония в восприятии православия в России. Но есть один персонаж, который практически единолично срет на все мои нежные душевные переживания и оскорбляет мои чувства. Это патриарх.

 

 

Сейчас что мы имеем? Важного, напыщенного, самодовольного, жадного, покрытого золотом, ездящящего на бронированном мерседесе с охраной неискреннейшего генерала. Верю ли я хоть одному его слову? Нет. Сегодня патриарх — омерзительный функционер и олигарх. От него не исходит свет, от него не исходит правда, он отпугивает от православия.

 

В прошлом году я был на Афоне. И там очень хорошо видна разница между настоящими монастырями (в одном даже нет электричества) и русским подворьем. Даже там, на Святой горе, где вообще ничего из нашего мира не должно волновать и отвлекать от служения богу, русский монастырь ведет себя максимально омерзительно. Там все бездушно, все по блату, нельзя фотографировать здания, и кажется, что весь комплекс существует только для того, чтобы раз в год туда прилетел Путин, а в остальное время идет прием разных банкиров. Какой контраст с монастырем Ксиропотам, где служит отец Никандр, который читает Уютную Жэжэшечку, накормил обедом на террасе, дал с собой пару бутылок вина и увлек беседой!

 

Патриарх должен быть примером самоотречения, моральным ориентиром, мудрым обоссанным старцем в пещере, с диким взглядом и не от мира сего, который бы раз в год произносил важнейшие слова, а потом снова удалялся бы во мрак для созерцания своей души и бесед с господом.

 

Церковь должна показывать, что она богаче меня духовно, а не материально. Тогда я бы ей верил», — написал Лебедев.

 

 

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Комментарии (13)
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ваня 18:07 26:12:2017

А кто не знал что продажные попы православной церкви омерзительны как и страна соссия..поп на яхте а прихожанен на чупа чупсе

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>>Ваня 18:16 26:12:2017

Не тебе судить тех, кого ты судишь.
Уйди отсюда, туалетный работник. От тебя дурно пахнет.

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Да этот 18:32 26:12:2017

ваня - русский Вы6лядoK, C XyeM ЛАТЫША B CBOEЙ ЖОПЕ!!!!!!!

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зуза 18:53 26:12:2017

Жалко его, несчастного. Крещеный, а веры своей не знает. И Афон он не понял.

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!!! 20:58 26:12:2017

Eta osobj, vidimi, ot izbytka "nezhnyh dushevnyh perezhivanij" upotrebljaet v svojem opuse slova "sratj" i "obossanyj"? Chuvstvuetsja vospitanie materi-habalki, nedaleko ot neje ushjel. Geny, kak govoritsja, tapkom ne ubjjeshj.

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Елена 19:07 26:12:2017

Вот такие Лебедевы и им подобные- враги России!!!
А Патриарх Кирилл- единственный и неповторимый !!!
Дай, Господи, ему здоровья и сил !!!

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123

Мнение
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Павел Кириллов
25.12.2017

Смех массового поражения. Патриоты обратили внимание на российский юмор (9)

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