«У меня была полная гармония в восприятии православия в России. Но есть один персонаж, который практически единолично срёт на все мои нежные душевные переживания и оскорбляет мои чувства. Это патриарх», — пишет в своём Facebook российский дизайнер Артемий Лебедев, сын писательницы Татьяны Толстой.

Российский дизайнер Артемий Лебедев, сын Татьяны Толстой, сразу после католического Рождества объяснился в чувствах к православию в своём Facebook, приводим цитату:

«Я считаю православие важной частью родной культуры. С его архаичными церквями, византийской кучерявостью, языческими традициями, народными святыми и пр. Когда я в Болгарии, Грузии, Греции или даже Эфиопии захожу в православный храм, я чувствую благодать, чего не происходит в моменты посещения католических или протестантских заведений.

Я крещеный, но неверующий. То есть, я считаю православие частью своей культуры, но не своей религией. Религия мне вообще ни за чем не нужна. Церкви радуют мой глаз, но не нужны моей душе. Основной христианский тезис о том, что бог страдал и умер за меня совершенно меня не торкает: я его ни о чем не просил, а навязанные услуги мне не требуются. Из всех ритуалов я для себя признаю только два — крещение и отпевание. Вся жизнь между этими событиями пройдет прекрасно и без попов. Поедание куличей с пасхой не считается, это я всегда с удовольствием.

И все было бы прекрасно и замечательно, у меня была полная гармония в восприятии православия в России. Но есть один персонаж, который практически единолично срет на все мои нежные душевные переживания и оскорбляет мои чувства. Это патриарх.

Сейчас что мы имеем? Важного, напыщенного, самодовольного, жадного, покрытого золотом, ездящящего на бронированном мерседесе с охраной неискреннейшего генерала. Верю ли я хоть одному его слову? Нет. Сегодня патриарх — омерзительный функционер и олигарх. От него не исходит свет, от него не исходит правда, он отпугивает от православия.

В прошлом году я был на Афоне. И там очень хорошо видна разница между настоящими монастырями (в одном даже нет электричества) и русским подворьем. Даже там, на Святой горе, где вообще ничего из нашего мира не должно волновать и отвлекать от служения богу, русский монастырь ведет себя максимально омерзительно. Там все бездушно, все по блату, нельзя фотографировать здания, и кажется, что весь комплекс существует только для того, чтобы раз в год туда прилетел Путин, а в остальное время идет прием разных банкиров. Какой контраст с монастырем Ксиропотам, где служит отец Никандр, который читает Уютную Жэжэшечку, накормил обедом на террасе, дал с собой пару бутылок вина и увлек беседой!

Патриарх должен быть примером самоотречения, моральным ориентиром, мудрым обоссанным старцем в пещере, с диким взглядом и не от мира сего, который бы раз в год произносил важнейшие слова, а потом снова удалялся бы во мрак для созерцания своей души и бесед с господом.

Церковь должна показывать, что она богаче меня духовно, а не материально. Тогда я бы ей верил», — написал Лебедев.