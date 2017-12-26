Россиянин Смолов оказался в топ-100 футболистов года

Нападающий «Краснодара» и сборной России по футболу Федор Смолов вошел в рейтинг 100 лучших футболистов мира в 2017 году по версии испанской газеты Marca.

В этом рейтинге российский футболист фигурирует на 97-м месте.

Издание отмечает результативную игру Смолова, который, играя за «Краснодар» и сборную России, поразил ворота соперников 23 раза в 37 матчах. Отдельно издание отмечает два гола в ворота сборной Испании в недавнем товарищеском матче.

О том, кто возглавил список топ-100, не сообщается: Marca обнародовала позиции с 61-й по 100-ю.

Ранее рейтинг лучших футболистов опубликовала британская газета The Guardian, первое место занял нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси. Россияне в топ-100 не попали.