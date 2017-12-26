Россиянин Смолов оказался в топ-100 футболистов года

В этом рейтинге российский футболист фигурирует на 97-м месте.
Издание отмечает результативную игру Смолова, который, играя за «Краснодар» и сборную России, поразил ворота соперников 23 раза в 37 матчах. Отдельно издание отмечает два гола в ворота сборной Испании в недавнем товарищеском матче.
О том, кто возглавил список топ-100, не сообщается: Marca обнародовала позиции с 61-й по 100-ю.
Ранее рейтинг лучших футболистов опубликовала британская газета The Guardian, первое место занял нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси. Россияне в топ-100 не попали.
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