Россиянин Смолов оказался в топ-100 футболистов года

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Анатолий Тарасов
09:59 26.12.2017
Спорт / Футбол

Нападающий «Краснодара» и сборной России по футболу Федор Смолов вошел в рейтинг 100 лучших футболистов мира в 2017 году по версии испанской газеты Marca.

В этом рейтинге российский футболист фигурирует на 97-м месте.

 

Издание отмечает результативную игру Смолова, который, играя за «Краснодар» и сборную России, поразил ворота соперников 23 раза в 37 матчах. Отдельно издание отмечает два гола в ворота сборной Испании в недавнем товарищеском матче.

 

О том, кто возглавил список топ-100, не сообщается: Marca обнародовала позиции с 61-й по 100-ю.

 

Ранее рейтинг лучших футболистов опубликовала британская газета The Guardian, первое место занял нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси. Россияне в топ-100 не попали.

Интерфакс / Фото
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