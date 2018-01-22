Спортсменка набрала 238,24 балла.
На втором месте — 18-летняя Евгения Медведева.
Бронзу чемпионата взяла 30-летняя итальянка Каролина Костнер.
Стоит отметить, что данная победа стала для Загитовой второй на взрослом турнире.
15-летняя россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате Европы по фигурному катанию, который прошел в Москве.
Спортсменка набрала 238,24 балла.
На втором месте — 18-летняя Евгения Медведева.
Бронзу чемпионата взяла 30-летняя итальянка Каролина Костнер.
Стоит отметить, что данная победа стала для Загитовой второй на взрослом турнире.
Красавица!« ответить
Подмойся, детка, скоро в боярские палаты Кремля поедешь.« ответить
а тебя и не подмытого 100 дней весь прайд иметь будет :))))))« ответить
Вести тут коменты под нико Путин разжигает рознь« ответить
Это и есть кредо дерьмовой желтой газетки вести . Не удивлюсь что это модератор их на службе натовской пропаганды. Что Ваня идиот . Что этот придурок который прикидывается именем президента великого государства . Эти люди кажется из палаты как у Высоцкого« ответить
Не обращайте внимание на этого "пупкина ". Это параноидальное. Тут спецбригаду медицинскую надо вызывать). Может ли нормальный человек взять себе такой ник и люто ненавидеть его. Раздвоение личности« ответить
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