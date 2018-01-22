Россиянка Алина Загитова выиграла чемпионат Европы по фигурному катанию(6)

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Владимир Бучельников
18:37 21.01.2018
Спорт / Спортсмены

15-летняя россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате Европы по фигурному катанию, который прошел в Москве.

Спортсменка набрала 238,24 балла.

 

На втором месте — 18-летняя Евгения Медведева.

 

Бронзу чемпионата взяла 30-летняя итальянка Каролина Костнер.

 

Стоит отметить, что данная победа стала для Загитовой второй на взрослом турнире.

Polit.ru / Фото
Комментарии (6)
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M 19:47 21:01:2018

Красавица!

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П у т и н 19:54 21:01:2018

Подмойся, детка, скоро в боярские палаты Кремля поедешь.

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хахаха 20:28 21:01:2018

а тебя и не подмытого 100 дней весь прайд иметь будет :))))))

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Вас 20:25 21:01:2018

Вести тут коменты под нико Путин разжигает рознь

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Сергей 20:59 21:01:2018

Это и есть кредо дерьмовой желтой газетки вести . Не удивлюсь что это модератор их на службе натовской пропаганды. Что Ваня идиот . Что этот придурок который прикидывается именем президента великого государства . Эти люди кажется из палаты как у Высоцкого

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Апис 20:52 21:01:2018

Не обращайте внимание на этого "пупкина ". Это параноидальное. Тут спецбригаду медицинскую надо вызывать). Может ли нормальный человек взять себе такой ник и люто ненавидеть его. Раздвоение личности
...

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Мнение
6368172-col15
Павел Кириллов
19.01.2018

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