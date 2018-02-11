Россиянка Медведева выиграла короткую программу(2)

Лента новостей
Буш: Путин нарывается на драку! Обвиняется еда! Есть ли польза от вредных продуктов Ксения Собчак: Моя цель говорить правду! Путин, не лезь в постель Украина модернизировала советский ракетный комплекс Бузова даёт концерты в гей-клубах России (видео) Советские перехватчики потягались с израильскими истребителями в Сирии Ан-148 перед падением столкнулся с вертолетом «Почты России» Ирина Шейк на показе затмила Джиджи Хадид и Кайю Гербер Авиакатастрофа под Москвой: разбился самолет с десятками пассажирами на борту
Eще в разделе
Латвийский лыжник пропустил скиатлон МОК назвал приехавших на ОИ россиян «чистыми» Нидерланды вышли на первое место в медальном зачете ОИ Латвийский шорттрекист Пукитис занял 13-е место Первое золото Олимпиады взяли шведы
Владимир Бучельников
12:31 11.02.2018
Спорт / Спортсмены

Российская фигуристка Евгения Медведева заняла первое место в короткой программе в рамках командного турнира на Олимпиаде в Пхёнчхане, установив при этом мировой рекорд.

Медведева заработала 81,06 балла, что стало новым мировым рекордом в коротких программах. Предыдущий рекорд также принадлежал Медведевой – 80,85 балла.

 

Однако в произвольной программе командного турнира, которая будет показана 11 февраля, вместо Медведевой выступит Алина Загитова. Как напоминает «Интерфакс», на недавнем чемпионате Европы в Москве Загитова завоевала золото, а Медведева – серебро.

Полит.Ру / Фото
Комментарии (2)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Шо молчим ? 13:02 11:02:2018

ПатриотSSы, ваш выход!

« ответить
Profile_default
azazel 15:31 11:02:2018

патриота обосрались!им некогдмаища просрутса получат направление и будут говно бросать в указанном направлении

« ответить

Мнение
632725_8390nothumb500-col15
Абик Элкин
08.02.2018

В сейм вызвали психиатров  (17)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV