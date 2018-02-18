«Для того, чтобы ввести на Украину полномасштабную миссию миротворцев, которая обеспечит возвращение этих территорий под украинский суверенитет, необходима лишь одна вещь — «дожать» Россию», — сказал Порошенко. По его мнению, этот вопрос необходимо обсудить как можно скорее. Также глава государства отметил, что сотрудники миссии ООН не должны выполнять роль «эскорт-сервиса» на линии соприкосновения.
Ранее в Мюнхене Петр Порошенко обвинил Россию в «дестабилизации ситуации в Европе» и развязывании «глобальной гибридной войны». Он также потребовал «запретить российский флаг» по всему миру.
В Госдуме заявления Порошенко назвали «недостойными лидера европейского государства». «К счастью для нас и к большому сожалению для Порошенко, это желание никогда не сбудется <…> Давайте тогда вешать бандеровские флаги по всему миру, которые сейчас так радуют руководство Украины», — прокомментировал слова президента первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
А дожималка то выросла?« ответить
диабед от конфет + горилка = ядерная смесь« ответить
наивный винницкий юноша.« ответить
пленные из всу все как один говорят, что страны украина давно нет.
украину дожали сами украинцы.
не было такой страны в истории и не будет в будущем.
Я вот думаю что надо вообще уничтожить.. А то пака есть такая мразь как соссия мира в мире не будет...« ответить
Что там Петя говорил слушала только украинская делегация! ww.youtube.com/watch?v=Qw9B5rL47l4&feature=youtu.be« ответить
Свиньи Кремля отлично услышали..завизжали..их тряпкой утерлись..а что бандеровский флаг достойно смотриться« ответить
davno pora« ответить
Krievija kā vienmēr jauc gaisu! ES tā vienreiz ir jānoliek pie vietas!« ответить
Педриот, ты точно, всё прочитал?« ответить
Un kur ir ES vieta?« ответить
ES ir Eiropas galva! Krievija savukārt ir Eiropas pakaļa.« ответить
Kāpēc tad ES Krievījai laiza to pakaļu?!« ответить
Рассмеялся. В госдуре что-то там не одобрили.« ответить
Тьфу. И растереть.