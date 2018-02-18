Россию хотят скорее «дожать»(40)

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Анатолий Тарасов
21:10 17.02.2018
В мире / Украинская война

Для размещения в Донбассе полномасштабной миссии ООН нужно «дожать» Россию, заявил президент Украины Петр Порошенко во время брифинга на Мюнхенской конференции по безопасности. Слова политика приводит телеканал «112 Украина».

«Для того, чтобы ввести на Украину полномасштабную миссию миротворцев, которая обеспечит возвращение этих территорий под украинский суверенитет, необходима лишь одна вещь — «дожать» Россию», — сказал Порошенко. По его мнению, этот вопрос необходимо обсудить как можно скорее. Также глава государства отметил, что сотрудники миссии ООН не должны выполнять роль «эскорт-сервиса» на линии соприкосновения.

 

Ранее в Мюнхене Петр Порошенко обвинил Россию в «дестабилизации ситуации в Европе» и развязывании «глобальной гибридной войны». Он также потребовал «запретить российский флаг» по всему миру.

 

В Госдуме заявления Порошенко назвали «недостойными лидера европейского государства». «К счастью для нас и к большому сожалению для Порошенко, это желание никогда не сбудется <…> Давайте тогда вешать бандеровские флаги по всему миру, которые сейчас так радуют руководство Украины», — прокомментировал слова президента первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

РИА Новости / Фото
Комментарии (40)
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123 21:31 17:02:2018

А дожималка то выросла?

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Пеца 21:45 17:02:2018

диабед от конфет + горилка = ядерная смесь

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dlz77 06:49 18:02:2018

наивный винницкий юноша.
пленные из всу все как один говорят, что страны украина давно нет.
украину дожали сами украинцы.
не было такой страны в истории и не будет в будущем.

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Ваня 07:32 18:02:2018

Я вот думаю что надо вообще уничтожить.. А то пака есть такая мразь как соссия мира в мире не будет...

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Ой! 22:23 17:02:2018

Что там Петя говорил слушала только украинская делегация! ww.youtube.com/watch?v=Qw9B5rL47l4&feature=youtu.be

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Ваня 07:34 18:02:2018

Свиньи Кремля отлично услышали..завизжали..их тряпкой утерлись..а что бандеровский флаг достойно смотриться

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ha 22:25 17:02:2018

davno pora

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Latviešu patriots 22:26 17:02:2018

Krievija kā vienmēr jauc gaisu! ES tā vienreiz ir jānoliek pie vietas!

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А, 22:32 17:02:2018

Педриот, ты точно, всё прочитал?

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ыыы 22:38 17:02:2018

Un kur ir ES vieta?

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Latviešu patriots 22:45 17:02:2018

ES ir Eiropas galva! Krievija savukārt ir Eiropas pakaļa.

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Latvietis 10:53 18:02:2018

Kāpēc tad ES Krievījai laiza to pakaļu?!

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Саня 22:39 17:02:2018

Рассмеялся. В госдуре что-то там не одобрили.
Тьфу. И растереть.

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газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (13)

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