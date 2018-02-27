Отмечается, что в конце декабря 2017 года на сайте Всемирного антидопингового агентства (WADA) был опубликован Международный стандарт соответствия кодексу организации. С российской стороны его подписало Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), в настоящее время признанное не соответствующим стандартам.
Отныне заявки на проведение чемпионатов мира и других крупных соревнований будут приниматься только от тех стран, правительства которых ратифицировали, приняли, одобрили Конвенцию ЮНЕСКО или присоединились к ней, а Национальные олимпийские комитеты и Национальные антидопинговые организации были признаны соответствующими кодексу. Так как РУСАДА не соответствует стандартам WADA, международные федерации не смогут давать России право проводить крупные турниры.
На соревнования, контракт на проведение которых уже подписан (например, чемпионат мира по футболу), запрет не распространяется. Кроме того, под новый стандарт не попадут турниры, проводящиеся организациями, не подписывавшими кодекс WADA (Союз европейских футбольных ассоциаций, баскетбольная Евролига, ММА-промоушены). Таким образом, проведению в России матчей футбольных еврокубков ничего не угрожает.
В ноябре 2017 года WADA не восстановило РУСАДА в правах. Это произошло по двум причинам: российская организация не согласилась признавать существование в стране допинговой системы на государственном уровне и не предоставила доступа к пробам, опечатанным в московской антидопинговой лаборатории.
Деятельность РУСАДА была приостановлена в ноябре 2015 года, когда WADA признало его не соответствующим кодексу.
Полностью изолировать эту недострану от спорта. Пусть проводят свои чемпионаты, закидываются на разминке стероидами и соревнуются. Их здоровье, их выбор. А мне жаль нормальных, чистых спортсменов уже изначально стоящих ниже, чем российские "анаболикоатлеты"« ответить
Судьба у вас такая- стоять ниже и с протянутой рукой.« ответить
Пожалей лучше братьев вильямс убогий даун. Они в ебнутых так нуждаются.« ответить
Пусть у них остаются гладиаторские бои мма, как в Древнем Риме.« ответить
Более умные виды спорта не для неандертальцев с востока.
Готовьте бабло скакуасы, скоро коллектора придут, и будут у вас бои мма за корку хлеба как в древнем риме« ответить
После проведения ЧМ по футболу,ничего не сможет сдержать гнев России.« ответить
Самое актуальное для вас соревнование- член в попу.« ответить
Да, судьба у обыкновенных спортсменов "лоховская".« ответить
Тренируются для чего-то, странные люди, нет бы, как настоящие чемпионы из России. Пусть стоят, как попрошайки, может что с наркоманского стола и упадёт.
Вам не привыкать быть попрошайками. Всю жизнь с протянутой рукой, то Россия вас кормит, то Европа.« ответить