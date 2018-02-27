Россию лишили права проводить международные соревнования(11)

Лента новостей
Из-за краха ABLV заморожен ряд крупных проектов. Строители уже «воют» В Вашингтоне открыли площадь Немцова Оперы Риги и Таллина гостят друг у друга Ким Кардашьян снялась для обложки индийского Vogue Как не испортить очки и правильно за ними ухаживать 50 французских чиновников переночуют на улице в знак солидарности с бездомными И учёба, и песня, и жизнь! Актер Гаркалин доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии Нет слов! Популярный в Латвии интернет-магазин прислал подержанный товар
Eще в разделе
Россия лишится права проводить международные соревнования Третьяк рассказал об уходе Знарка из сборной России Врачи нашли у Неймара трещину Овечкин стал рекордсменом в НХЛ Футболисты России сыграют с Германией и Чехией
Герман Бергер
19:40 27.02.2018
Спорт / Спортсмены

Россия с 1 апреля 2018 года лишится права проводить международные соревнования по ряду видов спорта. Об этом во вторник, 27 февраля, сообщает «Чемпионат.com».

Отмечается, что в конце декабря 2017 года на сайте Всемирного антидопингового агентства (WADA) был опубликован Международный стандарт соответствия кодексу организации. С российской стороны его подписало Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), в настоящее время признанное не соответствующим стандартам.

 

Отныне заявки на проведение чемпионатов мира и других крупных соревнований будут приниматься только от тех стран, правительства которых ратифицировали, приняли, одобрили Конвенцию ЮНЕСКО или присоединились к ней, а Национальные олимпийские комитеты и Национальные антидопинговые организации были признаны соответствующими кодексу. Так как РУСАДА не соответствует стандартам WADA, международные федерации не смогут давать России право проводить крупные турниры.

 

На соревнования, контракт на проведение которых уже подписан (например, чемпионат мира по футболу), запрет не распространяется. Кроме того, под новый стандарт не попадут турниры, проводящиеся организациями, не подписывавшими кодекс WADA (Союз европейских футбольных ассоциаций, баскетбольная Евролига, ММА-промоушены). Таким образом, проведению в России матчей футбольных еврокубков ничего не угрожает.

 

В ноябре 2017 года WADA не восстановило РУСАДА в правах. Это произошло по двум причинам: российская организация не согласилась признавать существование в стране допинговой системы на государственном уровне и не предоставила доступа к пробам, опечатанным в московской антидопинговой лаборатории.

 

Деятельность РУСАДА была приостановлена в ноябре 2015 года, когда WADA признало его не соответствующим кодексу.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (11)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Саня 19:48 27:02:2018

Полностью изолировать эту недострану от спорта. Пусть проводят свои чемпионаты, закидываются на разминке стероидами и соревнуются. Их здоровье, их выбор. А мне жаль нормальных, чистых спортсменов уже изначально стоящих ниже, чем российские "анаболикоатлеты"

« ответить
Profile_default
карма 19:54 27:02:2018

Судьба у вас такая- стоять ниже и с протянутой рукой.

« ответить
Profile_default
сане 20:44 27:02:2018

Пожалей лучше братьев вильямс убогий даун. Они в ебнутых так нуждаются.

« ответить
Profile_default
Саня 19:50 27:02:2018

Пусть у них остаются гладиаторские бои мма, как в Древнем Риме.
Более умные виды спорта не для неандертальцев с востока.

« ответить
Profile_default
сане 20:47 27:02:2018

Готовьте бабло скакуасы, скоро коллектора придут, и будут у вас бои мма за корку хлеба как в древнем риме

« ответить
Profile_default
Ответ 19:55 27:02:2018

После проведения ЧМ по футболу,ничего не сможет сдержать гнев России.

« ответить
Profile_default
реалии таковы 19:55 27:02:2018

Самое актуальное для вас соревнование- член в попу.

« ответить
Profile_default
Саня 20:15 27:02:2018

Да, судьба у обыкновенных спортсменов "лоховская".
Тренируются для чего-то, странные люди, нет бы, как настоящие чемпионы из России. Пусть стоят, как попрошайки, может что с наркоманского стола и упадёт.

« ответить
Profile_default
логично 20:24 27:02:2018

Вам не привыкать быть попрошайками. Всю жизнь с протянутой рукой, то Россия вас кормит, то Европа.

« ответить
12

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
26.02.2018

ABLV с возу — бабе легче (6)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV