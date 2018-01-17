Россию могут допустить на Олимпиаду под флагом СССР(13)

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Герман Бергер
22:21 16.01.2018
В мире / Политика

Специальная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) планирует до конца января рассмотреть возможность использования российскими спортсменами и их болельщиками на Играх 2018 года в Пхенчхане флага и гимна СССР, утверждает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МОК.

В связи с введенным МОК запретом на использование российской символики для спортсменов пользователи интернета предложили им отправиться в Пхенчхан с флагом и гимном СССР, тем более что музыка прежнего и нового гимнов совпадает.

 

 

«Все подобные вопросы рассматриваются рабочей группой по спортсменам-олимпийцам из России. МОК в свое время выпустит руководящие принципы по реализации решений группы, как было указано в заявлении исполнительного комитета МОК от 5 декабря», — заявили по этому поводу в пресс-службе МОК.

 

Напомним, что исполком МОК 5 декабря принял решение о недопуске сборной России к выступлению на зимней Олимпиаде в Пхенчхане из-за масштабных допинговых махинаций на предыдущих Играх-2014 в Сочи.

 

Вместе с тем «чистым» атлетам из России, не имеющим допинговой истории, при выполнении определенных условий предложено отправиться на соревнования под олимпийским флагом и в статусе «спортсмены-олимпийцы из России». На церемониях награждения при этом будет играть олимпийский гимн.

 

Допуском российских спортсменов занимается специальная комиссия МОК, которая уже запретила представителям РФ размещать на своей экипировке даже намеки на национальную символику.

NEWSru.com / Фото
Комментарии (13)
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Latviešu patriots 22:31 16:01:2018

Bezmaksas cirks - nīkulīgi sportisti ar neeksistējošas valsts karogu. Pasaulei vajag lūzerus, par ko pasmieties.. Ha ha ha

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ыыы 22:42 16:01:2018

Tu davaj pastiprini spiedienu uz Z-Koreju kā solījis tavs kučka

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СССР 23:13 16:01:2018

И флаг есть и гимн есть и патриотизм есть и будет.
И Латвия скоро га колени перед Путиным встанет! Европа все от Латвии получила и далее не поможет!

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авы 22:31 16:01:2018

Отличная идея !!! Представляю как хутор будет ср.ть и вонять и нюхать своё же дер.мо.

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Satīra 22:31 16:01:2018

Интересно - это надо рассматривать как анекдот или как предзнаменование...

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Ура! СССР-у быть! 23:01 16:01:2018

Это предзнаменование! Значит СССР-у быть! Ну всё, держитесь, Фашингтонские шафки! Вам писец! Вы СССР всегда боялись и убили его, но он возродится! Плачьте, пиндосы! Скоро к вам писец придёт! Кстати, красивая аббревиатура- СССР!

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АЛ2 23:16 16:01:2018

Очень хочется надеяться, что это предзнаменование! Союз распустили незаконно, и он де юре продолжает существовать! Большинство население будет ЗА восстановление!

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да,да 22:32 16:01:2018

и на всех бывших из ссср майки возьмут

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Всё возьмут 23:04 16:01:2018

И майки, и флаги! И победу!

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Всё возьмут 23:06 16:01:2018

И майки, и флаги!. И победу!

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АЛ2 23:13 16:01:2018

Отличный флаг и гимн! Будем надеяться, что это всего лишь первый шаг к восстановлению страны!

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12

Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (2)

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