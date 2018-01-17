В связи с введенным МОК запретом на использование российской символики для спортсменов пользователи интернета предложили им отправиться в Пхенчхан с флагом и гимном СССР, тем более что музыка прежнего и нового гимнов совпадает.
«Все подобные вопросы рассматриваются рабочей группой по спортсменам-олимпийцам из России. МОК в свое время выпустит руководящие принципы по реализации решений группы, как было указано в заявлении исполнительного комитета МОК от 5 декабря», — заявили по этому поводу в пресс-службе МОК.
Напомним, что исполком МОК 5 декабря принял решение о недопуске сборной России к выступлению на зимней Олимпиаде в Пхенчхане из-за масштабных допинговых махинаций на предыдущих Играх-2014 в Сочи.
Вместе с тем «чистым» атлетам из России, не имеющим допинговой истории, при выполнении определенных условий предложено отправиться на соревнования под олимпийским флагом и в статусе «спортсмены-олимпийцы из России». На церемониях награждения при этом будет играть олимпийский гимн.
Допуском российских спортсменов занимается специальная комиссия МОК, которая уже запретила представителям РФ размещать на своей экипировке даже намеки на национальную символику.
Bezmaksas cirks - nīkulīgi sportisti ar neeksistējošas valsts karogu. Pasaulei vajag lūzerus, par ko pasmieties.. Ha ha ha« ответить
Tu davaj pastiprini spiedienu uz Z-Koreju kā solījis tavs kučka« ответить
И флаг есть и гимн есть и патриотизм есть и будет.« ответить
И Латвия скоро га колени перед Путиным встанет! Европа все от Латвии получила и далее не поможет!
Отличная идея !!! Представляю как хутор будет ср.ть и вонять и нюхать своё же дер.мо.« ответить
Интересно - это надо рассматривать как анекдот или как предзнаменование...« ответить
Это предзнаменование! Значит СССР-у быть! Ну всё, держитесь, Фашингтонские шафки! Вам писец! Вы СССР всегда боялись и убили его, но он возродится! Плачьте, пиндосы! Скоро к вам писец придёт! Кстати, красивая аббревиатура- СССР!« ответить
Очень хочется надеяться, что это предзнаменование! Союз распустили незаконно, и он де юре продолжает существовать! Большинство население будет ЗА восстановление!« ответить
и на всех бывших из ссср майки возьмут« ответить
И майки, и флаги! И победу!« ответить
И майки, и флаги!. И победу!« ответить
Отличный флаг и гимн! Будем надеяться, что это всего лишь первый шаг к восстановлению страны!« ответить