Специальная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) планирует до конца января рассмотреть возможность использования российскими спортсменами и их болельщиками на Играх 2018 года в Пхенчхане флага и гимна СССР, утверждает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МОК.

В связи с введенным МОК запретом на использование российской символики для спортсменов пользователи интернета предложили им отправиться в Пхенчхан с флагом и гимном СССР, тем более что музыка прежнего и нового гимнов совпадает.

«Все подобные вопросы рассматриваются рабочей группой по спортсменам-олимпийцам из России. МОК в свое время выпустит руководящие принципы по реализации решений группы, как было указано в заявлении исполнительного комитета МОК от 5 декабря», — заявили по этому поводу в пресс-службе МОК.

Напомним, что исполком МОК 5 декабря принял решение о недопуске сборной России к выступлению на зимней Олимпиаде в Пхенчхане из-за масштабных допинговых махинаций на предыдущих Играх-2014 в Сочи.

Вместе с тем «чистым» атлетам из России, не имеющим допинговой истории, при выполнении определенных условий предложено отправиться на соревнования под олимпийским флагом и в статусе «спортсмены-олимпийцы из России». На церемониях награждения при этом будет играть олимпийский гимн.

Допуском российских спортсменов занимается специальная комиссия МОК, которая уже запретила представителям РФ размещать на своей экипировке даже намеки на национальную символику.