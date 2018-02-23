Россию наказали на три млрд долларов(16)

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Анатолий Тарасов
10:39 23.02.2018
Экономика / Финансы

Новые санкции сорвали контракты России на $3 миллиарда, заявили в Госдепе США. Американист Арег Галстян отметил, что Вашингтон в отношении российского ВПК ведет политическую игру.

Госдепартамент США полагает, что антироссийские санкции в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) привели к потерям российского оборонно-промышленного комплекса примерно на 3 млрд долларов, заявила на брифинге представитель внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт.

 

«Прекращение таких сделок, по сути, является наказанием. Зачем? Потому что это означает, что меньше денег уходит в российский бюджет. Таким образом, это можно считать успехом в части привлечения России к ответственности», — сказала она.

 

Науэрт напомнила, что всем американским дипмиссиям поручено прилагать усилия к предотвращению деловых контактов с Россией, прежде всего с ее оборонно-промышленным комплексом.

 

Президент США Дональд Трамп 2 августа 2017 года подписал закон «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA) против России, Ирана и КНДР. Осенью 2017 года администрация США предоставила перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, за «значительные» транзакции с которыми могут быть введены санкции. Выполнение этого закона началось 29 января 2018 года.

 

Кандидат исторических наук, американист Арег Галстян выразил мнение, что США под угрозой санкций надеются сорвать контракты на поставку российского вооружения, но значительная их часть все равно была реализована.

 

«ВПК – это все-таки не просто финансы, а в первую очередь политика. Три миллиарда – это небольшая сумма, примерно один контракт с какой-то среднестатистической страной. Вероятно, речь идет о Саудовской Аравии. Якобы, испугавшись попасть под санкции США, там отказываются от сделки по С-400. Но при этом, Турция, несмотря на то, что эти санкции и ее касаются, все равно приобрела у России комплексы С-400. Филиппины в последнее время закупают оружие у России. И в целом за прошлый год положительный торговый баланс в этом направлении – около 14 миллиардов долларов. То есть значительная часть контрактов все равно была реализована. Так или иначе, американцы выборочно вводят ограничения против тех стран, которые закупают российское вооружение. В отношении Турции пока не говорят об ограничениях. Но эта политика носит выжидательный характер», — сказал Арег Галстян.

 

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал покупку Турцией российского зенитного ракетного комплекса С-400 «сложной проблемой» для альянса. В то же время Столтенберг приветствовал сотрудничество турецкого правительства с французско-итальянским концерном по вопросам покупки зенитного ракетного комплекса SAMP-T, благодаря которому Турция сможет улучшить свою систему противовоздушной обороны, сообщает Hürriyet Daily News.

 

«Я знаю, что Турция подписала соглашение или объявила о своём намерении купить российский зенитный ракетный комплекс С-400. Это решение Турции. Альянсу важно знать, будет ли он интегрирован в систему ПВО НАТО. По этому поводу не было никакого запроса», — заявил Столтенберг группе международных журналистов.

 

«Само собой разумеется, что это будет непростой вопрос», — пояснил генеральный секретарь альянса, имея в виду несовместимость С-400 с системами ПВО НАТО.

 

Сделка по С-400 встревожила Запад из-за того, что этот зенитный ракетный комплекс не может быть интегрирован в систему ПВО НАТО. В рамках обещаний по коллективной обороне НАТО союзники договорились объединять свои корабли, самолёты и системы вооружений таким образом, чтобы они работали вместе, а также разделять командование в альянсе.

РИА Новости / Фото
Комментарии (16)
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Ivan 10:51 23:02:2018

Латышские "наказальщики" прямо из жёлтой лживой латышской прессы рулят наказаниями, не вылезая из вселатышского сортира, конечно. :))))

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Ден 12:41 23:02:2018

Америку нужно бомбить первыми...пока есть силы

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Сергей 10:58 23:02:2018

Америкосы сами себя высекут этими санкциями

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П у т и н 11:08 23:02:2018

Ничо, ничо. Флаг отняли, гимн отняли, бабло отняли. А мочу животворящую и боярышник скрепный никто у рюсськава не отнимет.

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Ну, кто бы сомневался, что ты здесь.(и опять про мочу) 11:53 23:02:2018

Напоминаю!!! Сегодня 23 февраля и у России золото и серебро, как и было тебе обещано несколько дней назад.
А теперь давай про вонючих теток!)))))

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П у т и н 12:59 23:02:2018

Ну, давай про твою жену и мамку, раз так просишь.

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утину 18:56 23:02:2018

Давай про твою мать-шалашовку

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prolahanulis n 3 mio 11:15 23:02:2018

3 miliarda- amerikanci uze mectajut zakritimi glazami, a mogli jesco napacatat 3 miliarda neobespecenih bumazek po nazvaniju dolar

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ваня 11:28 23:02:2018

Хорошая новость..так надо давить выродков и нелюдей россии..

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СМЕРШ 12:10 23:02:2018

Объем иностранных заказов российской продукции военного и двойного назначения вырос и превысил 50 миллиардов долларов на начало 2018 года.

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12

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (20)

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